النشر المستمر ذو التعليمات البرمجية المنخفضة (CD)

يعد النشر المستمر Low-code (CD) بمثابة منهجية متقدمة لتطوير البرامج تعمل على تبسيط عملية إنشاء تطبيقات البرامج واختبارها وإصدارها تلقائيًا عن طريق تقليل الحاجة إلى الترميز اليدوي والتدخل البشري. فهو يجمع بين فوائد منصات التطوير low-code (LCDPs) والمبادئ الأساسية للنشر المستمر لتقديم تطبيقات غنية بالميزات وموثوقة وقابلة للتطوير مع تقليل الوقت والجهد.

تعمل منصات التطوير Low-code ، مثل AppMaster ، على تمكين المطورين وغير المطورين على حد سواء من إنشاء تطبيقات قوية وعالية الأداء من خلال الاستفادة من واجهة drag-and-drop المرئية. وهذا يلغي الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية واسعة النطاق، مع ضمان الكفاءة والإنتاجية والفعالية من حيث التكلفة لعملية تطوير التطبيق. وتشير الأبحاث التي أجرتها شركة Forrester إلى أن استخدام شاشات LCDP يمكن أن يسرع عملية تطوير التطبيقات بما يصل إلى 10 مرات، مما يسمح للمؤسسات بالتكيف بسرعة مع متطلبات السوق المتطورة واغتنام الفرص الجديدة مع البقاء في صدارة المنافسة.

يعد النشر المستمر (CD) امتدادًا للتكامل المستمر (CI)، الذي يؤكد على أتمتة عملية تسليم البرامج بالكامل، بدءًا من الالتزامات البرمجية وحتى إصدارات الإنتاج. يتضمن القرص المضغوط الاختبار الآلي والمراقبة المستمرة وآليات التغذية الراجعة في الوقت الفعلي التي تتيح نشر التطبيقات بسرعة وخالية من الأخطاء. وفقًا للاستطلاعات التي أجرتها شركة Puppet، يمكن للمؤسسات التي نجحت في تطبيق الأقراص المضغوطة نشر تحديثات البرامج بشكل أسرع بما يصل إلى 200 مرة من نظيراتها، مما يؤدي إلى انخفاض معدل فشل التغيير بمقدار 24 مرة ووقت وصول إلى السوق أسرع بثلاث مرات.

يعمل النشر المستمر Low-code على تسخير قوة شاشات LCDP والأقراص المضغوطة لإنتاج إصدارات برامج أسرع وأكثر دقة مع الحد الأدنى من الاحتكاك والجهد اليدوي المنخفض. ويشمل في المقام الأول الجوانب الرئيسية التالية:

1. بيئة التطوير المرئي: توفر شاشات LCDP واجهة سهلة الاستخدام drag-and-drop ، مما يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات باستخدام مكونات وقوالب تم تكوينها مسبقًا. وينتج عن ذلك دورات تطوير أسرع وأخطاء أقل وتجربة مستخدم متسقة هي الأفضل في فئتها عبر جميع نقاط اتصال التطبيق.

2. إنشاء كود المصدر الآلي: عندما يضغط العملاء على زر "نشر"، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء كود المصدر للتطبيقات (الواجهة الخلفية والويب والجوال) وفقًا للمخططات المقابلة. تعمل هذه العملية على التخلص من أخطاء الترميز اليدوي وتسريع تنفيذ التعليمات البرمجية دون المساس بالجودة أو الأداء.

3. عمليات البناء والاختبارات الآلية: يتكامل القرص المضغوط Low-code بسلاسة مع أدوات CI لإنشاء رمز التطبيق واختباره والتحقق من صحته تلقائيًا عندما يكون هناك التزام جديد. ويضمن ذلك التحقق من صحة كل إصدار برنامج بشكل كامل وخلوه من العيوب، وبالتالي تحسين موثوقية التطبيق وتعزيز ثقافة DevOps القوية.

4. النشر الآلي: يتيح القرص المضغوط Low-code للمطورين تبسيط إصدارات الإنتاج عن طريق أتمتة مسارات النشر، الأمر الذي لا يقلل من مخاطر الأخطاء البشرية فحسب، بل يساعد أيضًا المؤسسات على الوصول إلى السوق بشكل أسرع. تُستخدم حاويات Docker عادةً لتسهيل تعبئة التطبيقات ونشرها على البنية التحتية السحابية أو المحلية.

5. المراقبة والتعليقات في الوقت الفعلي: يتم تضمين آليات المراقبة المستمرة والقياس عن بعد داخل التطبيقات لاكتشاف الحالات الشاذة واختناقات الأداء والمشكلات التشغيلية الأخرى. يتم استخدام التعليقات الواردة من هذه الأنظمة لتحسين جودة التطبيق بشكل متكرر، مع توفير رؤى قيمة أيضًا حول سلوك المستخدم النهائي وتفضيلاته.

6. مسارات التدقيق والوثائق: تعمل وحدات LCDP مثل AppMaster على إنشاء وثائق شاملة تلقائيًا، بما في ذلك وثائق التباهي (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. ويضمن ذلك توثيق جميع مكونات التطبيق بشكل مناسب، مما يسهل على المطورين وأصحاب المصلحة تتبع التغييرات واستكشاف المشكلات وإصلاحها.

يعمل النشر المستمر Low-code على تغيير الطريقة التي تقوم بها المؤسسات بتطوير البرامج وإصدارها من خلال التخلص من الترميز اليدوي، وتقليل احتمالية الأخطاء البشرية، وتسريع دورة حياة تسليم البرامج بأكملها. من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة مثل AppMaster ، يمكن حتى للشركات الصغيرة والمطورين المواطنين إنشاء ونشر تطبيقات على مستوى المؤسسات بسرعة لا مثيل لها وحجمها وفعالية من حيث التكلفة.