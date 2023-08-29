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Непрерывное развертывание с низким кодом (CD)

29, авг. 2023

Непрерывное развертывание Low-code (CD) — это передовая методология разработки программного обеспечения, которая оптимизирует процесс автоматического создания, тестирования и выпуска программных приложений, сводя к минимуму необходимость ручного кодирования и вмешательства человека. Он сочетает в себе преимущества платформ разработки low-code (LCDP) с основными принципами непрерывного развертывания для создания многофункциональных, надежных и масштабируемых приложений с меньшими затратами времени и усилий.

Платформы разработки Low-code, такие как AppMaster, позволяют разработчикам и неразработчикам создавать надежные, высокопроизводительные приложения, используя визуальный интерфейс drag-and-drop. Это устраняет необходимость написания обширного кода, обеспечивая при этом эффективность, производительность и экономичность процесса разработки приложений. Исследования, проведенные Forrester, показывают, что использование LCDP может ускорить разработку приложений до 10 раз, позволяя организациям быстро адаптироваться к меняющимся требованиям рынка и использовать новые возможности, оставаясь при этом впереди конкурентов.

Непрерывное развертывание (CD) — это расширение непрерывной интеграции (CI), в котором особое внимание уделяется автоматизации всего процесса доставки программного обеспечения, от фиксации кода до производственных выпусков. CD включает в себя автоматическое тестирование, непрерывный мониторинг и механизмы обратной связи в реальном времени, которые обеспечивают быстрое и безошибочное развертывание приложений. Согласно опросам, проведенным Puppet, организации, которые успешно внедрили компакт-диски, могут развертывать обновления программного обеспечения до 200 раз быстрее, чем их коллеги, что приводит к снижению процента неудачных изменений в 24 раза и сокращению времени выхода на рынок в 3 раза.

Непрерывное развертывание Low-code использует возможности LCDP и компакт-дисков для более быстрого и точного выпуска программного обеспечения с минимальными трудностями и меньшими ручными усилиями. В первую очередь это касается следующих ключевых аспектов:

1. Визуальная среда разработки. LCDP предоставляют интуитивно понятный интерфейс drag-and-drop, который позволяет разработчикам создавать приложения, используя предварительно настроенные компоненты и шаблоны. Это приводит к более быстрым циклам разработки, меньшему количеству ошибок и единообразному, лучшему в своем классе пользовательскому интерфейсу во всех точках взаимодействия с приложением.

2. Автоматическая генерация исходного кода. Когда клиенты нажимают кнопку «Опубликовать», AppMaster автоматически генерирует исходный код для приложений (серверных, веб- и мобильных) согласно соответствующим чертежам. Этот процесс исключает ошибки ручного кодирования и ускоряет выполнение кода без ущерба для качества и производительности.

3. Автоматизированные сборки и тесты. Компакт Low-code легко интегрируется с инструментами CI для автоматического создания, тестирования и проверки кода приложения при каждом новом коммите. Это гарантирует, что каждая версия программного обеспечения тщательно проверена и не содержит дефектов, тем самым повышая надежность приложений и продвигая надежную культуру DevOps.

4. Автоматизированное развертывание. Компакт Low-code позволяет разработчикам оптимизировать производственные выпуски за счет автоматизации конвейеров развертывания, что не только сводит к минимуму риск человеческих ошибок, но и помогает организациям ускорить вывод продукта на рынок. Контейнеры Docker обычно используются для облегчения упаковки и развертывания приложений в облаке или локальной инфраструктуре.

5. Мониторинг и обратная связь в реальном времени. Механизмы непрерывного мониторинга и телеметрии встроены в приложения для обнаружения аномалий, узких мест в производительности и других эксплуатационных проблем. Обратная связь от этих систем используется для итеративного улучшения качества приложений, а также предоставляет ценную информацию о поведении и предпочтениях конечных пользователей.

6. Журналы аудита и документация. LCDP, такие как AppMaster автоматически создают полную документацию, включая документацию Swagger (открытый API) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных. Это гарантирует, что все компоненты приложения надлежащим образом документированы, что упрощает разработчикам и заинтересованным сторонам отслеживание изменений и устранение неполадок.

Непрерывное развертывание Low-code меняет способы разработки и выпуска программного обеспечения в организациях за счет исключения ручного кодирования, снижения вероятности человеческих ошибок и ускорения всего жизненного цикла поставки программного обеспечения. Используя передовые технологии, такие как AppMaster, даже малые предприятия и частные разработчики могут создавать и развертывать приложения корпоративного уровня с беспрецедентной скоростью, масштабируемостью и экономической эффективностью.

Изучите больше терминов:
Автоматизация с низким уровнем кода База данных с низким кодом Взаимодействие с сообществом с минимальным кодом Группы пользователей с низким кодом Контейнеризация с низким уровнем кода Лицензирование с низким уровнем кода Минимальный набор сотрудников Модернизация с низким уровнем кода Непрерывное развертывание с низким кодом (CD) Низкая эффективность кода Ограничения по низкому коду Примечания к выпуску с низким кодом Ресурсы с низким кодом Совместная работа с минимальным кодом Сообщество Low-code Управление проектами с низким кодом

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