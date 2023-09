Low-code Continuous Deployment (CD) ist eine fortschrittliche Softwareentwicklungsmethode, die den Prozess des automatischen Erstellens, Testens und Freigebens von Softwareanwendungen optimiert, indem der Bedarf an manueller Codierung und menschlichen Eingriffen minimiert wird. Es kombiniert die Vorteile von low-code -Entwicklungsplattformen (LCDPs) mit den Kernprinzipien der kontinuierlichen Bereitstellung, um funktionsreiche, zuverlässige und skalierbare Anwendungen mit reduziertem Zeit- und Arbeitsaufwand bereitzustellen.

Low-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster ermöglichen es Entwicklern und Nicht-Entwicklern gleichermaßen, robuste, leistungsstarke Anwendungen zu erstellen, indem sie eine visuelle drag-and-drop Oberfläche nutzen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, umfangreichen Code zu schreiben, und gleichzeitig wird die Effizienz, Produktivität und Kosteneffizienz des Anwendungsentwicklungsprozesses sichergestellt. Untersuchungen von Forrester legen nahe, dass der Einsatz von LCDPs die Anwendungsentwicklung um das Zehnfache beschleunigen kann, sodass Unternehmen sich schnell an sich ändernde Marktanforderungen anpassen und neue Chancen nutzen können, während sie gleichzeitig der Konkurrenz einen Schritt voraus sind.

Continuous Deployment (CD) ist eine Erweiterung der Continuous Integration (CI), bei der der Schwerpunkt auf der Automatisierung des gesamten Softwarebereitstellungsprozesses liegt, von Code-Commits bis hin zu Produktionsversionen. CD umfasst automatisierte Tests, kontinuierliche Überwachung und Echtzeit-Feedbackmechanismen, die eine schnelle, fehlerfreie Anwendungsbereitstellung ermöglichen. Laut von Puppet durchgeführten Umfragen können Unternehmen, die CD erfolgreich implementiert haben, Software-Updates bis zu 200-mal schneller bereitstellen als ihre Mitbewerber, was zu einer 24-mal geringeren Änderungsfehlerrate und einer dreimal schnelleren Markteinführung führt.

Low-code Continuous Deployment nutzt die Leistungsfähigkeit von LCDPs und CD, um schnellere, genauere Software-Releases mit minimaler Reibung und reduziertem manuellen Aufwand zu erzielen. Dabei geht es vor allem um folgende Kernaspekte:

1. Visuelle Entwicklungsumgebung: LCDPs bieten eine intuitive drag-and-drop Schnittstelle, die es Entwicklern ermöglicht, Anwendungen mithilfe vorkonfigurierter Komponenten und Vorlagen zu erstellen. Dies führt zu schnelleren Entwicklungszyklen, weniger Fehlern und einem konsistenten, erstklassigen Benutzererlebnis über alle Anwendungskontaktpunkte hinweg.

2. Automatisierte Quellcode-Generierung: Wenn Kunden auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ klicken, generiert AppMaster automatisch Quellcode für die Anwendungen (Backend, Web und Mobil) gemäß den entsprechenden Blaupausen. Dieser Prozess eliminiert manuelle Codierungsfehler und beschleunigt die Codeausführung, ohne Kompromisse bei Qualität oder Leistung einzugehen.

3. Automatisierte Builds und Tests: Low-code -CD lässt sich nahtlos in CI-Tools integrieren, um Anwendungscode automatisch zu erstellen, zu testen und zu validieren, wann immer ein neues Commit erfolgt. Dadurch wird sichergestellt, dass jede Softwareversion gründlich überprüft und fehlerfrei ist, wodurch die Anwendungszuverlässigkeit verbessert und eine robuste DevOps-Kultur gefördert wird.

4. Automatisierte Bereitstellung: Low-code CD ermöglicht es Entwicklern, Produktionsversionen durch die Automatisierung von Bereitstellungspipelines zu rationalisieren, was nicht nur das Risiko menschlicher Fehler minimiert, sondern Unternehmen auch dabei hilft, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen. Docker-Container werden in der Regel verwendet, um das Packen und Bereitstellen von Anwendungen in der Cloud oder in der lokalen Infrastruktur zu erleichtern.

5. Echtzeitüberwachung und Feedback: Kontinuierliche Überwachungs- und Telemetriemechanismen sind in Anwendungen eingebettet, um Anomalien, Leistungsengpässe und andere Betriebsprobleme zu erkennen. Das Feedback dieser Systeme wird genutzt, um die Anwendungsqualität iterativ zu verbessern und gleichzeitig wertvolle Erkenntnisse über das Verhalten und die Präferenzen der Endbenutzer zu gewinnen.

6. Prüfprotokolle und Dokumentation: LCDPs wie AppMaster generieren automatisch eine umfassende Dokumentation, einschließlich Swagger-Dokumentation (offene API) für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Anwendungskomponenten ausreichend dokumentiert sind, was es Entwicklern und Beteiligten erleichtert, Änderungen zu verfolgen und Probleme zu beheben.

Low-code Continuous Deployment verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Software entwickeln und veröffentlichen, indem es die manuelle Codierung überflüssig macht, die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler verringert und den gesamten Softwarebereitstellungslebenszyklus beschleunigt. Durch die Nutzung modernster Technologien wie AppMaster können selbst kleine Unternehmen und Bürgerentwickler Anwendungen der Enterprise-Klasse mit beispielloser Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz erstellen und bereitstellen.