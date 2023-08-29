Минимальный набор сотрудников

Под набором персонала Low-code понимается процесс найма квалифицированных разработчиков и других ИТ-специалистов, в первую очередь в контексте платформ разработки low-code, для проектирования, разработки и развертывания приложений. По данным Gartner, ожидается, что к 2024 году разработка приложений low-code будет составлять более 65% всей деятельности по разработке приложений. Платформы разработки Low-code, такие как платформа no-code AppMaster, предоставляют мощные инструменты, которые помогают ускорить разработку программного обеспечения. с минимальным ручным кодированием при создании высококачественных и производительных приложений. Поскольку разработка low-code приобретает все большее значение, спрос на квалифицированные ресурсы в этой области продолжает расти, что требует необходимости найма персонала low-code.

Подбор персонала Low-code предполагает понимание уникальных навыков и знаний, необходимых кандидатам в среде low-code. Разработчики, специализирующиеся на технологиях low-code, должны обладать глубоким пониманием методологий визуальной разработки, моделирования данных, автоматизации бизнес-процессов, API-интерфейсов REST, а также базовых инфраструктур и языков, на которых работают приложения. AppMaster, например, генерирует серверные приложения с использованием Go (golang), веб-приложения с использованием Vue3 и JS/TS, а также мобильные приложения с использованием Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. Знакомство с такими языками и платформами является обязательным условием для разработчиков low-code.

При наборе персонала Low-code особое внимание уделяется не только свободному программированию, но также навыкам решения проблем и коммуникации, поскольку разработчики часто тесно сотрудничают с нетехническими заинтересованными сторонами, чтобы понять их требования и воплотить их в приложения. Способность эффективно сотрудничать с межфункциональными командами, а также способность понимать и адаптироваться к новым технологиям высоко ценятся среди профессионалов low-code.

Работодатели, желающие нанять разработчиков low-code, обычно прибегают к различным стратегиям и инструментам найма, таким как онлайн-тесты по кодированию, сеансы кодирования в реальном времени и оценки на основе проектов. Целью этих оценок является измерение способностей кандидатов, понимания методологий и принципов low-code, а также знакомства с соответствующими языками и структурами. Также крайне важно оценивать кандидатов на основе их прошлого опыта, вклада в открытый исходный код, сертификатов и общих знаний в области разработки low-code, чтобы выявить лучших специалистов.

Одной из проблем, связанных с подбором персонала с low-code, является ограниченное количество квалифицированных кандидатов low-code, поскольку это относительно молодая отрасль с новыми технологиями. Однако этот сценарий быстро меняется, поскольку все больше учреждений и онлайн-платформ предлагают учебные курсы low-code и no-code, чтобы преодолеть разрыв между растущим спросом на профессионалов low-code и доступным кадровым резервом. Работодатели также могут инвестировать в обучение и повышение квалификации своих существующих сотрудников в области технологий low-code для укрепления внутренних возможностей.

Рекрутинг Low-code направлен не только на найм разработчиков, но также включает в себя поиск бизнес-аналитиков, менеджеров проектов, владельцев продуктов, тестировщиков по обеспечению качества, инженеров DevOps и других ИТ-специалистов, знакомых с low-code. Эти профессионалы играют жизненно важную роль в обеспечении успешной реализации проектов low-code. Таким образом, в процессе найма необходимо подчеркивать важность глубоких знаний предметной области в сочетании с пониманием принципов и методологий low-code.

Кроме того, структура вознаграждения профессионалов с low-code может отличаться от структуры традиционных разработчиков программного обеспечения из-за уникального набора навыков и различных уровней знаний. Работодатели должны проявлять должную осмотрительность и исследовать отраслевые показатели, чтобы определить справедливые компенсационные пакеты, которые позволят привлечь и удержать лучших специалистов.

В заключение отметим, что подбор персонала low-code является важнейшим аспектом, позволяющим организациям использовать возможности таких платформ low-code, как AppMaster, для быстрого создания и развертывания масштабируемых и эффективных приложений. Поскольку рынки low-code и no-code продолжают расти, растет и спрос на квалифицированных разработчиков и других ИТ-специалистов, хорошо разбирающихся в этих методологиях. Работодателям необходимо внедрить эффективные методы найма и обеспечить лучшее распределение ресурсов, чтобы раскрыть весь потенциал платформ разработки low-code для своего бизнеса.