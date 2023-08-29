Low-code招聘是指主要在low-code开发平台的背景下雇用熟练的开发人员和其他IT专业人员来设计、开发和部署应用程序的过程。据 Gartner 称，到 2024 年， low-code应用程序开发预计将占所有应用程序开发活动的 65% 以上AppMaster no-code平台等Low-code开发平台提供了强大的工具，有助于加快软件开发工作使用最少的手动编码，同时生成高质量、高性能的应用程序。随着low-code开发日益受到重视，该领域对熟练资源的需求持续上升，因此需要low-code招聘。

Low-code招聘需要了解low-code环境中候选人所需的独特技能和知识。专门从事low-code技术的开发人员必须深入了解可视化开发方法、数据建模、业务流程自动化、REST API 以及支持应用程序的底层框架和语言。例如， AppMaster使用 Go (golang) 生成服务器应用程序，使用 Vue3 和 JS/TS 生成 Web 应用程序，以及使用 Kotlin 和Jetpack Compose （适用于 Android）和SwiftUI （适用于 iOS）的移动应用程序。熟悉此类语言和平台是low-code开发人员的共同先决条件。

Low-code招聘不仅强调编码的流畅性，还强调解决问题和沟通的能力，因为开发人员经常与非技术利益相关者密切合作，以了解他们的需求并将其转化为应用程序。与跨职能团队有效协作的能力，以及掌握和适应新兴技术的能力，在low-code专业人员中受到高度重视。

希望招聘low-code开发人员的雇主通常会采用各种招聘策略和工具，例如在线编码测试、实时编码会议和基于项目的评估。这些评估旨在衡量候选人的能力、对low-code方法和原则的理解以及对相关语言和框架的熟悉程度。根据候选人过去的经验、开源贡献、认证和low-code开发的整体知识来评估候选人以识别顶尖人才也至关重要。

与low-code招聘相关的挑战之一是熟练的low-code候选人的可用性有限，因为这是一个拥有新兴技术的相对新兴行业。然而，随着越来越多的机构和在线平台提供low-code和no-code培训课程，以弥合对low-code专业人员不断增长的需求与可用人才库之间的差距，这种情况正在迅速改变。雇主还可以投资于low-code技术方面的培训和提高现有员工的技能，以增强内部能力。

Low-code招聘不仅仅专注于招聘开发人员，还涉及寻找业务分析师、项目经理、产品负责人、质量保证测试人员、DevOps工程师以及其他熟悉low-code的IT专业人员。这些专业人员在确保low-code项目的成功实施方面发挥着至关重要的作用。因此，在招聘过程中必须强调强大的领域知识以及对low-code原则和方法的理解的重要性。

此外，由于独特的技能组合和所涉及的专业知识水平不同， low-code专业人员的薪酬结构可能与传统软件开发人员的薪酬结构不同。雇主必须进行尽职调查并研究行业基准，以确定公平的薪酬方案，以吸引和留住顶尖人才。

总之， low-code招聘是使组织能够利用AppMaster等low-code平台的强大功能来快速构建和部署可扩展、高效的应用程序的一个关键方面。随着low-code和no-code市场的不断增长，对熟练的开发人员和其他精通这些方法的 IT 专业人员的需求也在不断增长。雇主需要采取有效的招聘实践，并确保更好地调整资源，以充分发挥low-code开发平台的业务潜力。