Düşük kod desteği

Low-code desteği, AppMaster gibi low-code platformlar tarafından sağlanan, geliştiricilerin ve kullanıcıların minimum manuel kodlama gereksinimiyle tam işlevsel ve ölçeklenebilir uygulamaları hızlı bir şekilde tasarlamasına, geliştirmesine ve dağıtmasına olanak tanıyan çok çeşitli araçları, hizmetleri ve kaynakları ifade eder. Bu platformlar, bireylere ve kuruluşlara, önceden oluşturulmuş, yeniden kullanılabilir bileşenler, drag-and-drop görsel arayüzleri ve kolayca yapılandırılabilir iş akışları aracılığıyla özelleştirilmiş yazılım çözümleri oluşturma olanağı sağlar.

low-code desteğinin temelinde, kullanıcıların programlama dillerinin, çerçevelerin ve geliştirme ortamlarının karmaşıklıklarına takılıp kalmadan belirli iş sorunlarını ve gereksinimlerini çözmeye odaklanmasına olanak tanıyan soyutlama ilkesi yer alır. Bu, görsel modellemenin, önceden oluşturulmuş şablonların ve çeşitli teknoloji yığınlarının kusursuz entegrasyonunun birleşimiyle gerçekleştirilir.

Forrester Research'e göre küresel low-code pazarın 2022 yılına kadar 21,2 milyar dolara ulaşması ve %40'ın üzerinde etkileyici bir CAGR ile büyümesi bekleniyor. Bu hızlı büyüme, modern işletmelerin ve kuruluşların sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek çevik, uygun maliyetli ve ölçeklenebilir yazılım çözümlerine yönelik artan talebe bağlanıyor.

low-code desteğinin bazı temel unsurları şunları içerir:

1. Görsel Uygulama Tasarımı: AppMaster ve diğer low-code platformlar, kullanıcıların tek bir satır kod yazmadan uygulamalarının kullanıcı arayüzünü, veri modellerini ve iş mantığını tasarlamalarına olanak tanıyan sezgisel drag-and-drop arayüzleri sağlar. Kullanıcılar, projelerinin özel gereksinimlerine göre tasarımlarını kolayca özelleştirebilir ve yineleyebilirler.

2. Yeniden Kullanılabilir Bileşenler ve Şablonlar: Low-code platformlar, çeşitli uygulama gereksinimlerine uyacak şekilde zahmetsizce birleştirilip özelleştirilebilen, önceden oluşturulmuş bileşenlerden ve şablonlardan oluşan geniş bir kitaplık sunar. Bu varlıklar, hızlı uygulama geliştirme ve devreye alma olanağı sağlayarak önemli ölçüde zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

3. Mevcut Sistemlerle Entegrasyon: Low-code desteği, çeşitli eski sistemler, veritabanları ve üçüncü taraf hizmetleriyle kusursuz entegrasyonu da kapsar. Örneğin AppMaster, birincil veri deposu olarak Postgresql uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilir ve uygulamaların bu popüler veritabanı yönetim sisteminin tüm gücünden ve esnekliğinden yararlanmasına olanak tanır.

4. Otomatik Kod Oluşturma ve Derleme: AppMaster, arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için JS/TS ile birleştirilmiş Vue3 çerçevesi ve Android için Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI ile Kotlin gibi en son teknolojileri kullanan uygulamalar için kaynak kodu üretir. mobil uygulamalar. Platform, kod oluşturma, derleme, test etme ve paketleme süreçlerini otomatikleştirerek sorunsuz, verimli ve hatasız bir uygulama geliştirme hattı sağlar.

5. Sürekli Teslimat ve Dağıtım: AppMaster, arka uç uygulamaları için konteynerli Docker dağıtımları ve web ve mobil uygulamalar için bulut barındırma hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli mekanizmalar aracılığıyla uygulamaların sürekli dağıtımını ve dağıtımını destekler. Bu, kullanıcıların uygulamalarına yönelik güncellemeleri ve geliştirmeleri manuel müdahaleye gerek kalmadan hızlı ve güvenilir bir şekilde sunmalarına olanak tanır.

6. Ölçeklenebilirlik ve Performans: Low-code desteği aynı zamanda uygulamaların yüksek yük ve zorlu kurumsal senaryolar altında verimli bir şekilde ölçeklendirilmesi ve performans göstermesi yeteneğini de kapsar. Örneğin AppMaster, Go'yu kullanarak yüksek derecede optimize edilmiş, derlenmiş arka uç uygulamaları oluşturarak mükemmel ölçeklenebilirlik, performans ve kaynak kullanımı sağlar.

7. Belgeleme ve Destek: AppMaster gibi Low-code platformlar, sunucu endpoints için otomatik olarak oluşturulan Swagger (OpenAPI) spesifikasyonları ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları da dahil olmak üzere kapsamlı belgeler sunar. Bu, kullanıcıların uygulamalarını daha etkili bir şekilde anlamalarına, sürdürmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olarak genel bakım yükünü azaltır ve işbirliğine dayalı geliştirmeyi teşvik eder.

Sonuç olarak, AppMaster gibi platformlar tarafından sunulan low-code desteği, işletmelere ve bireysel geliştiricilere, geleneksel geliştirme yaklaşımlarına kıyasla çok daha az zaman ve çabayla sağlam, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli uygulamalar oluşturma olanağı sağlar. Hızla ortaya çıkan bu paradigma, yazılım geliştirme ortamını dönüştürerek onu daha erişilebilir, verimli ve giderek dijitalleşen dünyanın dinamik ihtiyaçlarına uyarlanabilir hale getiriyor.