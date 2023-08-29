Düşük kod ayarları

Yazılım geliştirme bağlamında ve özellikle AppMaster gibi no-code platformlarla ilgili olarak Low-code ayarlar, geliştiricilerin low-code geliştirme platformları kullanarak uygulamalar oluştururken kullanabileceği yapılandırma ve özelleştirme seçeneklerini ifade eder. Low-code geliştirme platformları, yazılım uygulamalarının minimum düzeyde elle kodlamayla hızlı şekilde tasarlanmasını, geliştirilmesini ve dağıtılmasını kolaylaştırır. Çok az kodlama uzmanlığına sahip vatandaş geliştiriciler de dahil olmak üzere geliştiricilerin, ayarları belirli iş gereksinimlerine göre yapılandırarak ölçeklenebilir uygulamalar tasarlamasına ve oluşturmasına olanak sağlamak için görsel modelleme araçlarına, önceden tanımlanmış şablonlara ve yeniden kullanılabilir bileşenlere güveniyorlar.

Low-code ayarları, geliştiricilerin bir uygulamanın istenen işlevselliğini, görünümünü ve performansını karşılamak için ayarlayabileceği çok çeşitli seçenekleri kapsar. Bu ayarlar, düzenler, stiller ve temalar gibi görsel öğelerin yanı sıra veri modelleri, iş mantığı ve API (Uygulama Programlama Arayüzü) endpoints gibi işlevsel yönleri de içerebilir. Geliştiriciler, low-code ayarlarından yararlanarak karmaşık uygulamalar oluşturmak için gereken zamanı ve çabayı önemli ölçüde azaltabilir, böylece uygulama geliştirmeyi hem daha hızlı hem de daha uygun maliyetli hale getirebilirler.

Örneğin, AppMaster ile geliştiriciler, görsel İş Süreci (BP) Tasarımcısını kullanarak veri modellerini (veritabanı şeması) ve iş mantığını görsel olarak tanımlayarak arka uç uygulamaları oluşturabilirler. Bu yaklaşım, uygulama geliştirme sürecini kolaylaştırır ve ortaya çıkan uygulamanın yüksek düzeyde ölçeklenebilir olmasını ve performans açısından optimize edilmesini sağlar. Benzer şekilde geliştiriciler, web ve mobil uygulamalar için kullanıcı arayüzleri tasarlamak ve web ve mobil BP tasarımcılarındaki her bileşen için iş mantığı oluşturmak amacıyla drag-and-drop özelliklerini kullanabilir.

Hız ve verimlilik avantajlarına ek olarak, low-code ayarlar, yazılım geliştirme sürecinde teknik ve teknik olmayan paydaşlar arasında daha fazla işbirliği yapılmasına olanak tanır. Sınırlı kodlama uzmanlığına sahip ancak derin alan bilgisine sahip olan iş kullanıcıları, low-code platformla doğrudan etkileşime girerek ve ayarları kendi özel ihtiyaçlarına göre düzenleyerek bir uygulamanın istenen işlevselliğini ve sonuçlarını şekillendirmede daha aktif bir rol oynayabilir. Bu işbirlikçi yaklaşım, paydaşlar arasındaki yanlış anlamaları ve yanlış iletişimleri azaltarak uygulamanın özellikleri ile işletmenin hedefleri arasında daha iyi uyum sağlanmasını sağlar.

Low-code ayarlar ayrıca geliştiricilerin, iş gereksinimleri değiştikçe veya yeni işlevsellik gerektiğinde uygulamaları kolayca değiştirmesine ve güncellemesine olanak tanır. Geliştiriciler low-code platformda yapılandırma ayarlarında değişiklik yaparak, zaman alan manuel kodlama ve testlere gerek kalmadan güncellenmiş uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturabilir. Sonuç olarak, low-code platformlar kullanılarak oluşturulan uygulamalar, değişen ihtiyaçlara ve gelişen iş ortamlarına yanıt verme konusunda daha donanımlıdır.

Ayrıca, low-code ayarlar teknik borç riskinin azalmasına katkıda bulunur. Teknik borç, geliştiricilerin son teslim tarihlerini veya diğer kısıtlamaları karşılamak için kısayollar kullanması veya optimal olmayan çözümleri uygulaması durumunda ortaya çıkan ekstra geliştirme çalışmasını ifade eder. Geleneksel bir yazılım geliştirme sürecinde, teknik borç zamanla birikerek bakım maliyetlerinin artmasına ve yenilik yapma yeteneğinin azalmasına neden olabilir. Bununla birlikte, AppMaster gibi low-code geliştirme platformları ile gereksinimler her değiştirildiğinde uygulamalar sıfırdan oluşturularak teknik borç ortadan kaldırılır ve ortaya çıkan yazılımın sürdürülebilir ve performanslı kalması sağlanır.

low-code ayarların sağladığı güç ve esneklik low-code geliştirme pazarında önemli bir büyümeye yol açmıştır. Gartner tarafından hazırlanan bir rapora göre, dünya çapındaki low-code geliştirme pazarının 2021-2026 yılları arasında %23'ün üzerinde bileşik yıllık büyüme oranıyla (CAGR) büyüyerek toplam pazar büyüklüğünün 13,8 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Bu büyüme, işletmelerin giderek daha hızlı ve rekabetçi hale gelen pazar ortamlarında uygulamaları hızla geliştirme ve dağıtma ihtiyacından kaynaklanmaktadır.

Sonuç olarak, low-code ayarlar, low-code geliştirme sürecinde hayati bir rol oynayarak geliştiricilerin ve vatandaş geliştiricilerin uygulamaları hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına, değiştirmesine ve güncellemesine olanak tanır. low-code ortamların sunduğu esneklik ve uyarlanabilirlik low-code geliştirme platformları için büyüyen bir pazara yol açtı ve dijital dönüşüm çabalarını hızlandırmak ve küresel pazarda rekabetçi kalmak isteyen işletmelerin ilgisini artırdı. AppMaster gibi platformlar sayesinde kuruluşlar, kendilerine özgü iş ihtiyaçlarını karşılayan ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir ve yüksek performanslı uygulamalar oluşturmak için low-code ayarların gücünden yararlanabilirler.