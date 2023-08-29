توظيف منخفض الكود

يشير التوظيف Low-code إلى عملية توظيف المطورين المهرة وغيرهم من متخصصي تكنولوجيا المعلومات، في المقام الأول في سياق منصات التطوير low-code ، لتصميم التطبيقات وتطويرها ونشرها. وفقًا لشركة جارتنر، من المتوقع أن يمثل تطوير التطبيقات low-code أكثر من 65% من إجمالي أنشطة تطوير التطبيقات بحلول عام 2024. وتوفر منصات التطوير Low-code ، مثل منصة AppMaster no-code ، أدوات قوية تساعد في تسريع جهود تطوير البرمجيات مع الحد الأدنى من الترميز اليدوي أثناء إنشاء تطبيقات عالية الجودة والأداء. مع اكتساب تطوير التعليمات low-code أهمية، يستمر الطلب على الموارد الماهرة في هذا المجال في الارتفاع، مما يستلزم الحاجة إلى التوظيف low-code.

يستلزم التوظيف Low-code فهم المهارات والمعرفة الفريدة المطلوبة للمرشحين في بيئة low-code. يجب أن يمتلك المطورون المتخصصون في التقنيات low-code فهمًا عميقًا لمنهجيات التطوير المرئي، ونمذجة البيانات، وأتمتة عمليات الأعمال، وواجهات برمجة تطبيقات REST، والأطر الأساسية واللغات التي تعمل على تشغيل التطبيقات. يقوم AppMaster ، على سبيل المثال، بإنشاء تطبيقات الخادم باستخدام Go (golang)، وتطبيقات الويب باستخدام Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS. يعد الإلمام بمثل هذه اللغات والأنظمة الأساسية شرطًا أساسيًا شائعًا لمطوري low-code.

لا يركز التوظيف Low-code على طلاقة البرمجة فحسب، بل يركز أيضًا على مهارات حل المشكلات والتواصل، حيث يعمل المطورون غالبًا بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة غير التقنيين لفهم متطلباتهم وترجمتها إلى تطبيقات. إن القدرة على التعاون بشكل فعال مع فرق متعددة الوظائف، بالإضافة إلى القدرة على فهم التقنيات الناشئة والتكيف معها، تحظى بتقدير كبير لدى المتخصصين low-code.

عادةً ما يلجأ أصحاب العمل الذين يتطلعون إلى توظيف مطورين low-code إلى استراتيجيات وأدوات توظيف مختلفة، مثل اختبارات البرمجة عبر الإنترنت، وجلسات البرمجة المباشرة، والتقييمات القائمة على المشاريع. تهدف هذه التقييمات إلى قياس كفاءة المرشحين، وفهمهم لمنهجيات ومبادئ low-code ، والإلمام باللغات والأطر ذات الصلة. من المهم أيضًا تقييم المرشحين بناءً على تجاربهم السابقة، ومساهماتهم مفتوحة المصدر، والشهادات، والمعرفة العامة بتطوير التعليمات low-code لتحديد أفضل المواهب.

أحد التحديات المرتبطة بالتوظيف low-code هو التوفر المحدود للمرشحين المهرة low-code ، حيث أن هذه صناعة ناشئة نسبيًا ذات تقنيات ناشئة. ومع ذلك، فإن هذا السيناريو يتغير بسرعة حيث أن المزيد من المؤسسات والمنصات عبر الإنترنت تقدم دورات تدريبية low-code no-code لسد الفجوة بين الطلب المتزايد على المتخصصين ذوي low-code ومجموعة المواهب المتاحة. ويمكن لأصحاب العمل أيضًا الاستثمار في تدريب موظفيهم الحاليين ورفع مهاراتهم في التقنيات low-code لتعزيز القدرات الداخلية.

لا يركز التوظيف Low-code فقط على توظيف المطورين، ولكنه يتضمن أيضًا الاستعانة بمحللي الأعمال ومديري المشاريع وأصحاب المنتجات ومختبري ضمان الجودة ومهندسي DevOps وغيرهم من متخصصي تكنولوجيا المعلومات المطلعين على low-code. يلعب هؤلاء المحترفون دورًا حيويًا في ضمان التنفيذ الناجح للمشاريع low-code. على هذا النحو، يجب التأكيد على أهمية المعرفة القوية بالمجال، إلى جانب فهم مبادئ ومنهجيات التعليمات low-code ، أثناء عملية التوظيف.

علاوة على ذلك، قد يختلف هيكل التعويضات للمتخصصين ذوي low-code عن مطوري البرامج التقليديين نظرًا لمجموعة المهارات الفريدة ومستويات الخبرة المتفاوتة. يجب على أصحاب العمل ممارسة العناية الواجبة ومعايير صناعة البحث لتحديد حزم التعويضات العادلة التي ستجذب أفضل المواهب وتحتفظ بها.

في الختام، يعد التوظيف low-code جانبًا مهمًا لتمكين المؤسسات من تسخير قوة الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster لبناء ونشر تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير بسرعة. مع استمرار نمو أسواق التعليمات low-code والأسواق no-code ، يتزايد أيضًا الطلب على المطورين المهرة وغيرهم من متخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين لديهم خبرة جيدة في هذه المنهجيات. يحتاج أصحاب العمل إلى اعتماد ممارسات توظيف فعالة وضمان توافق أفضل للموارد لإطلاق الإمكانات الكاملة لمنصات التطوير low-code لأعمالهم.