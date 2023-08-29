Az kodlu çözümler

Low-code çözümler, yazılım geliştirme alanında geliştiricilerin, vatandaş geliştiricilerin ve hatta geliştirici olmayanların, geleneksel elle kodlama veya programlamaya minimum düzeyde güvenerek işlevsel uygulamaları verimli bir şekilde tasarlamasına, oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan yenilikçi bir yaklaşımı ifade eder. low-code çözümlerin ardındaki temel prensip, önceden oluşturulmuş, yapılandırılabilir bileşenlerin ve görsel arayüz tasarım araçlarının kullanılmasıdır; bu, geliştirme sürecini basitleştirir ve teknik yeterliliklerine bakılmaksızın daha geniş bir yelpazedeki kişilerin yazılım çözümlerinin oluşturulmasına katkıda bulunmasına olanak tanır. .

AppMaster gibi Low-code platformlar, drag-and-drop tekniklerini, görsel tasarım öğelerini ve işaretle ve tıkla özelleştirme seçeneklerini kullanarak uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesine ve konuşlandırılmasına olanak tanır. Kapsamlı elle kodlama ihtiyacını bu sezgisel görsel bileşenlerle değiştiren low-code çözümler, daha işbirliğine dayalı bir çalışma ortamını teşvik eder ve yazılım geliştirmeye giriş engellerini önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, uygulama teslim sürelerinin hızlandırılmasına olanak tanır ve bu da işletmeler için daha fazla yatırım getirisi (ROI) anlamına gelir.

Pazar araştırma firması Forrester'ın 2020 tarihli bir raporuna göre, low-code çözümlerin benimsenmesi önemli ölçüde artıyor ve küresel low-code geliştirme pazarının 2022 yılına kadar 21,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu eğilim, uyarlanabilir, ölçeklenebilir, ve çeşitli endüstrilerde verimli yazılım çözümleri. Dahası, low-code platformların daha çevik geliştirme uygulamalarını kolaylaştırdığı, vatandaş geliştiricileri güçlendirdiği ve daha geniş çeşitlilikteki kullanım senaryolarına ve iş gereksinimlerine hitap ettiği kanıtlanmıştır.

low-code çözümlerin gücü ve esnekliğinin en önemli örneği AppMaster platformudur. Bu kapsamlı no-code araç, kullanıcıların geleneksel kodlama veya programlama becerilerine ihtiyaç duymadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcılar veri modellerini, iş mantığını, REST API'yi ve WSS endpoints görsel olarak geliştirerek geliştirme sürecini erişilebilir ve verimli hale getirebilir. Ayrıca AppMaster, drag-and-drop arayüzü aracılığıyla web ve mobil uygulamaları destekleyerek kullanıcıların etkileşimli kullanıcı arayüzü bileşenleri oluşturmasına ve her bir öğenin iş mantığını oluşturmasına olanak tanır.

Özellikle AppMaster benzersiz sunucu odaklı yaklaşımı, müşterilerin mobil uygulamalarının kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermeden güncellemelerine olanak tanıyor. Platform, her değişiklik yapıldığında sıfırdan gerçek uygulamalar oluşturarak teknik borcun ortadan kaldırılmasını sağlar ve optimum performansı garanti eder. Ayrıca oluşturulan uygulamalar, arka uç uygulamaları için Go (Golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve Android için Kotlin/ Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI dahil olmak üzere çok çeşitli teknolojilerle uyumludur.

AppMaster low-code platformu, yürütülebilir ikili dosyalar sağlayan İşletme aboneliğinden, kaynak koduna erişim sağlayan ve kullanıcıların şirket içinde uygulamaları barındırmasına olanak tanıyan Kurumsal aboneliğe kadar çeşitli abonelik seçenekleri sunar. Ayrıca AppMaster, uygulama yönetimini kolaylaştırmak için sunucu endpoints için havalı (OpenAPI) belgeleri ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları gibi temel belgeleri oluşturur.

Low-code çözümler, daha çeşitli bir iş gücünü destekledikleri, daha hızlı ve daha verimli uygulama geliştirmeyi mümkün kıldıkları ve sonuçta dijital dönüşüm için yeni potansiyeli ortaya çıkardıkları için yazılım geliştirme ortamında dönüştürücü katalizörler haline geldi. low-code geliştirme pazarının hızlanan büyümesi, AppMaster gibi başarılı platformlarla birleştiğinde, günümüzün giderek dijitalleşen dünyasında bu yenilikçi teknolojiyi benimsemenin önemini vurguluyor.

Özetle, low-code çözümler, yazılım geliştirmede görsel araçlara, yeniden kullanılabilir bileşenlere ve uygulama tasarımına daha kapsayıcı bir yaklaşıma güçlü bir vurgu yapan bir paradigma değişimini temsil etmektedir. AppMaster gibi low-code platformlar, çok çeşitli bireylerin yazılım çözümlerinin oluşturulmasına katkıda bulunmasına olanak tanıyarak hızlı uygulama dağıtımını, artan yatırım getirisini ve teknik borcun ortadan kaldırılmasını kolaylaştırır. low-code pazar büyümeye devam ettikçe, low-code çözümler şüphesiz dijital dönüşümün desteklenmesinde ve yazılım geliştirmenin geleceğini şekillendirmede giderek daha önemli bir rol oynayacaktır.