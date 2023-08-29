Düşük kodlu işe alım

Low-code işe alım, uygulamaları tasarlamak, geliştirmek ve dağıtmak için öncelikle low-code geliştirme platformları bağlamında yetenekli geliştiricilerin ve diğer BT profesyonellerinin işe alınması sürecini ifade eder. Gartner'a göre, low-code uygulama geliştirmenin 2024 yılına kadar tüm uygulama geliştirme faaliyetlerinin %65'inden fazlasını oluşturması bekleniyor. AppMaster no-code platform gibi Low-code geliştirme platformları, yazılım geliştirme çabalarını hızlandırmaya yardımcı olan güçlü araçlar sağlar. Yüksek kaliteli, performanslı uygulamalar üretirken minimum manuel kodlamayla. low-code geliştirme önem kazandıkça, bu alanda vasıflı kaynaklara olan talep artmaya devam ediyor ve low-code işe alım ihtiyacını zorunlu kılıyor.

Low-code işe alım, low-code ortamda adayların ihtiyaç duyduğu benzersiz beceri ve bilgilerin anlaşılmasını gerektirir. low-code teknolojilerinde uzmanlaşan geliştiricilerin, görsel geliştirme metodolojileri, veri modelleme, iş süreci otomasyonu, REST API'leri ve uygulamaları destekleyen temel çerçeveler ve diller hakkında derinlemesine bilgi sahibi olması gerekir. Örneğin AppMaster, Go (golang) kullanarak sunucu uygulamaları, Vue3 ve JS/TS kullanarak web uygulamaları ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI kullanarak mobil uygulamalar üretir. Bu tür dillere ve platformlara aşinalık low-code geliştiriciler için ortak bir ön koşuldur.

Low-code işe alım, yalnızca kodlama akıcılığını değil aynı zamanda problem çözme ve iletişim becerilerini de vurgular; çünkü geliştiriciler, gereksinimlerini anlamak ve bunları uygulamalara dönüştürmek için genellikle teknik olmayan paydaşlarla yakın işbirliği içinde çalışır. İşlevler arası ekiplerle etkili bir şekilde işbirliği yapma becerisinin yanı sıra, gelişen teknolojileri kavrama ve bunlara uyum sağlama yeteneği, low-code profesyoneller için oldukça değerlidir.

low-code geliştiricileri işe almak isteyen işverenler genellikle çevrimiçi kodlama testleri, canlı kodlama oturumları ve proje tabanlı değerlendirmeler gibi çeşitli işe alma stratejilerine ve araçlarına başvurur. Bu değerlendirmeler adayların yeteneklerini, low-code metodolojileri ve ilkeleri anlamalarını ve ilgili dillere ve çerçevelere aşinalıklarını ölçmeyi amaçlamaktadır. En iyi yetenekleri belirlemek için adayları geçmiş deneyimlerine, açık kaynak katkılarına, sertifikalarına ve low-code geliştirme konusundaki genel bilgilerine göre değerlendirmek de çok önemlidir.

low-code işe alımla ilgili zorluklardan biri, vasıflı low-code adayların sınırlı mevcudiyetidir, çünkü bu, gelişen teknolojilere sahip nispeten yeni bir sektördür. Ancak, daha fazla kurum ve çevrimiçi platform low-code profesyonellere yönelik artan talep ile mevcut yetenek havuzu arasındaki boşluğu kapatmak için low-code ve no-code eğitim kursları sundukça, bu senaryo hızla değişiyor. İşverenler ayrıca iç yetenekleri güçlendirmek için mevcut çalışanlarının low-code teknolojiler konusunda eğitilmesine ve becerilerinin artırılmasına da yatırım yapabilir.

Low-code işe alım, yalnızca geliştiricilerin işe alınmasına odaklanmaz; aynı zamanda iş analistleri, proje yöneticileri, ürün sahipleri, kalite güvence test uzmanları, DevOps mühendisleri ve low-code aşina diğer BT profesyonellerinin kaynak kullanımını da içerir. Bu profesyoneller, low-code projelerin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamada hayati bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, işe alım sürecinde güçlü alan bilgisinin önemi ve low-code ilkeler ve metodolojilerin anlaşılmasının önemi vurgulanmalıdır.

Ayrıca, low-code profesyonellere yönelik ücretlendirme yapısı, benzersiz beceri seti ve değişen uzmanlık düzeyleri nedeniyle geleneksel yazılım geliştiricilerinkinden farklı olabilir. İşverenler, üst düzey yetenekleri çekecek ve tutacak adil ücret paketlerini belirlemek için gerekli özeni göstermeli ve endüstri kriterlerini araştırmalıdır.

Sonuç olarak, low-code işe alım, kuruluşların AppMaster gibi low-code platformların gücünden yararlanarak ölçeklenebilir, verimli uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturup dağıtmalarına olanak sağlamanın kritik bir yönüdür. low-code ve no-code pazarlar büyümeye devam ettikçe, bu metodolojilerde uzman olan yetenekli geliştiricilere ve diğer BT uzmanlarına olan talep de artıyor. İşverenlerin, işletmeleri için low-code geliştirme platformlarının tüm potansiyelini açığa çıkarmak için etkili işe alma uygulamalarını benimsemeleri ve kaynakların daha iyi uyumlaştırılmasını sağlamaları gerekiyor.