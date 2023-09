Rekrutacja metodą low-code

Rekrutacja Low-code odnosi się do procesu zatrudniania wykwalifikowanych programistów i innych specjalistów IT, przede wszystkim w kontekście platform programistycznych low-code, do projektowania, rozwijania i wdrażania aplikacji. Według Gartnera oczekuje się, że do 2024 r. tworzenie aplikacji low-code będzie stanowić ponad 65% całej działalności związanej z tworzeniem aplikacji. Platformy programistyczne Low-code, takie jak platforma no-code AppMaster, zapewniają potężne narzędzia, które pomagają przyspieszyć prace nad tworzeniem oprogramowania przy minimalnym ręcznym kodowaniu i generowaniu wysokiej jakości, wydajnych aplikacji. W miarę jak rozwój low-code zyskuje na znaczeniu, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w tej przestrzeni stale rośnie, co stwarza konieczność rekrutacji low-code.

Rekrutacja Low-code wymaga zrozumienia unikalnych umiejętności i wiedzy wymaganej od kandydatów w środowisku low-code. Programiści specjalizujący się w technologiach low-code muszą posiadać głęboką wiedzę na temat metodologii tworzenia wizualizacji, modelowania danych, automatyzacji procesów biznesowych, interfejsów API REST oraz podstawowych struktur i języków obsługujących aplikacje. Na przykład AppMaster generuje aplikacje serwerowe przy użyciu Go (golang), aplikacje internetowe przy użyciu Vue3 i JS/TS oraz aplikacje mobilne przy użyciu Kotlin i Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS. Znajomość takich języków i platform jest powszechnym warunkiem wstępnym dla programistów low-code.

W rekrutacji Low-code kładzie się nacisk nie tylko na biegłość w kodowaniu, ale także na umiejętności rozwiązywania problemów i komunikacji, ponieważ programiści często współpracują blisko z interesariuszami nietechnicznymi, aby zrozumieć ich wymagania i przełożyć je na aplikacje. Umiejętność efektywnej współpracy z zespołami interdyscyplinarnymi, a także umiejętność chwytania nowych technologii i dostosowywania się do nich są wysoko cenione u profesjonalistów low-code.

Pracodawcy chcący zatrudnić programistów zajmujących się tworzeniem low-code zazwyczaj uciekają się do różnych strategii i narzędzi zatrudniania, takich jak testy kodowania online, sesje kodowania na żywo i oceny oparte na projektach. Oceny te mają na celu zmierzenie umiejętności kandydatów, zrozumienia metodologii i zasad low-code oraz znajomości odpowiednich języków i frameworków. Aby zidentyfikować największe talenty, kluczowa jest także ocena kandydatów na podstawie ich wcześniejszych doświadczeń, wkładu w oprogramowanie open source, certyfikatów i ogólnej wiedzy na temat tworzenia low-code.

Jednym z wyzwań związanych z rekrutacją low-code jest ograniczona dostępność wykwalifikowanych kandydatów low-code, ponieważ jest to stosunkowo młoda branża z nowymi technologiami. Jednak ten scenariusz szybko się zmienia, ponieważ coraz więcej instytucji i platform internetowych oferuje kursy szkoleniowe low-code i no-code aby wypełnić lukę między rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów zajmujących low-code a dostępną pulą talentów. Pracodawcy mogą również inwestować w szkolenia i podnoszenie kwalifikacji swoich obecnych pracowników w zakresie technologii low-code aby wzmocnić wewnętrzne zdolności.

Rekrutacja Low-code nie koncentruje się wyłącznie na zatrudnianiu programistów, ale obejmuje także pozyskiwanie analityków biznesowych, kierowników projektów, właścicieli produktów, testerów zapewnienia jakości, inżynierów DevOps i innych specjalistów IT zaznajomionych z low-code. Specjaliści ci odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu pomyślnej realizacji projektów low-code. W związku z tym podczas procesu rekrutacji należy podkreślać znaczenie solidnej wiedzy dziedzinowej w połączeniu ze zrozumieniem zasad i metodologii low-code.

Co więcej, struktura wynagrodzeń specjalistów zajmujących się low-code może różnić się od struktury wynagrodzeń tradycyjnych twórców oprogramowania ze względu na unikalny zestaw umiejętności i zróżnicowany poziom wiedzy specjalistycznej. Pracodawcy muszą zachować należytą staranność i wzorce branżowe, aby określić sprawiedliwe pakiety wynagrodzeń, które przyciągną i zatrzymają najlepsze talenty.

Podsumowując, rekrutacja wykorzystująca low-code to krytyczny aspekt umożliwiający organizacjom wykorzystanie mocy platform wykorzystujących low-code takich jak AppMaster do szybkiego tworzenia i wdrażania skalowalnych, wydajnych aplikacji. Wraz z rozwojem rynków low-code i no-code stale rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych programistów i innych specjalistów IT dobrze zaznajomionych z tymi metodologiami. Pracodawcy muszą przyjąć skuteczne praktyki zatrudniania i zapewnić lepsze dostosowanie zasobów, aby uwolnić pełny potencjał platform programistycznych low-code dla swoich firm.