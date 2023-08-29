Düşük kodlu sürat koşusu

Genellikle yazılım geliştirme yaşam döngüsünde kullanılan Low-code Sprint, AppMaster gibi low-code veya no-code geliştirme platformlarını kullanarak belirli uygulama işlevlerini hızla üretmeyi veya iyileştirmeyi amaçlayan kısa, konsantre ve zamana bağlı bir geliştirme dönemidir. low-code sprintler, görsel, drag-and-drop ve bildirime dayalı geliştirme ortamlarından yararlanarak, genellikle aylar süren geleneksel geliştirme yöntemlerinin aksine, birkaç gün veya hafta içinde iş uygulamalarının daha hızlı yinelemeli tasarımına, geliştirilmesine ve teslim edilmesine olanak tanır. hatta yıllar.

Low-code sprintler, işbirliğine, esnekliğe, müşteri geri bildirimine ve yazılım artışlarının hızlı teslimine öncelik veren Agile ve Scrum metodolojilerinin temel ilkelerini bünyesinde barındırır. low-code sprint yaklaşımı, hızlı uygulama geliştirme ve devreye alma olanağı sağlar, pazara çıkış süresini önemli ölçüde azaltır ve böylece genel proje tamamlama zaman çizelgesini hızlandırır. Geliştiriciler, low-code sprintlerle her yinelemede en yüksek değere sahip iş gereksinimlerini hızla tanımlamaya, iyileştirmeye ve gerçekleştirmeye odaklanabilirler.

low-code sprintlerin önemli bir avantajı, iş paydaşları, geliştiriciler ve son kullanıcılar da dahil olmak üzere işlevler arası ekipler arasında verimli işbirliğini kolaylaştırma yeteneklerinde yatmaktadır. low-code araçların görsel ve basitleştirilmiş doğası göz önüne alındığında, teknik olmayan paydaşlar tasarım, test ve doğrulama süreçlerine aktif olarak katılabilir, böylece iş hedeflerine daha iyi uyum sağlanır ve kullanıcı memnuniyeti artar.

Low-code sprintler, bireysel görevlerin, kullanıcı hikayelerinin ve gereksinimlerin tanımlandığı ve önceliklendirildiği sprint öncesi planlama aşamasıyla başlar. Bu aşama aynı zamanda uygulanabilir ve ulaşılabilir bir sprint iş yükünün formüle edilmesine yardımcı olarak ilgili çaba ve kaynak tahsisi düzeyinin tahmin edilmesini de içerir. low-code çözümler genellikle planları temel alarak otomatik olarak kod ürettiğinden, geliştiriciler sprint yinelemesinde ilerledikçe işlerini hızla prototipleyebilir, test edebilir ve doğrulayabilir. Bu hızlı geri bildirim döngüsü, proje hedefleriyle uyumu sağlarken potansiyel sorunları hızla belirleme ve ele alma fırsatı sağlar.

low-code sprint sırasında ilerleme, günlük toplantılar, çalışma çizelgeleri veya diğer görev izleme araçları aracılığıyla yakından izlenir. Bu artan görünürlük, geliştirme ekiplerinin doğru yolda kalmasına ve potansiyel darboğazları veya engelleri proaktif olarak azaltmasına olanak tanır. Sprint'in sonuna doğru, tamamlanan çalışmaların değerlendirilip paydaşlara sergilendiği ve gelecekteki yinelemeler için geri bildirim toplayan bir sprint incelemesi gerçekleştirilir.

Sprint sonrası retrospektif, takımlara sprint süreci üzerinde düşünme, iyileştirme alanlarını belirleme ve gelecekteki sprintleri geliştirmek için eylem planları tasarlama fırsatı sağlar. Bu sürekli iyileştirme döngüsü, organizasyonun gelişen ihtiyaçlarına ve önceliklerine uygun, uyarlanabilir, esnek ve verimli proje yürütülmesini sağlar.

AppMaster platformuyla low-code sprintlerin benimsenmesi, müşterilerin görsel olarak veri modelleri, iş mantığı, REST API'leri ve drag-and-drop işlevini kullanan web ve mobil uygulama kullanıcı arayüzlerini oluşturabilmesi nedeniyle geliştirme sürecini daha da geliştirir. AppMaster platformuyla, 30 saniyeden kısa sürede uygulama yenilenmesi, platformun temel yetenekleri ve özellikleri sayesinde teknik borcu ortadan kaldırır ve dağıtımı kolaylaştırır: Go (golang) tarafından oluşturulan arka uç uygulamaları, web uygulamaları için JS/TS ile Vue3 çerçevesi ve Kotlin/ Jetpack Compose - Sırasıyla Android ve iOS uygulamaları için SwiftUI.

Sonuç olarak, low-code sprintler, modern yazılım geliştirme uygulamalarının ayrılmaz bir parçası olup uygulama tasarımı, geliştirme ve devreye alma konusunda hızlı ve yinelemeli bir yaklaşım sunar. AppMaster gibi low-code araçlardan yararlanmak, geliştirme süresini önemli ölçüde azaltır, paydaşlar arasındaki işbirliğini basitleştirir ve genel proje yaşam döngüsünü kolaylaştırır. Kuruluşlar, low-code sprintleri benimseyerek, pazara çıkış süresini etkili bir şekilde en aza indirebilir, kaynak kullanımını optimize edebilir ve gelişen iş gereksinimlerine hızla uyum sağlayabilir, sonuçta hızla değişen teknoloji ortamında daha fazla rekabet gücü ve başarı elde edebilir.