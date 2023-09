Implantação contínua (CD) de baixo código

A implantação contínua (CD) Low-code é uma metodologia avançada de desenvolvimento de software que agiliza o processo de construção, teste e liberação automática de aplicativos de software, minimizando a necessidade de codificação manual e intervenção humana. Ele combina os benefícios das plataformas de desenvolvimento low-code (LCDPs) com os princípios básicos de implantação contínua para fornecer aplicativos ricos em recursos, confiáveis ​​e escaláveis ​​com tempo e esforço reduzidos.

Plataformas de desenvolvimento Low-code, como AppMaster, capacitam desenvolvedores e não desenvolvedores a criar aplicativos robustos e de alto desempenho, aproveitando uma interface visual de drag-and-drop. Isso elimina a necessidade de escrever códigos extensos, ao mesmo tempo que garante a eficiência, produtividade e economia do processo de desenvolvimento de aplicativos. Uma pesquisa conduzida pela Forrester sugere que o uso de LCDPs pode acelerar o desenvolvimento de aplicativos em até 10 vezes, permitindo que as organizações se adaptem rapidamente às crescentes demandas do mercado e aproveitem novas oportunidades, mantendo-se à frente da concorrência.

A implantação contínua (CD) é uma extensão da integração contínua (CI), que enfatiza a automatização de todo o processo de entrega de software, desde a confirmação do código até os lançamentos de produção. O CD incorpora testes automatizados, monitoramento contínuo e mecanismos de feedback em tempo real que permitem a implantação rápida e sem erros de aplicativos. De acordo com pesquisas realizadas pela Puppet, as organizações que implementaram o CD com sucesso podem implantar atualizações de software até 200 vezes mais rápido do que seus pares, levando a uma taxa de falhas de alterações 24 vezes menor e a um tempo de lançamento no mercado três vezes mais rápido.

A implantação contínua Low-code aproveita o poder dos LCDPs e CD para produzir lançamentos de software mais rápidos e precisos, com atrito mínimo e esforço manual reduzido. Envolve principalmente os seguintes aspectos principais:

1. Ambiente de desenvolvimento visual: LCDPs fornecem uma interface intuitiva drag-and-drop que permite aos desenvolvedores criar aplicativos usando componentes e modelos pré-configurados. Isso resulta em ciclos de desenvolvimento mais rápidos, menos erros e uma experiência de usuário consistente e de melhor qualidade em todos os pontos de contato do aplicativo.

2. Geração automatizada de código-fonte: quando os clientes pressionam o botão 'Publicar', AppMaster gera automaticamente o código-fonte para os aplicativos (backend, web e móvel) de acordo com os projetos correspondentes. Este processo elimina erros de codificação manual e acelera a execução do código sem comprometer a qualidade ou o desempenho.

3. Construções e testes automatizados: o CD Low-code integra-se perfeitamente às ferramentas de CI para construir, testar e validar automaticamente o código do aplicativo sempre que houver um novo commit. Isso garante que cada versão de software seja completamente verificada e livre de defeitos, melhorando assim a confiabilidade do aplicativo e promovendo uma cultura DevOps robusta.

4. Implantação automatizada: o CD Low-code permite que os desenvolvedores otimizem as versões de produção, automatizando os pipelines de implantação, o que não apenas minimiza o risco de erros humanos, mas também ajuda as organizações a atingir um tempo de lançamento no mercado mais rápido. Os contêineres Docker são normalmente usados ​​para facilitar o empacotamento e a implantação de aplicativos na nuvem ou na infraestrutura local.

5. Monitoramento e feedback em tempo real: Mecanismos de monitoramento contínuo e telemetria são incorporados aos aplicativos para detectar anomalias, gargalos de desempenho e outros problemas operacionais. O feedback desses sistemas é usado para melhorar iterativamente a qualidade do aplicativo, ao mesmo tempo que fornece informações valiosas sobre o comportamento e as preferências do usuário final.

6. Trilhas de auditoria e documentação: LCDPs como AppMaster geram automaticamente documentação abrangente, incluindo documentação swagger (API aberta) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados. Isso garante que todos os componentes do aplicativo sejam documentados adequadamente, facilitando aos desenvolvedores e às partes interessadas o rastreamento de alterações e a solução de problemas.

A implantação contínua Low-code está transformando a forma como as organizações desenvolvem e lançam software, eliminando a codificação manual, reduzindo a probabilidade de erros humanos e acelerando todo o ciclo de vida de entrega de software. Ao aproveitar tecnologias de ponta como AppMaster, até mesmo pequenas empresas e desenvolvedores cidadãos podem criar e implantar aplicativos de nível empresarial com velocidade, escala e economia incomparáveis.