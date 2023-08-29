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Az kodlu vitrin

Ağu 29, 2023

Low-code vitrin, çeşitli low-code platformların yeteneklerinin, faydalarının ve karmaşık yazılım çözümlerini etkili ve verimli bir şekilde geliştirme potansiyelinin gösterilmesini ve sunumunu kapsayan bir terimdir. Bu platformlar, güçlü görsel araçlar sağlayarak ve tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek uygulama geliştirme sürecini basitleştirmek ve minimum düzeyde programlama bilgisine sahip kullanıcıların işlevsel yazılım uygulamaları oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanımak üzere tasarlanmıştır. Gartner'ın tahminlerine göre low-code uygulama platformları katlanarak büyüyor ve 2024 yılına kadar tüm uygulama geliştirme işlevlerinin %65'ini oluşturacağı tahmin ediliyor.

AppMaster no-code platformu bağlamında low-code vitrinleri tartışırken, müşterilerin minimum manuel kodlamayla çok çeşitli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan platformun benzersiz özelliklerinin sunumuna atıfta bulunuyoruz. AppMaster veri modelleri (veritabanı şeması), iş mantığı (İş Süreçleri), REST API ve WSS endpoints yönelik görsel tasarımcılarının yanı sıra kullanıcı arayüzleri oluşturmaya yönelik drag-and-drop işlevi, müşterilerin arka uç, web ve mobil uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde kullanın.

AppMaster gibi low-code bir platform kullanmanın en önemli faydalarından biri, uygulama geliştirme süresi ve maliyetlerinde önemli azalmadır. low-code platformlar, kod oluşturma sürecini otomatikleştirerek ve çeşitli kullanım durumları için önceden oluşturulmuş bileşenler sağlayarak müşterilerin uygulamaları 10 kata kadar daha hızlı ve üç kat daha uygun maliyetli geliştirmelerine olanak tanır. Bu verimlilik, işletmelerin ve kuruluşların değişen pazar taleplerine hızla yanıt vermelerine ve ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmalarına olanak tanır.

low-code bir vitrinde AppMaster gibi bir platformun çok yönlülüğünü ve uyarlanabilirliğini vurgulamak önemlidir. Arka uç uygulamaları için Go (Golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve mobil uygulamalarda Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI dahil çok sayıda uygulama türü ve teknolojisine verdiği destek, platformun sayısız iş gereksinimine sahiptir ve sektördeki çeşitli ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

Ayrıca low-code bir vitrinde teknik borcun ortadan kaldırıldığını vurgulamak önemlidir. AppMaster gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yenileme yaklaşımı, uygulamaların güncel kalmasını ve işlevsellik veya performansı engelleyebilecek eski sorunlardan arınmış olmasını sağlar. Bu özellik, bakım yükünün azaltılmasının yanı sıra geliştirmelerin, hata düzeltmelerinin ve yeni özelliklerin dahil edilmesinde daha fazla esneklik sağlar.

Güvenlik ve kalite aynı zamanda low-code vitrinlerin ayrılmaz unsurlarıdır. AppMaster otomatik belge oluşturma özelliği (sunucu endpoints için havalı veya açık API gibi) ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları, uygulama geliştirmede daha fazla şeffaflık ve izlenebilirlik sağlar. Ayrıca otomatik test yetenekleri, oluşturulan uygulamaların sağlam olmasını ve önceden tanımlanmış kalite standartlarını karşılamasını sağlar. Bu düzeyde otomasyon, hata ve güvenlik açığı olasılığını azaltarak genel uygulama güvenliğini ve kalitesini artırır.

low-code bir vitrinin bir diğer önemli yönü, platformun entegrasyon yetenekleridir. AppMaster birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilir ve çeşitli veri depolama çözümleriyle kusursuz entegrasyona olanak tanır. Bu esneklik, müşterilerin verilerini etkili bir şekilde yönetmelerine ve uygulamalarını diğer sistemlerle entegre etmelerine olanak tanıyarak iş süreçlerinin uçtan uca otomasyonunu sağlamayı kolaylaştırır.

Son olarak, low-code bir vitrin aynı zamanda platformun ölçeklenebilirlik potansiyelini de vurgulamalıdır. Go kullanılarak oluşturulan derlenmiş durum bilgisi olmayan arka uç uygulamalarıyla AppMaster uygulamaları, yüksek yük ve kurumsal kullanım durumları için olağanüstü ölçeklenebilirlik elde etme kapasitesine sahiptir. Bu uyarlanabilirlik, geliştirilen uygulamaların, optimum performansı ve güvenilirliği korurken büyük ölçekli dağıtım ve kullanımı yönetebilmesini sağlar.

Sonuç olarak, AppMaster no-code platformu bağlamında low-code bir vitrin, platformun geniş bir müşteri yelpazesi için daha hızlı, daha verimli ve uygun maliyetli uygulama geliştirmeyi mümkün kılan benzersiz niteliklerini ve yeteneklerini vurgulamalıdır. AppMaster, görsel araçlar, otomatik süreçler ve çok yönlü teknolojiler aracılığıyla, teknik borç ödemeden ve ölçeklenebilirlik, güvenlik ve kaliteyi garanti etmeden web, arka uç ve mobil uygulamalar geliştirmek için kapsamlı bir çözüm sunar.

Daha fazla terimi keşfedin:
Az kodlu atölye çalışmaları Az kodlu başarı yolu Az kodlu depo Az kodlu izlenecek yollar Az kodlu sürüm notları Az kodlu temalar Az kodlu teslimat Düşük kod bakımı yapılabilirliği Düşük kod maliyetleri Düşük kod sınırlamaları Düşük kodlu değer akışı Düşük kodlu ekosistem Düşük kodlu geri bildirim döngüsü Düşük kodlu konektörler Düşük kodlu paydaşlar Düşük kodlu rekabet

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