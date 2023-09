Distribuzione continua a basso codice (CD)

La distribuzione continua (CD) Low-code è una metodologia avanzata di sviluppo software che semplifica il processo di creazione, test e rilascio automatico di applicazioni software riducendo al minimo la necessità di codifica manuale e intervento umano. Combina i vantaggi delle piattaforme di sviluppo low-code (LCDP) con i principi fondamentali della distribuzione continua per fornire applicazioni ricche di funzionalità, affidabili e scalabili con tempi e sforzi ridotti.

Le piattaforme di sviluppo Low-code, come AppMaster, consentono agli sviluppatori e ai non sviluppatori di creare applicazioni robuste e ad alte prestazioni sfruttando un'interfaccia visiva drag-and-drop. Ciò elimina la necessità di scrivere codice esteso, garantendo al tempo stesso l'efficienza, la produttività e il rapporto costo-efficacia del processo di sviluppo dell'applicazione. Una ricerca condotta da Forrester suggerisce che l'utilizzo degli LCDP può accelerare lo sviluppo delle applicazioni fino a 10 volte, consentendo alle organizzazioni di adattarsi rapidamente alle richieste di mercato in evoluzione e cogliere nuove opportunità rimanendo al tempo stesso un passo avanti rispetto alla concorrenza.

La distribuzione continua (CD) è un'estensione dell'integrazione continua (CI), che enfatizza l'automazione dell'intero processo di distribuzione del software, dal commit del codice ai rilasci di produzione. CD incorpora test automatizzati, monitoraggio continuo e meccanismi di feedback in tempo reale che consentono una distribuzione delle applicazioni rapida e senza errori. Secondo i sondaggi condotti da Puppet, le organizzazioni che hanno implementato con successo il CD possono implementare gli aggiornamenti software fino a 200 volte più velocemente rispetto alle aziende concorrenti, con un tasso di errore di modifica 24 volte inferiore e un time-to-market 3 volte più veloce.

La distribuzione continua Low-code sfrutta la potenza degli LCDP e dei CD per produrre rilasci software più rapidi e accurati con un attrito minimo e uno sforzo manuale ridotto. Coinvolge principalmente i seguenti aspetti chiave:

1. Ambiente di sviluppo visivo: gli LCDP forniscono un'interfaccia drag-and-drop intuitiva che consente agli sviluppatori di creare applicazioni utilizzando componenti e modelli preconfigurati. Ciò si traduce in cicli di sviluppo più rapidi, meno errori e un'esperienza utente coerente e migliore della categoria in tutti i punti di contatto dell'applicazione.

2. Generazione automatizzata del codice sorgente: quando i clienti premono il pulsante "Pubblica", AppMaster genera automaticamente il codice sorgente per le applicazioni (backend, web e mobile) secondo i progetti corrispondenti. Questo processo elimina gli errori di codifica manuale e accelera l'esecuzione del codice senza compromettere la qualità o le prestazioni.

3. Build e test automatizzati: il CD Low-code si integra perfettamente con gli strumenti CI per creare, testare e convalidare automaticamente il codice dell'applicazione ogni volta che viene effettuato un nuovo commit. Ciò garantisce che ogni versione del software sia accuratamente verificata e priva di difetti, migliorando così l'affidabilità delle applicazioni e promuovendo una solida cultura DevOps.

4. Distribuzione automatizzata: il CD Low-code consente agli sviluppatori di semplificare i rilasci di produzione automatizzando le pipeline di distribuzione, il che non solo riduce al minimo il rischio di errori umani ma aiuta anche le organizzazioni a raggiungere un time-to-market più rapido. I contenitori Docker vengono in genere utilizzati per facilitare il confezionamento e la distribuzione delle applicazioni nel cloud o nell'infrastruttura locale.

5. Monitoraggio e feedback in tempo reale: il monitoraggio continuo e i meccanismi di telemetria sono incorporati nelle applicazioni per rilevare anomalie, colli di bottiglia nelle prestazioni e altri problemi operativi. Il feedback di questi sistemi viene utilizzato per migliorare in modo iterativo la qualità delle applicazioni, fornendo allo stesso tempo preziose informazioni sul comportamento e sulle preferenze degli utenti finali.

6. Tracce di controllo e documentazione: LCDP come AppMaster generano automaticamente documentazione completa, inclusa la documentazione spavalda (API aperta) per endpoints server e gli script di migrazione dello schema del database. Ciò garantisce che tutti i componenti dell'applicazione siano adeguatamente documentati, rendendo più semplice per gli sviluppatori e le parti interessate tenere traccia delle modifiche e risolvere i problemi.

L'implementazione continua Low-code sta trasformando il modo in cui le organizzazioni sviluppano e rilasciano software eliminando la codifica manuale, riducendo la probabilità di errori umani e accelerando l'intero ciclo di vita della distribuzione del software. Sfruttando tecnologie all'avanguardia come AppMaster, anche le piccole imprese e gli sviluppatori cittadini possono creare e distribuire applicazioni di livello aziendale con velocità, scalabilità e convenienza senza precedenti.