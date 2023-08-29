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Az kodlu depo

Ağu 29, 2023

low-code low-code depo, yeniden kullanılabilir low-code bileşenlerin, şablonların ve varlıkların bir kuruluş veya kurum içinde etkili ve güvenli bir şekilde depolandığı, yönetildiği ve paylaşıldığı merkezi bir depolama ve sürüm kontrol sistemini ifade eder. bir geliştirme ekibi. Yazılım geliştirme sürecini hızlandırmayı ve basitleştirmeyi, aynı zamanda maliyetleri düşürmeyi, verimliliği artırmayı, işbirliğini teşvik etmeyi ve teknik borcu hafifletmeyi amaçlayan AppMaster no-code platform gibi low-code bir platformun ayrılmaz bir parçası olarak hizmet eder.

Bu tür depolar, geleneksel kodlama yöntemlerine kıyasla daha kısa bir süre içinde web, mobil ve arka uç uygulamalarını oluşturmak ve özelleştirmek için geliştiricilerin ve vatandaş geliştiricilerin gerekli yapı taşlarıyla güçlendirilmesinde önemli bir rol oynar. low-code bir havuzun temel avantajı, kapsamlı yazmaya gerek kalmadan, daha karmaşık bir yapı veya mantıkla kolayca yapılandırılabilen veya birleştirilebilen kullanıma hazır bileşenlere anında erişim sağlayarak uygulamaların daha hızlı ve kusursuz şekilde geliştirilmesine olanak sağlamasıdır. kod.

Bu low-code bileşenler genellikle düğmeler ve formlar gibi basit kullanıcı arayüzü öğelerinden veri modelleri, iş süreçleri, RESTful API'ler ve web yuvaları gibi daha gelişmiş öğelere kadar uzanır. low-code bir depo, belirli bir low-code platform veya çerçeveyle uyumlu, dikkatle tasarlanmış ve optimize edilmiş bileşenlerden oluşur. AppMaster platformu söz konusu olduğunda bu bileşenler, arka uçlar için Go programlama dilini, web uygulamaları için Vue3 çerçevesini ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose temel alan sunucu odaklı çerçeveleri kullanan oluşturulan uygulamalarla sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. iOS için SwiftUI.

Low-code depolar özel veya açık kaynaklı olabilir. Tescilli depolar, depoda mevcut kaynaklara erişimi kontrol eden bir kuruluş veya low-code platform sağlayıcı tarafından korunur ve yönetilir. Örneğin, AppMaster deposunda bulunan bileşenlere yalnızca AppMaster'ın platform hizmetlerine abone olan kullanıcılar erişebilir. Öte yandan, açık kaynak depoları herkesin erişimine açıktır ve bileşenleri herkes tarafından serbestçe kullanılabilir, değiştirilebilir ve yeniden dağıtılabilir; böylece low-code geliştirme topluluğu için değerli bir kaynak görevi görür.

low-code depolar, uygulama geliştirmeyi hızlandırmanın yanı sıra ekip üyeleri ve departmanlar arasındaki işbirliğini de kolaylaştırır; çünkü bunlar, en iyi uygulamalar izlenerek tasarlanan ve standart bir yapıyı takip eden güncel bir bileşen deposunu paylaşabilir ve koruyabilir. Bu, bu tür bileşenler kullanılarak geliştirilen uygulamaların optimize edilmiş, bakımı yapılabilir ve ölçeklenebilir olmasını sağlayarak tekrarlayan kod veya güncelliğini yitirmiş bileşenler nedeniyle ortaya çıkabilecek teknik borcu etkili bir şekilde en aza indirir.

low-code depoların bir diğer kritik yönü, değişikliklerin izlenmesine ve bileşen güncellemelerinin geçmiş kaydının tutulmasına olanak tanıdığı için sürüm kontrolünün kolaylaştırılmasına olan katkısıdır. Bileşenlerin önceki sürümlerinin erişilebilir kalmasını sağlayarak deneyler ve yinelenen iyileştirmeler için istikrarlı bir ortam sağlar. Bu husus, bileşenlerde sık sık değişiklik ve ayarlamaların yapılabileceği çevik geliştirme ortamlarında hayati öneme sahiptir ve veri kaybını, çakışmaları veya tutarsızlıkları önlemek için güvenilir bir sürüm kontrol mekanizması gerektirir.

Ayrıca, low-code depolar, zengin bir ilham ve öğrenme kaynağı sunarak geliştirici üretkenliğini ve yenilikçiliği artırmada etkilidir. Geliştiriciler, depoya göz atarak yeni bileşenleri ve bunlara karşılık gelen kullanım örneklerini keşfedebilir, farklı bileşenlerin nasıl etkileşimde bulunduğunu anlayabilir ve low-code geliştirmede kullanılan en son trendler ve en iyi uygulamalarla güncel kalabilir. Bu teşhir ve bilgi paylaşımı, kuruluş içinde sürekli bir öğrenme kültürünün geliştirilmesine yardımcı olur ve sonuçta daha kaliteli, verimli ve yenilikçi uygulamaların yaratılmasına yol açar.

Sonuç olarak, low-code bir depo, yazılım geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandıran ve basitleştiren, yeniden kullanılabilir low-code bileşenleri ve varlıkları depolamak, yönetmek ve paylaşmak için tasarlanmış low-code kodlu bir geliştirme platformunun önemli bir bileşenidir. Kuruluşlar, bu tür veri havuzlarının sunduğu avantajlardan yararlanarak iş birliğini, verimliliği ve yenilikçiliği geliştirebilir, sonuçta günümüzün hızla gelişen dijital ortamında genel üretkenliklerini ve rekabet güçlerini artırabilirler.

Daha fazla terimi keşfedin:
Az kodlu altyapı Az kodlu başlıklar Az kodlu iş rolleri Az kodlu metrikler Az kodlu strateji Az kodlu yetenek havuzu Az kodlu yuvarlak masa toplantıları Az kodlu öğeler Düşük kodlu alana özel Düşük kodlu belgeler Düşük kodlu erişilebilirlik Düşük kodlu işe alım Düşük kodlu maaşlar Düşük kodlu modelleme Düşük kodlu yatırım getirisi hesaplaması Düşük kodlu yaşam döngüsü

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