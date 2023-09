Le déploiement continu (CD) Low-code est une méthodologie avancée de développement logiciel qui rationalise le processus de création, de test et de publication automatique d'applications logicielles en minimisant le besoin de codage manuel et d'intervention humaine. Il combine les avantages des plates-formes de développement low-code (LCDP) avec les principes fondamentaux du déploiement continu pour fournir des applications riches en fonctionnalités, fiables et évolutives en réduisant le temps et les efforts.

Les plates-formes de développement Low-code, telles AppMaster, permettent aux développeurs et aux non-développeurs de créer des applications robustes et hautes performances en tirant parti d'une interface visuelle drag-and-drop. Cela évite d'avoir à écrire du code volumineux, tout en garantissant l'efficacité, la productivité et la rentabilité du processus de développement d'applications. Une étude menée par Forrester suggère que l'utilisation des LCDP peut accélérer jusqu'à 10 fois le développement d'applications, permettant ainsi aux organisations de s'adapter rapidement à l'évolution des demandes du marché et de saisir de nouvelles opportunités tout en gardant une longueur d'avance sur la concurrence.

Le déploiement continu (CD) est une extension de l'intégration continue (CI), qui met l'accent sur l'automatisation de l'ensemble du processus de livraison de logiciels, depuis les validations de code jusqu'aux versions de production. CD intègre des mécanismes de tests automatisés, de surveillance continue et de retour en temps réel qui permettent un déploiement d'applications rapide et sans erreur. Selon des enquêtes menées par Puppet, les organisations qui ont mis en œuvre avec succès le CD peuvent déployer des mises à jour logicielles jusqu'à 200 fois plus rapidement que leurs pairs, ce qui entraîne un taux d'échec des modifications 24 fois inférieur et un délai de mise sur le marché 3 fois plus rapide.

Le déploiement continu Low-code exploite la puissance des LCDP et des CD pour produire des versions logicielles plus rapides et plus précises avec un minimum de frictions et un effort manuel réduit. Il s’agit principalement des aspects clés suivants :

1. Environnement de développement visuel : les LCDP fournissent une interface intuitive drag-and-drop qui permet aux développeurs de créer des applications à l'aide de composants et de modèles préconfigurés. Cela se traduit par des cycles de développement plus rapides, moins d’erreurs et une expérience utilisateur cohérente et de premier ordre sur tous les points de contact des applications.

2. Génération automatisée de code source : lorsque les clients appuient sur le bouton « Publier », AppMaster génère automatiquement le code source pour les applications (backend, Web et mobile) conformément aux plans correspondants. Ce processus élimine les erreurs de codage manuel et accélère l'exécution du code sans compromettre la qualité ou les performances.

3. Constructions et tests automatisés : le CD Low-code s'intègre parfaitement aux outils CI pour créer, tester et valider automatiquement le code de l'application à chaque fois qu'il y a une nouvelle validation. Cela garantit que chaque version logicielle est minutieusement vérifiée et exempte de défauts, améliorant ainsi la fiabilité des applications et promouvant une culture DevOps robuste.

4. Déploiement automatisé : le CD Low-code permet aux développeurs de rationaliser les versions de production en automatisant les pipelines de déploiement, ce qui non seulement minimise le risque d'erreurs humaines, mais aide également les organisations à accélérer la mise sur le marché. Les conteneurs Docker sont généralement utilisés pour faciliter le packaging et le déploiement d'applications sur une infrastructure cloud ou sur site.

5. Surveillance et commentaires en temps réel : des mécanismes de surveillance continue et de télémétrie sont intégrés aux applications pour détecter les anomalies, les goulots d'étranglement des performances et d'autres problèmes opérationnels. Les commentaires de ces systèmes sont utilisés pour améliorer de manière itérative la qualité des applications, tout en fournissant également des informations précieuses sur le comportement et les préférences de l'utilisateur final.

6. Pistes d'audit et documentation : les LCDP comme AppMaster génèrent automatiquement une documentation complète, y compris une documentation swagger (API ouverte) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données. Cela garantit que tous les composants de l'application sont correctement documentés, ce qui permet aux développeurs et aux parties prenantes de suivre plus facilement les modifications et de résoudre les problèmes.

Le déploiement continu Low-code transforme la façon dont les organisations développent et publient des logiciels en éliminant le codage manuel, en réduisant la probabilité d'erreurs humaines et en accélérant l'ensemble du cycle de vie de livraison des logiciels. En tirant parti de technologies de pointe comme AppMaster, même les petites entreprises et les développeurs citoyens peuvent créer et déployer des applications de niveau entreprise avec une vitesse, une évolutivité et une rentabilité inégalées.