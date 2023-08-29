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Hizmet olarak az kodlu platform (PaaS)

Ağu 29, 2023

low-code hizmet olarak platform (PaaS), kullanıcılara minimum düzeyde elle kodlamayla yazılım uygulamaları oluşturma, dağıtma ve bakımını yapma olanağı sağlayan kapsamlı bir bulut tabanlı çözümdür. Görsel, drag-and-drop arayüzlerini ve önceden oluşturulmuş şablonları bir araya getiren low-code platformlar, geliştiricilerin uygulamaları geleneksel kodlama yöntemlerine göre daha hızlı ve daha uygun maliyetli oluşturmasına olanak tanır. Bu yaklaşım, küçük ölçekli iş projelerinden karmaşık, kurumsal düzeyde çözümlere kadar uygulama geliştirme için gereken zamanı ve kaynakları azaltır.

Low-code platformlar, programlama deneyimi çok az olan veya hiç olmayan hem profesyonel geliştiriciler hem de vatandaş geliştiriciler için tasarlanmıştır. Platformlar, görsel modelleme, otomatik uygulama oluşturma ve üçüncü taraf hizmet ve sistemlerle kusursuz entegrasyon gibi çeşitli araç ve yetenekler sağlar. Bu, kullanıcıların veri yönetimi, iş akışı otomasyonu ve etkileşimli kullanıcı arayüzleri gibi çeşitli özelliklerle kendi özel gereksinimlerine göre uyarlanmış uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

low-code platformların benimsenmesi son yıllarda hızla arttı. Forrester Research'e göre, low-code pazarın harcamalarının 2017'deki 3,8 milyar dolardan 2022'ye kadar 21,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyüme, işletmelerin değişen pazar koşullarına ve gelişen müşteriye yanıt vererek daha hızlı yenilik yapma ihtiyacından kaynaklanıyor. talepler. Low-code platformlar, geliştirme döngülerini önemli ölçüde kısaltarak, çevikliği ve uyarlanabilirliği artırarak ve kıt ve pahalı geliştirme kaynaklarına olan bağımlılığı azaltarak kuruluşların bunu başarmasını sağlar.

Güçlü bir no-code platform olan AppMaster, bu çözümlerin uygulama geliştirme sürecini nasıl kolaylaştırıp hızlandırabileceğinin bir örneğidir. AppMaster müşterilerin veri modelleme, iş mantığı tasarımı ve REST API ve WSS endpoint oluşturma ile tamamlanan görsel ve sezgisel bir arayüz kullanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcılar AppMaster kullanarak duyarlı ve etkileşimli web uygulamalarının yanı sıra Android ve iOS platformları için mobil uygulamalar da oluşturabilirler. Müşteri projesini yayınladığında AppMaster kaynak kodu oluşturur, uygulamaları derler, testler çalıştırır, bunları Docker kapsayıcılarında paketler ve buluta dağıtarak sorunsuz ve verimli bir iş akışı sağlar.

AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar, PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla uyumludur ve kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için optimum seviyede ölçeklenebilirlik ve performans sağlar. Platform ayrıca, müşterilerin geliştirme süreci boyunca iyi bir şekilde desteklenmesini sağlayan kapsamlı bir dizi belge ve geçiş komut dosyası içerir.

AppMaster gibi low-code bir platformun en önemli avantajlarından biri teknik borcun ortadan kaldırılmasıdır. AppMaster, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak kodun temiz, verimli ve güncel kalmasını sağlar. Bu yaklaşım, optimum uygulama performansını sürdürmek için kritik öneme sahiptir ve kuruluşların gelişen iş ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermesine olanak tanır. Üstelik platformun sunucu odaklı yaklaşımı, kullanıcıların mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermeden güncellemelerine olanak tanıyarak esnekliğini ve sürdürülebilirliğini daha da artırıyor.

AppMaster low-code platformu, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar geniş bir müşteri yelpazesi için idealdir. Geliştirme sürecini basitleştirip hızlandırarak kuruluşların zamandan ve kaynaklardan tasarruf etmelerini, çabalarını inovasyon ve iş büyümesine odaklamalarını sağlar. Ayrıca AppMaster teknik borç içermeyen uygulamalar üretme taahhüdü, müşterilerin kuruluşlarının değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamaya hazır, ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir ve yüksek performanslı bir çözüm almasını sağlar.

Sonuç olarak, low-code hizmet olarak platform (PaaS), kullanıcıların yazılım uygulamalarını artırılmış hız, esneklik ve maliyet verimliliğiyle oluşturmasına, dağıtmasına ve sürdürmesine olanak tanıyan dönüştürücü bir teknolojidir. low-code kodlu platformlar, görsel arayüzlerden, önceden oluşturulmuş şablonlardan ve otomatik uygulama oluşturmadan yararlanarak kuruluşların yüksek kaliteli uygulamaları geleneksel kodlama yöntemlerine göre daha hızlı ve daha az kaynakla sunmalarına olanak tanır. low-code platformlara yönelik pazar büyümeye devam ederken, AppMaster gibi çözümler, çok çeşitli sektörlerde inovasyon ve üretkenliği artırmada önemli bir rol oynayacak.

Daha fazla terimi keşfedin:
Az Kodlu IoT (Nesnelerin İnterneti) Az kodlu başarı yolu Az kodlu günlükler Az kodlu iş akışı Az kodlu kaynaklar Az kodlu kullanıcı hikayeleri Az kodlu müşteri referansları Az kodlu raporlama Az kodlu yapılandırmalar Az kodlu yuvarlak masa toplantıları Az kodlu çözümler Az kodlu örnek olay çalışmaları Düşük kod metodolojisi Düşük kod performansı Düşük kodlu rekabet Hizmet olarak düşük kodlu yazılım (SaaS)

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