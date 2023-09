Reclutamento a basso codice

Il reclutamento Low-code si riferisce al processo di assunzione di sviluppatori qualificati e altri professionisti IT, principalmente nel contesto di piattaforme di sviluppo low-code, per progettare, sviluppare e distribuire applicazioni. Secondo Gartner, si prevede che lo sviluppo di applicazioni low-code rappresenterà oltre il 65% di tutta l'attività di sviluppo di applicazioni entro il 2024. Le piattaforme di sviluppo Low-code, come la piattaforma no-code AppMaster, forniscono strumenti potenti che aiutano ad accelerare le attività di sviluppo software con una codifica manuale minima e allo stesso tempo generando applicazioni performanti e di alta qualità. Man mano che lo sviluppo low-code acquisisce importanza, la domanda di risorse qualificate in questo ambito continua a crescere, rendendo necessaria la necessità di reclutamento low-code.

Il reclutamento Low-code implica la comprensione delle competenze e delle conoscenze uniche richieste ai candidati nell'ambiente low-code. Gli sviluppatori specializzati in tecnologie low-code devono possedere una profonda conoscenza delle metodologie di sviluppo visivo, della modellazione dei dati, dell'automazione dei processi aziendali, delle API REST e dei framework e dei linguaggi sottostanti che alimentano le applicazioni. AppMaster, ad esempio, genera applicazioni server utilizzando Go (golang), applicazioni Web utilizzando Vue3 e JS/TS e applicazioni mobili utilizzando Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS. La familiarità con tali linguaggi e piattaforme è un prerequisito comune per gli sviluppatori low-code.

Il reclutamento Low-code enfatizza non solo la fluidità della codifica, ma anche le capacità di problem solving e di comunicazione, poiché gli sviluppatori spesso lavorano a stretto contatto con le parti interessate non tecniche per comprendere le loro esigenze e tradurle in applicazioni. La capacità di collaborare efficacemente con team interfunzionali, così come la capacità di cogliere e adattarsi alle tecnologie emergenti, sono molto apprezzate nei professionisti low-code.

I datori di lavoro che desiderano assumere sviluppatori low-code in genere ricorrono a varie strategie e strumenti di assunzione, come test di codifica online, sessioni di codifica dal vivo e valutazioni basate su progetti. Queste valutazioni mirano a misurare l'attitudine dei candidati, la comprensione delle metodologie e dei principi low-code e la familiarità con i linguaggi e i framework pertinenti. È inoltre fondamentale valutare i candidati in base alle loro esperienze passate, ai contributi open source, alle certificazioni e alla conoscenza generale dello sviluppo low-code per identificare i migliori talenti.

Una delle sfide associate al reclutamento low-code è la disponibilità limitata di candidati qualificati low-code, poiché si tratta di un settore relativamente nascente con tecnologie emergenti. Tuttavia, questo scenario sta cambiando rapidamente poiché sempre più istituzioni e piattaforme online offrono corsi di formazione low-code e no-code per colmare il divario tra la crescente domanda di professionisti low-code e il pool di talenti disponibile. I datori di lavoro possono anche investire nella formazione e nel miglioramento delle competenze dei propri dipendenti esistenti nelle tecnologie low-code per rafforzare le capacità interne.

Il reclutamento Low-code non si concentra esclusivamente sull'assunzione di sviluppatori, ma implica anche il reperimento di analisti aziendali, project manager, proprietari di prodotti, tester del controllo qualità, ingegneri DevOps e altri professionisti IT che hanno familiarità con low-code. Questi professionisti svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il successo dell'implementazione di progetti low-code. Pertanto, durante il processo di assunzione deve essere sottolineata l’importanza di una solida conoscenza del settore, unita alla comprensione dei principi e delle metodologie low-code.

Inoltre, la struttura retributiva per i professionisti low-code può differire da quella degli sviluppatori di software tradizionali a causa delle competenze uniche e dei diversi livelli di competenza coinvolti. I datori di lavoro devono esercitare la dovuta diligenza e ricercare i parametri di riferimento del settore per determinare pacchetti retributivi equi in grado di attrarre e trattenere i migliori talenti.

In conclusione, il reclutamento low-code è un aspetto fondamentale per consentire alle organizzazioni di sfruttare la potenza delle piattaforme low-code come AppMaster per creare e distribuire rapidamente applicazioni scalabili ed efficienti. Man mano che i mercati low-code e no-code continuano a crescere, aumenta anche la domanda di sviluppatori qualificati e altri professionisti IT esperti in queste metodologie. I datori di lavoro devono adottare pratiche di assunzione efficaci e garantire un migliore allineamento delle risorse per sfruttare tutto il potenziale delle piattaforme di sviluppo low-code per le loro attività.