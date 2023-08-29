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低代码持续部署（CD）

Aug 29, 2023

Low-code持续部署 (CD) 是一种先进的软件开发方法，通过最大限度地减少手动编码和人为干预的需要，简化自动构建、测试和发布软件应用程序的过程。它将low-code开发平台 (LCDP) 的优势与持续部署的核心原则相结合，以减少时间和精力来交付功能丰富、可靠且可扩展的应用程序。

AppMasterLow-code开发平台使开发人员和非开发人员能够利用可视化的drag-and-drop界面创建强大的高性能应用程序。这样就无需编写大量代码，同时确保应用程序开发过程的效率、生产力和成本效益。 Forrester 进行的研究表明，使用 LCDP 可以将应用程序开发速度提高多达 10 倍，使组织能够迅速适应不断变化的市场需求并抓住新机遇，同时在竞争中保持领先地位。

持续部署（CD）是持续集成（CI）的延伸，它强调自动化整个软件交付过程，从代码提交到生产发布。 CD 结合了自动化测试、持续监控和实时反馈机制，可实现快速、无差错的应用程序部署。根据 Puppet 进行的调查，成功实施 CD 的组织部署软件更新的速度比同行快 200 倍，从而将变更失败率降低 24 倍，并将上市时间加快 3 倍。

Low-code持续部署利用 LCDP 和 CD 的力量，以最小的摩擦和减少的手动工作来生成更快、更准确的软件版本。主要涉及以下几个关键方面：

1.可视化开发环境： LCDP 提供直观的drag-and-drop界面，允许开发人员使用预配置的组件和模板构建应用程序。这可以缩短开发周期、减少错误，并在所有应用程序接触点上提供一致、一流的用户体验。

2.自动源代码生成：当客户按下“发布”按钮时， AppMaster会根据相应的蓝图自动生成应用程序（后端、Web和移动）的源代码。此过程消除了手动编码错误并加速代码执行，而不会影响质量或性能。

3.自动构建和测试： Low-code CD 与 CI 工具无缝集成，每当有新提交时，即可自动构建、测试和验证应用程序代码。这可确保每个软件版本都经过彻底验证且无缺陷，从而提高应用程序可靠性并促进强大的 DevOps 文化。

4.自动化部署： Low-code CD允许开发人员通过自动化部署管道来简化生产版本，这不仅最大限度地减少人为错误的风险，还可以帮助组织实现更快的上市时间。 Docker 容器通常用于促进应用程序打包和部署到云或本地基础设施。

5.实时监控和反馈：应用程序中嵌入了持续监控和遥测机制，以检测异常、性能瓶颈和其他操作问题。来自这些系统的反馈用于迭代地提高应用程序质量，同时还提供有关最终用户行为和偏好的宝贵见解。

6.审计跟踪和文档： AppMaster等 LCDP 自动生成全面的文档，包括服务器endpoints的 swagger（开放 API）文档和数据库架构迁移脚本。这确保了所有应用程序组件都有充分的记录，使开发人员和利益相关者更容易跟踪更改和解决问题。

Low-code持续部署通过消除手动编码、降低人为错误的可能性并加速整个软件交付生命周期，正在改变组织开发和发布软件的方式。通过利用AppMaster等尖端技术，即使是小型企业和公民开发人员也可以以无与伦比的速度、规模和成本效益构建和部署企业级应用程序。

探索更多术语:
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