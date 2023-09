Recrutamento de baixo código

O recrutamento Low-code refere-se ao processo de contratação de desenvolvedores qualificados e outros profissionais de TI, principalmente no contexto de plataformas de desenvolvimento low-code, para projetar, desenvolver e implantar aplicativos. De acordo com o Gartner, espera-se que o desenvolvimento de aplicativos low-code represente mais de 65% de todas as atividades de desenvolvimento de aplicativos até 2024. As plataformas de desenvolvimento Low-code, como a plataforma no-code AppMaster, fornecem ferramentas poderosas que ajudam a agilizar os esforços de desenvolvimento de software. com codificação manual mínima e, ao mesmo tempo, gerar aplicativos de alto desempenho e qualidade. À medida que o desenvolvimento low-code ganha destaque, a procura de recursos qualificados neste espaço continua a aumentar, necessitando de recrutamento de low-code.

O recrutamento Low-code envolve uma compreensão das habilidades e conhecimentos exclusivos exigidos dos candidatos no ambiente low-code. Os desenvolvedores especializados em tecnologias low-code devem possuir um conhecimento profundo de metodologias de desenvolvimento visual, modelagem de dados, automação de processos de negócios, APIs REST e estruturas e linguagens subjacentes que alimentam os aplicativos. AppMaster, por exemplo, gera aplicativos de servidor usando Go (golang), aplicativos web usando Vue3 e JS/TS e aplicativos móveis utilizando Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. A familiaridade com tais linguagens e plataformas é um pré-requisito comum para desenvolvedores low-code.

O recrutamento Low-code enfatiza não apenas a fluência de codificação, mas também as habilidades de resolução de problemas e comunicação, já que os desenvolvedores geralmente trabalham em estreita colaboração com partes interessadas não técnicas para compreender seus requisitos e traduzi-los em aplicativos. A capacidade de colaborar eficazmente com equipas multifuncionais, bem como a capacidade de compreender e adaptar-se a tecnologias emergentes, são altamente valorizadas em profissionais low-code.

Os empregadores que procuram recrutar desenvolvedores low-code normalmente recorrem a várias estratégias e ferramentas de contratação, como testes de codificação online, sessões de codificação ao vivo e avaliações baseadas em projetos. Estas avaliações visam medir a aptidão dos candidatos, a compreensão de metodologias e princípios de low-code e a familiaridade com linguagens e frameworks relevantes. Também é crucial avaliar os candidatos com base em suas experiências anteriores, contribuições de código aberto, certificações e conhecimento geral de desenvolvimento de low-code para identificar os melhores talentos.

Um dos desafios associados ao recrutamento low-code é a disponibilidade limitada de candidatos qualificados low-code, uma vez que esta é uma indústria relativamente nascente com tecnologias emergentes. No entanto, este cenário está a mudar rapidamente à medida que mais instituições e plataformas online oferecem cursos de formação low-code e no-code para colmatar a lacuna entre a crescente procura de profissionais low-code e o conjunto de talentos disponíveis. Os empregadores também podem investir na formação e na melhoria das competências dos seus funcionários existentes em tecnologias low-code para fortalecer as capacidades internas.

O recrutamento Low-code não se concentra apenas na contratação de desenvolvedores, mas também envolve a contratação de analistas de negócios, gerentes de projeto, proprietários de produtos, testadores de garantia de qualidade, engenheiros de DevOps e outros profissionais de TI familiarizados com low-code. Esses profissionais desempenham um papel vital para garantir o sucesso da implementação de projetos low-code. Como tal, a importância de um forte conhecimento do domínio, juntamente com uma compreensão dos princípios e metodologias de low-code, deve ser enfatizada durante o processo de contratação.

Além disso, a estrutura de remuneração dos profissionais low-code pode diferir daquela dos desenvolvedores de software tradicionais devido ao conjunto único de habilidades e aos diferentes níveis de especialização envolvidos. Os empregadores devem exercer a devida diligência e pesquisar benchmarks do setor para determinar pacotes de remuneração justos que atrairão e reterão os melhores talentos.

Concluindo, o recrutamento low-code é um aspecto crítico para permitir que as organizações aproveitem o poder das plataformas low-code, como AppMaster, para criar e implantar aplicativos eficientes e escalonáveis ​​rapidamente. À medida que os mercados low-code e no-code continuam a crescer, também cresce a procura por programadores qualificados e outros profissionais de TI bem versados ​​nestas metodologias. Os empregadores precisam de adotar práticas de contratação eficazes e garantir um melhor alinhamento de recursos para desbloquear todo o potencial das plataformas de desenvolvimento low-code para os seus negócios.