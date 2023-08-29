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Az kodlu referanslar

Ağu 29, 2023

Yazılım geliştirme bağlamında ve özellikle AppMaster no-code platformuyla ilişkili olarak Low-code referanslar, manuel kodlamayı azaltarak veya hatta tamamen ortadan kaldırarak uygulama geliştirme sürecini hızlandıran çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenlere, şablonlara ve işlevlere atıfta bulunur. . Bu low-code bileşenler, karmaşık programlama kavramlarını soyutlar ve geliştiricilerin ve hatta programcı olmayanların görsel arayüzler, drag-and-drop eylemleri ve yapılandırılabilir öğeler aracılığıyla yazılım çözümleri oluşturmasına olanak tanır. low-code referanslarından yararlanmak, geliştirme hızını önemli ölçüde artırır, maliyetleri azaltır ve potansiyel kullanıcı tabanını yalnızca deneyimli geliştiricileri değil aynı zamanda vatandaş geliştiricileri de içerecek şekilde genişletir.

AppMaster gibi Low-code geliştirme platformları, gereksiz ve tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek web, mobil ve arka uç uygulamalarının oluşturulmasını basitleştirme ve hızlandırma, daha sezgisel ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlama yetenekleri nedeniyle önemli bir popülerlik kazanmıştır. Aslında araştırma şirketi Gartner'a göre, low-code geliştirme pazarının yıllık %23'ten fazla büyüyerek 2021 sonunda 13,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

low-code platformların önemli bir özelliği, kapsamlı kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan kolayca uygulanabilen ve özelleştirilebilen önceden oluşturulmuş bileşenlerin kullanılmasıdır. Bu bileşenler, arka uç uygulamaları için Go programlama dili, web uygulamaları için Vue3 ve mobil uygulamalar için Jetpack Compose ve SwiftUI ile Kotlin gibi kanıtlanmış teknolojilerle desteklenmektedir. AppMaster, bu teknolojilere güvenerek ve uygulamaları sıfırdan oluşturarak uyumluluk, ölçeklenebilirlik ve performans sağlarken teknik borcu da azaltır.

AppMaster Low-code referanslar genel olarak aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Görsel Veri Modelleri: AppMaster kullanıcıların grafiksel bir arayüz aracılığıyla veritabanı şemaları tasarlamasına olanak tanır. Bu, geliştiricilerin SQL komut dosyalarını elle kodlamaya gerek kalmadan veri yapılarını, ilişkileri ve kısıtlamaları tanımlamasına olanak tanır. Veri modeli geliştikçe otomatik şema geçiş komut dosyaları oluşturularak dağıtım ve bakımın kolaylaştırılması sağlanır.

2. İş Süreçleri: AppMaster İş Süreci (BP) Tasarımcısı, geliştiricilerin grafiksel bir arayüz kullanarak karmaşık iş mantığını oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Bu, sunucu, web ve mobil uygulamaların geliştirilmesini basitleştirerek daha geniş bir kullanıcı kitlesinin erişebilmesini sağlar. AppMaster BP Tasarımcısı koşullu dallanmayı, paralel yürütmeyi, döngüyü ve hata işlemeyi destekleyerek karmaşık iş akışları ve karar verme süreçleri oluşturmak için kapsamlı bir ortam sağlar.

3. REST API ve WSS Uç Noktaları: Platform, RESTful API'lerin ve WebSocket Secure (WSS) endpoints oluşturulmasını ve yönetimini destekleyerek harici sistemler, üçüncü taraf yazılımlar ve diğer bileşenlerle sorunsuz entegrasyona olanak tanır. Bu, AppMaster uygulamalarının potansiyel aralığını artırır ve mevcut hizmetlerin yeniden kullanımını teşvik eder.

4. Sürükle ve Bırak Kullanıcı Arayüzü Oluşturma: AppMaster kullanıcı arayüzü (UI) tasarım araçları, geliştiricilerin ve geliştirici olmayanların sezgisel drag-and-drop eylemlerini kullanarak web ve mobil uygulama arayüzleri oluşturmasına olanak tanır. Bu, kullanıcı arayüzü geliştirme sürecini hızlandırır ve görsel öğeler ve düzenler kolaylıkla hizalanıp yeniden boyutlandırılabildiğinden uygulama tutarlılığını sağlar.

5. Yerleşik Uygulama Yayınlama ve Dağıtım: Bir kullanıcı, uygulamasını dağıtmaya hazır olduğunda, AppMaster, kaynak kodu oluşturmak ve yürütülebilir dosyaları derlemekten testleri çalıştırmaya, uygulamaları Docker kapsayıcılarına paketlemeye ve bunları Docker konteynerlerine dağıtmaya kadar tüm süreci üstlenir. bulut. Bu otomatikleştirilmiş süreç, işletmelerin yazılım geliştirme yaşam döngüsü sırasında karşılaştığı potansiyel engelleri ve karmaşıklıkları ortadan kaldırarak geliştirmeden üretime sorunsuz bir geçiş sağlar.

6. Otomatik Belgeleme: Geliştirme sürecinin bir parçası olarak AppMaster, sunucu endpoints için Swagger (OpenAPI) belgeleri ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları gibi temel belgeleri oluşturur. Bu, endüstri standartlarına uygunluğun korunmasına yardımcı olur ve geliştiriciler arasında şeffaflığı ve işbirliğini teşvik eder.

Sonuç olarak, low-code referanslar, AppMaster uygulama geliştirmeyi daha hızlı, daha uygun maliyetli ve daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getirme vizyonuna ulaşmada kritik öneme sahiptir. Vatandaş geliştiriciler ve deneyimli programcılar, low-code bileşenlerden ve teknolojilerden yararlanarak hem küçük işletmelerin hem de büyük kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı, ölçeklenebilir ve sağlam yazılım çözümleri oluşturabilir. low-code geliştirme pazarının hızla büyümesiyle birlikte, AppMaster gibi platformlar, yazılım geliştirme uygulamalarının geleceğini şekillendirmede ve kuruluşların özel çözümleri kolaylıkla ve verimli bir şekilde oluşturma ve dağıtma konusunda güçlendirilmesinde giderek daha önemli bir rol oynamaya devam edecek.

Daha fazla terimi keşfedin:
Az kodlu atölye çalışmaları Az kodlu başlıklar Az kodlu bilgi tabanı Az kodlu geliştirme Az kodlu izlenecek yollar Az kodlu iş rolleri Az kodlu konferanslar Az kodlu mobil Az kodlu temalar Az kodlu topluluk katılımı Az kodlu web seminerleri Düşük kod bakımı yapılabilirliği Düşük kodlu artımlı geliştirme Düşük kodlu doğrulama Düşük kodlu endüstri standartları Düşük kodlu sürekli entegrasyon (CI)

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