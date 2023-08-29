Düşük kodlu rekabet

Low-code rekabeti, minimum kod katılımıyla web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak isteyen geliştiricilerin, vatandaş geliştiricilerin ve işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan low-code ve no-code geliştirme platformları arasındaki rekabeti ve rekabeti ifade eder. Bu platformlar, görsel geliştirme araçları, önceden oluşturulmuş şablonlar ve diğer sistem ve hizmetlerle kolay entegrasyon sağlayarak verimli uygulama geliştirme ve pazara sürüm süresini kısaltmayı amaçlamaktadır.

Low-code geliştirme platformları, özellikle teknolojideki hızlı ilerleme ve işletmelerin rekabetçi kalma yönünde sürekli gelişen talepleri nedeniyle son yıllarda önemli bir popülerlik kazanıyor. Şirketler artık kaliteden veya ölçeklenebilirlikten ödün vermeden hızlı bir şekilde geliştirilebilecek uygulamalara ihtiyaç duyuyor ve AppMaster gibi low-code platformlar ideal bir çözüm sağlıyor. ResearchAndMarkets.com tarafından hazırlanan bir rapora göre, küresel low-code geliştirme platformu pazarındaki büyümenin, 2020-2025 arasındaki tahmin döneminde %28,1'lik bir Bileşik Büyüme Oranıyla (CAGR) 2025 yılına kadar 45,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Bu benimseme oranının ardındaki temel neden, low-code platformların sunduğu doğal faydalardır. low-code geliştirmenin bazı önemli avantajları şunlardır:

Artan geliştirme hızı: Low-code platformlar, geliştiricilerin geleneksel geliştirme yaklaşımlarına göre 10 kat daha hızlı uygulama oluşturmasına olanak tanır.

platformlar, geliştiricilerin geleneksel geliştirme yaklaşımlarına göre 10 kat daha hızlı uygulama oluşturmasına olanak tanır. Azalan maliyet: Daha az manuel kodlama çalışması gerektiren low-code platformlar, işletmelerin geliştirme maliyetlerinde 3 kata kadar tasarruf etmesine yardımcı olabilir.

platformlar, işletmelerin geliştirme maliyetlerinde 3 kata kadar tasarruf etmesine yardımcı olabilir. Gelişmiş yenilik: low-code platformlarla kuruluşlar, geleneksel geliştirme yaklaşımlarının kısıtlamaları olmadan hızlı ve yinelemeli olarak yenilikçi çözümler oluşturmaya odaklanabilirler.

platformlarla kuruluşlar, geleneksel geliştirme yaklaşımlarının kısıtlamaları olmadan hızlı ve yinelemeli olarak yenilikçi çözümler oluşturmaya odaklanabilirler. Geliştirilmiş çeviklik: Low-code geliştirme platformları, geliştiricilerin ve işletmelerin değişen gereksinimlere teknik borç yükü olmadan kolayca uyum sağlamasına ve yanıt vermesine olanak tanır.

geliştirme platformları, geliştiricilerin ve işletmelerin değişen gereksinimlere teknik borç yükü olmadan kolayca uyum sağlamasına ve yanıt vermesine olanak tanır. Daha geniş erişilebilirlik: Low-code geliştirme, vatandaş geliştiricilere ve kapsamlı programlama geçmişine sahip olmayanlara, özel geliştirme becerilerine ihtiyaç duymadan güçlü uygulamalar oluşturma yetkisi verir.

Bu avantajlarla, low-code geliştirme platformları, geleneksel yazılım geliştirme pazarını giderek daha fazla bozuyor ve sağlayıcılar arasında şiddetli rekabete yol açıyor. Örneğin AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulama geliştirme için kapsamlı no-code bir platform sunarak kullanıcıların görsel olarak veri modelleri, iş süreçleri, REST API'leri ve WSS endpoints kolaylıkla oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca şirket içi uygulamaları barındırmak için yürütülebilir ikili dosyalar ve kaynak kodu oluşturarak farklı müşteri ihtiyaçlarını ve abonelik modellerini karşılar.

Bu low-code rekabetin bir parçası olarak, birçok önde gelen teknoloji şirketi ve yeni girişim, tekliflerini en ileri özelliklerle sürekli geliştirerek pazar payı için yarışıyor. Bu iyileştirmeler, yapay zeka, makine öğrenimi, otomasyon ve gelişmiş entegrasyonlar için daha iyi desteğin yanı sıra gelişmiş kullanıcı deneyimi ve platform kararlılığını da içerebilir.

Dahası, low-code geliştirme platformlarını çevreleyen ekosistem sürekli olarak genişliyor ve bu da pazar oyuncuları arasında çeşitli stratejik ortaklıklara, birleşmelere ve satın almalara yol açıyor. low-code pazardaki bu konsolidasyon, rekabeti daha da körüklüyor ve alanda yeniliği teşvik ediyor.

low-code rekabetinin bir diğer önemli yönü, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) uygulamaları, iş akışı otomasyonu, insan kaynakları yönetimi ve daha fazlası gibi belirli sektörlere veya kullanım senaryolarına göre uyarlanmış platformların sayısının artmasıdır. Bu uzmanlık, işletmelerin kendi benzersiz gereksinimleri için en uygun low-code platformu seçmesine olanak tanır ve böylece sağlayıcılar arasındaki rekabeti yoğunlaştırır.

Sonuç olarak, low-code rekabet, hızla büyüyen low-code geliştirme platformu pazarının sürekli değişen manzarasını temsil ediyor. İşletmeler uygulama geliştirmek için giderek daha fazla bu platformlara güvenirken, AppMaster gibi sağlayıcılar da sürekli olarak yenilikler yapıyor ve sundukları ürünleri geliştiriyor. Bu dostane rekabet low-code geliştirme teknolojisinin ilerlemesini teşvik ederek sonuçta hem geliştiricilere hem de işletmelere fayda sağlar.