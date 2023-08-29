Az kodlu geliştirme istekleri

Low-code geliştirme talepleri, AppMaster no-code platform gibi low-code bir yazılım geliştirme ortamındaki iyileştirmeler, uzantılar veya özelleştirmelere yönelik talepleri ifade eder. Bu geliştirmeler, yeni özelliklere, performans iyileştirmelerine veya diğer sistemlerle ek entegrasyonlara ihtiyaç duyan kullanıcılardan veya müşterilerden gelebilir. low-code geliştirme isteklerini göndermenin temel amacı, platformu gelişen gereksinimlerle uyumlu hale getirmek, oluşturulan kodu veya bileşenleri optimize etmek ve sonuçta platform üzerinde oluşturulan yazılımın yeteneklerini zenginleştirmektir.

Forrester Research'e göre, low-code pazarın yıllık %40 oranında büyümesi ve 2022 yılına kadar 21,2 milyar dolarlık bir değere ulaşması bekleniyor low-code geliştirme pazarının hızlı büyümesi ve ana akım benimsenmesinin artması, muazzam Bu yaklaşımın getirdiği faydalar. Low-code platformlar, yazılım geliştirmeyi önemli ölçüde hızlandırabilir, pazara sunma süresini azaltabilir, proje maliyetlerini azaltabilir ve kapsamlı programlama uzmanlığı ihtiyacını en aza indirebilir (vatandaş geliştiriciler için idealdir).

low-code bağlamında, geliştirme istekleri genellikle dört ana kategoriye ayrılır:

1. İşlevsel Geliştirmeler: Bu talepler low-code platformun kendisine veya onun üzerinde oluşturulan uygulamalara yeni özellikler veya yetenekler eklemeye odaklanır. Örneğin, bir müşteri yeni türde bir görsel bileşen, veritabanı şeması için yeni bir şablon veya belirli bir kullanım durumu için önceden oluşturulmuş ek bir iş akışı yapılandırması talep edebilir.

2. Performans İyileştirmeleri: Bu kategorideki istekler, platformun performansını optimize etmeyi veya oluşturulan kodun performansını artırmayı amaçlamaktadır. Örneğin bir istek, uygulama güncellemeleri oluşturmak için gereken sürenin azaltılmasını, web ve mobil uygulamalar için genel yanıt verme hızının ve yükleme sürelerinin artırılmasını veya arka uç hizmetlerinin bellek ayak izinin ve CPU kullanımının en aza indirilmesini içerebilir.

3. Entegrasyon Uzantıları: Bu geliştirme talepleri, platformun diğer teknolojiler, sistemler veya hizmetlerle uyumluluğunun genişletilmesini içerir. Örneğin, kullanıcılar üçüncü taraf API'lerle entegre olmak için ek bağlayıcılar, birincil Postgresql uyumluluğunun ötesinde farklı veritabanları için genişletilmiş destek veya OAuth veya SAML gibi popüler kimlik doğrulama sağlayıcılarıyla uyumluluk isteyebilir.

4. Kullanılabilirlik İyileştirmeleri: Bu kategorideki talepler, platformdaki kullanıcı deneyimini basitleştirmeye, platformu daha kullanıcı dostu ve erişilebilir hale getirmeye odaklanır. Bu tür isteklere örnek olarak kullanıcı arayüzünün (UI) iyileştirilmesi, yeni yardım belgelerinin sunulması, araç ipuçları ve rehberli turların eklenmesi veya BP Designer genelinde geliştirilmiş bir arama işlevselliğinin uygulanması verilebilir.

low-code geliştirme taleplerini değerlendirirken, kullanıcı geri bildirimlerini takip etmek, müşteri ihtiyaçlarını sürekli olarak analiz etmek ve geliştirme isteklerini potansiyel etkilerine ve platformun stratejik hedefleriyle uyumuna göre önceliklendirmek çok önemlidir. AppMaster gibi platform sağlayıcılar, kullanıcı merkezli bir yaklaşımı benimseyerek ve low-code ortamı sürekli iyileştirerek, sürekli değişen müşteri ve pazar taleplerine uyum sağlayabilir ve hızla büyüyen low-code pazarda rekabetçi kalabilir.

AppMaster low-code platformunu geliştirme konusundaki kararlılığı müşteriye çok sayıda fayda sağlar. Platform, her güncellemeyle birlikte, geliştirme süresinde büyük bir hızlanma ve maliyette önemli bir azalma sağlayarak, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar çeşitli müşteriler için uygulama geliştirme sürecinin verimliliğini ve etkinliğini artırıyor. Dahası, platformun doğal esnekliği ve uyarlanabilirliği, belirli müşteri ihtiyaçlarını sürekli olarak karşılayarak karmaşık ve çeşitli gereksinimleri karşılamak ve sürekli inovasyonu desteklemek için mükemmel bir seçim haline getiriyor.

AppMaster ve diğer low-code platform sağlayıcıları, müşterilerle aktif bir şekilde etkileşime geçerek ve onların low-code geliştirme taleplerini dikkate alarak, yazılım geliştirmenin sınırlarını sürekli olarak zorlayabilir ve bu hızlı tempolu sektörde olasılıklar alanını genişletebilir. Bu çabanın nihai kazananları, iş ihtiyaçlarını desteklemek, pazar taleplerine yanıt vermek ve uzun vadeli büyüme ve başarıya ulaşmak için ihtiyaç duydukları yazılım çözümlerini hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturabilen müşterilerdir.