Düşük kod yönetimi

Low-code yönetimi, bir kuruluş içindeki low-code uygulamaların geliştirilmesini, uygulanmasını, bakımını ve ölçeklendirilmesini denetleme ve kontrol etme sürecini ifade eder. AppMaster gibi Low-code geliştirme platformları, yazılım uygulamalarının minimum düzeyde elle kodlamayla hızlı ve verimli şekilde oluşturulmasına olanak tanır ve böylece kapsamlı programlama uzmanlığına olan ihtiyacı azaltır. Bu platformlar, hem geliştiricilerin hem de geliştirici olmayanların sağlam, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanımak ve modern işletmelerin artan taleplerini çeviklik ve hızla karşılamak için görsel modelleme, drag-and-drop arayüzleri, önceden oluşturulmuş şablonlar ve yeniden kullanılabilir bileşenleri kullanır. .

Dijital dönüşüm endüstriler genelinde hızlandıkça kuruluşlar, BT ekipleri ile genel iş hedefleri arasındaki boşluğu kapatmak için giderek daha fazla low-code platformlara yöneliyor. Gartner tarafından hazırlanan bir rapora göre, işletmelerin uygulamaları hızlı bir şekilde ve sınırlı kaynaklarla geliştirme ve dağıtma arayışında olması nedeniyle, low-code geliştirme pazarının yıllık %23 oranında büyüyerek 2021'de 13,8 milyar dolarlık bir değere ulaşması bekleniyor.

Low-code yönetimi, aşağıdakiler gibi çeşitli temel hususları kapsar:

Strateji ve Planlama: low-code uygulama geliştirme için kuruluşun genel hedeflerinin ve yol haritasının tanımlanması, iş ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun low-code platformların seçilmesi ve kaynak tahsisi ile proje zaman çizelgelerinin belirlenmesi. Geliştirme ve Uygulama: Geliştirme süreci sırasında BT ekipleri, iş paydaşları ve son kullanıcılar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak, kurumsal hedeflerle uyum sağlamak ve low-code uygulamaların mevcut sistemlere ve iş akışlarına konuşlandırılmasını, yapılandırılmasını ve entegrasyonunu denetlemek. Kontrol ve Uyumluluk: low-code uygulamaların sağlamlığını ve endüstri standartlarına, yasal gereksinimlere ve kurumsal politikalara uygunluğunu sağlamak için uygun yönetim yapılarını, güvenlik önlemlerini ve kalite güvence süreçlerini uygulamak. İzleme ve Optimizasyon: low-code uygulamaların performansını, kullanımını ve iş süreçleri üzerindeki etkisini düzenli olarak değerlendirmek, iyileştirme alanlarını belirlemek ve bunların değerini ve maliyet etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için gerekli değişiklik ve iyileştirmeleri uygulamak. Bakım ve Ölçeklendirme: low-code uygulamaların devam eden bakımını, güncellemelerini ve teknik desteğini yönetmek, ayrıca değişen iş ihtiyaçlarına ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamak için gelecekteki büyüme ve ölçeklenebilirliklerini planlamak.

low-code yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanmasının bir örneği, bir dizi web ve mobil uygulama aracılığıyla iç iş akışlarını kolaylaştırmayı ve müşteri etkileşimini geliştirmeyi amaçlayan, büyüyen çok uluslu bir kuruluştur. AppMaster gibi low-code bir platformdan yararlanan kuruluş, vatandaş geliştiricilerine uygulamaları için veri modelleri, iş mantığı ve kullanıcı arayüzleri oluşturma konusunda işbirliği yapma yetkisi veriyor. Arka uç, web ve mobil uygulamalar Go, Vue3, Kotlin ve SwiftUI kullanılarak oluşturulur ve böylece optimum performans, ölçeklenebilirlik ve birlikte çalışabilirlik sağlanır. Havalı dokümantasyon ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları gibi otomatik özellikler, geliştirme sürecini daha da geliştirerek hataları ve tutarsızlıkları en aza indirir.

Bu durumda low-code yönetim yaklaşımı, uygulamaların yalnızca hızlı bir şekilde oluşturulmasını değil aynı zamanda endüstri standartlarıyla uyumlu, sürdürülebilir ve güvenli olmasını da sağlar. Ayrıca, kuruluş büyüdükçe ve ihtiyaçları geliştikçe, low-code yönetim stratejisi, uygulamaların teknik borç biriktirmeden kolayca güncellenebilmesini sağlar.

Etkili low-code yönetiminin kalbinde, uygulama geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandıran, maliyetleri azaltan ve yazılım oluşturmayı demokratikleştiren AppMaster gibi güçlü bir low-code geliştirme platformu bulunur. Kuruluşlar, low-code bir yönetim yaklaşımını benimseyerek değişen pazar koşullarına hızla yanıt verebilir, daha hızlı yenilik yapabilir ve dijital çağda rekabet üstünlüğünü koruyabilir.