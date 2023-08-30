CI/CD Ardışık Düzeni

CI/CD İşlem Hattı veya Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım İşlem Hattı, verimliliği, tutarlılığı ve hızlı teslimatı artırmak için yazılım geliştirmenin önemli aşamalarını otomatikleştiren karmaşık ve sistematik bir süreçtir. CI/CD bağlamında, Sürekli Entegrasyon, olası çatışmaları belirlemek için küçük artımlı değişiklikleri veya geliştirme çalışmalarını tutarlı bir şekilde ortak bir depoda birleştirme uygulamasını ifade eder; Sürekli Dağıtım ise kalitesi test edilmiş ve üretime hazır olanların yayınlanmasını otomatikleştirmeye odaklanır. uygulamalar. CI/CD Pipeline, geliştiricilerin yazılım uygulamalarını hızlı ve güvenilir bir şekilde oluşturmasına, test etmesine ve dağıtmasına olanak tanıyarak işletmelerin pazar değişikliklerine uyum sağlamasına, müşteri gereksinimlerini karşılamasına ve daha kısa sürelerde kaliteli ürünler sunmasına olanak tanır.

CI/CD Pipeline, her biri yazılım kalitesini artırmak ve geliştirme sürecini hızlandırmak için tasarlanmış birkaç aşamadan oluşur. Bu aşamalar uygulamanın oluşturulması, test edilmesi, devreye alınması, izlenmesi ve geri bildirimden oluşur. Derleme aşamasında geliştiriciler Git veya SVN gibi paylaşılan bir depoya kod yazar ve değişiklikleri işler. CI sunucusu bu değişiklikleri algılar, güncellenmiş kod deposunu alır ve kaynak kodunu çalıştırılabilir bir uygulama veya ikili dosya halinde derleyerek işlem hattının sonraki aşamalarına hazır yapılar oluşturur. Önemli CI araçları arasında Jenkins, Gitlab CI ve CircleCI yer alır.

Oluşturma aşamasını takiben boru hattı, kod kalitesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için uygulama üzerinde bir dizi otomatik test yürütür. Testler, birim, entegrasyon, sistem ve kabul testleri dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde gerçekleştirilir ve işlevsel kusurlar, performans darboğazları, güvenlik açıkları ve kullanılabilirlik endişeleri gibi olası sorunları ele alır. Yaygın test çerçeveleri arasında JUnit, Selenium ve XCTest yer alır. Önemli olan, geliştirme hızını kısıtlamadan yazılımın kalitesini garanti eden etkili bir test paketinin sürdürülmesinde yatmaktadır.

Başarılı bir testin ardından uygulama dağıtıma tabi tutulur ve bu sayede işlem hattı onu hazırlama, üretim öncesi ve üretim ortamları gibi birden fazla ortama taşır. Bu süreç, yazılımın kuruluşun altyapı gereksinimlerine ve yapılandırmalarına uygun olmasını sağlar, dağıtımla ilgili riskleri azaltır ve üretim kullanımına hazır olup olmadığını doğrular. Dağıtım aşaması, uygulamaların çeşitli platformlar ve ortamlarda dağıtımını otomatikleştirmek ve yönetmek için Ansible, Puppet ve macOS gibi yapılandırma yönetimi araçlarını içerir.

Uygulama, devreye alındıktan sonra Prometheus, Grafana veya New Relic gibi araçların temel performans ölçümlerini topladığı, anormallikleri tespit ettiği ve uygulamanın kararlılığını, kullanılabilirliğini ve kullanılabilirliğini iyileştirmek için değerli bilgiler sağladığı izleme ve geri bildirim aşamasına girer. Bu bilgiler, geliştirme ekiplerinin verilere dayalı kararlar almasına, müşteri endişelerini gidermesine ve gelecekteki iyileştirmelere öncelik vermesine olanak tanır.

CI/CD Pipeline uygulamasının bir örneği, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster platformudur. AppMaster kullanıcıların görsel olarak veri modelleri, iş mantığı, REST API ve WSS endpoints oluşturmasına olanak tanıyarak kesintisiz ve verimli bir CI/CD Pipeline sunar. Ayrıca müşterilerin basit bir drag-and-drop arayüzü kullanarak duyarlı kullanıcı arayüzleri tasarlamasına, uygulama mantığını formüle etmesine ve üretim düzeyindeki uygulamalar için kaynak kodu oluşturmasına olanak tanır. AppMaster daha sonra oluşturulan kaynak kodunu otomatik olarak derler, test eder, paketler ve Docker kapsayıcılarına dağıtır; böylece uygulamaların geliştirilmesini, teslim edilmesini ve bakımını büyük ölçüde hızlandırır.

Geliştirme sürecinde bir CI/CD Pipeline'ın benimsenmesi, yazılım projelerinin kalitesinde, hızında ve esnekliğinde önemli gelişmelere yol açabilir. Ekiplerin yeni değişiklikleri sorunsuz bir şekilde entegre etmesine, olası sorunları erken tahmin etmesine ve uygulamaları farklı ortamlara zahmetsizce dağıtmasına olanak tanır. Kuruluşlar, önemli geliştirme aşamalarını bir CI/CD Pipeline aracılığıyla otomatikleştirerek maliyet tasarrufu, zaman tasarrufu ve sürekli yenilik açısından önemli faydalar elde edebilir ve sonuçta hızlı tempolu ve hızla gelişen teknoloji ortamında rekabet avantajı elde edebilir.