Le recrutement Low-code fait référence au processus d'embauche de développeurs qualifiés et d'autres professionnels de l'informatique, principalement dans le contexte de plateformes de développement low-code, pour concevoir, développer et déployer des applications. Selon Gartner, le développement d'applications low-code devrait représenter plus de 65 % de toutes les activités de développement d'applications d'ici 2024. Les plateformes de développement Low-code, telles que la plateforme no-code AppMaster, fournissent des outils puissants qui aident à accélérer les efforts de développement de logiciels. avec un minimum de codage manuel tout en générant des applications performantes et de haute qualité. À mesure que le développement low-code prend de l’importance, la demande de ressources qualifiées dans ce domaine continue d’augmenter, ce qui nécessite un recrutement low-code.

Le recrutement Low-code implique une compréhension des compétences et des connaissances uniques requises des candidats dans l'environnement low-code. Les développeurs spécialisés dans les technologies low-code doivent posséder une compréhension approfondie des méthodologies de développement visuel, de la modélisation des données, de l'automatisation des processus métier, des API REST ainsi que des frameworks et langages sous-jacents qui alimentent les applications. AppMaster, par exemple, génère des applications serveur à l'aide de Go (golang), des applications Web à l'aide de Vue3 et JS/TS et des applications mobiles à l'aide de Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS. La connaissance de ces langages et plates-formes est une condition préalable courante pour les développeurs low-code.

Le recrutement Low-code met l'accent non seulement sur la maîtrise du codage, mais également sur les compétences en résolution de problèmes et en communication, car les développeurs travaillent souvent en étroite collaboration avec des parties prenantes non techniques pour comprendre leurs exigences et les traduire en applications. La capacité à collaborer efficacement avec des équipes interfonctionnelles, ainsi que la capacité à comprendre et à s'adapter aux technologies émergentes, sont très appréciées chez les professionnels low-code.

Les employeurs qui cherchent à recruter des développeurs low-code ont généralement recours à diverses stratégies et outils d'embauche, tels que des tests de codage en ligne, des sessions de codage en direct et des évaluations basées sur des projets. Ces évaluations visent à mesurer l'aptitude des candidats, leur compréhension des méthodologies et principes low-code, ainsi que leur familiarité avec les langages et frameworks pertinents. Il est également crucial d'évaluer les candidats en fonction de leurs expériences passées, de leurs contributions open source, de leurs certifications et de leur connaissance globale du développement low-code afin d'identifier les meilleurs talents.

L’un des défis associés au recrutement low-code est la disponibilité limitée de candidats low-code qualifiés, car il s’agit d’un secteur relativement naissant avec des technologies émergentes. Cependant, ce scénario évolue rapidement à mesure que de plus en plus d’institutions et de plateformes en ligne proposent des formations low-code et no-code pour combler le fossé entre la demande croissante de professionnels low-code et le vivier de talents disponibles. Les employeurs peuvent également investir dans la formation et le perfectionnement de leurs employés existants dans les technologies low-code afin de renforcer les capacités internes.

Le recrutement Low-code ne se concentre pas uniquement sur l'embauche de développeurs, mais implique également de recruter des analystes commerciaux, des chefs de projet, des propriétaires de produits, des testeurs d'assurance qualité, des ingénieurs DevOps et d'autres professionnels de l'informatique familiers avec le low-code. Ces professionnels jouent un rôle essentiel pour assurer la réussite de la mise en œuvre des projets low-code. À ce titre, l’importance d’une solide connaissance du domaine, associée à une compréhension des principes et méthodologies du low-code, doit être soulignée lors du processus d’embauche.

De plus, la structure de rémunération des professionnels low-code peut différer de celle des développeurs de logiciels traditionnels en raison de l'ensemble de compétences uniques et des différents niveaux d'expertise impliqués. Les employeurs doivent faire preuve de diligence raisonnable et rechercher des références dans le secteur pour déterminer des programmes de rémunération équitables qui attireront et retiendront les meilleurs talents.

En conclusion, le recrutement low-code est un aspect essentiel pour permettre aux organisations d'exploiter la puissance des plateformes low-code comme AppMaster pour créer et déployer rapidement des applications évolutives et efficaces. À mesure que les marchés low-code et no-code continuent de croître, la demande de développeurs qualifiés et d'autres professionnels de l'informatique connaissant bien ces méthodologies augmente également. Les employeurs doivent adopter des pratiques de recrutement efficaces et garantir un meilleur alignement des ressources afin de libérer tout le potentiel des plateformes de développement low-code pour leur entreprise.