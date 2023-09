Low-code recruitment verwijst naar het proces waarbij bekwame ontwikkelaars en andere IT-professionals worden ingehuurd, voornamelijk in de context van low-code ontwikkelingsplatforms, om applicaties te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren. Volgens Gartner zal de ontwikkeling van low-code applicaties in 2024 naar verwachting ruim 65% van alle applicatieontwikkelingsactiviteiten uitmaken Low-code ontwikkelplatforms, zoals het AppMaster no-code platform, bieden krachtige tools die de inspanningen op het gebied van softwareontwikkeling helpen versnellen. met minimale handmatige codering en tegelijkertijd hoogwaardige, performante applicaties genereren. Nu de ontwikkeling van low-code steeds belangrijker wordt, blijft de vraag naar geschoold personeel op dit gebied stijgen, waardoor de behoefte aan low-code rekrutering noodzakelijk wordt.

Low-code recruitment impliceert inzicht in de unieke vaardigheden en kennis die nodig zijn van kandidaten in de low-code omgeving. Ontwikkelaars die gespecialiseerd zijn in low-code -technologieën moeten beschikken over een diepgaand inzicht in visuele ontwikkelingsmethodologieën, datamodellering, automatisering van bedrijfsprocessen, REST API's en de onderliggende raamwerken en talen die de applicaties aandrijven. AppMaster genereert bijvoorbeeld serverapplicaties met behulp van Go (golang), webapplicaties met Vue3 en JS/TS, en mobiele applicaties met behulp van Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS. Bekendheid met dergelijke talen en platforms is een algemene voorwaarde voor low-code -ontwikkelaars.

Low-code rekrutering wordt niet alleen de nadruk gelegd op vloeiendheid in coderen, maar ook op probleemoplossende en communicatieve vaardigheden, omdat ontwikkelaars vaak nauw samenwerken met niet-technische belanghebbenden om hun vereisten te begrijpen en deze in toepassingen te vertalen. Het vermogen om effectief samen te werken met cross-functionele teams, evenals het vermogen om opkomende technologieën te begrijpen en zich eraan aan te passen, worden zeer gewaardeerd bij low-code professionals.

Werkgevers die low-code ontwikkelaars willen werven, maken doorgaans gebruik van verschillende wervingsstrategieën en -tools, zoals online codeertests, live codeersessies en projectgebaseerde beoordelingen. Deze beoordelingen zijn bedoeld om de geschiktheid van kandidaten, het begrip van low-code methodologieën en -principes, en de bekendheid met relevante talen en raamwerken te meten. Het is ook van cruciaal belang om kandidaten te beoordelen op basis van hun ervaringen uit het verleden, open source-bijdragen, certificeringen en algemene kennis van low-code ontwikkeling om toptalent te identificeren.

Een van de uitdagingen die gepaard gaat met low-code rekrutering is de beperkte beschikbaarheid van bekwame low-code kandidaten, aangezien dit een relatief opkomende industrie is met opkomende technologieën. Dit scenario verandert echter snel naarmate meer instellingen en online platforms low-code en no-code trainingen aanbieden om de kloof te overbruggen tussen de toenemende vraag naar low-code professionals en de beschikbare talentenpool. Werkgevers kunnen ook investeren in het opleiden en bijscholen van hun bestaande werknemers in low-code technologieën om de interne capaciteiten te versterken.

Low-code recruitment richt zich niet alleen op het inhuren van ontwikkelaars, maar omvat ook het sourcen van bedrijfsanalisten, projectmanagers, producteigenaren, kwaliteitsborgingstesters, DevOps-ingenieurs en andere IT-professionals die bekend zijn met low-code. Deze professionals spelen een cruciale rol bij het garanderen van de succesvolle implementatie van low-code projecten. Als zodanig moet het belang van sterke domeinkennis, gekoppeld aan een goed begrip van low-code principes en methodologieën, tijdens het wervingsproces worden benadrukt.

Bovendien kan de beloningsstructuur voor low-code professionals verschillen van die van traditionele softwareontwikkelaars vanwege de unieke vaardigheden en de verschillende niveaus van expertise. Werkgevers moeten due diligence betrachten en benchmarks uit de sector onderzoeken om eerlijke beloningspakketten vast te stellen die toptalent zullen aantrekken en behouden.

Kortom, low-code recruitment is een cruciaal aspect om organisaties in staat te stellen de kracht van low-code platforms zoals AppMaster te benutten om snel schaalbare, efficiënte applicaties te bouwen en te implementeren. Naarmate de markten low-code en no-code blijven groeien, groeit ook de vraag naar bekwame ontwikkelaars en andere IT-professionals die goed thuis zijn in deze methodologieën. Werkgevers moeten effectieve wervingspraktijken toepassen en zorgen voor een betere afstemming van middelen om het volledige potentieel van low-code ontwikkelingsplatforms voor hun bedrijven te ontsluiten.