Dans le contexte de l'intégration continue et du déploiement continu (CI/CD), le terme « artefacts CI/CD » fait référence au résultat du processus de création et de packaging du logiciel. Ces artefacts sont produits à la suite du processus de développement logiciel et sont essentiels pour les tests, le déploiement et la gestion des applications logicielles. En tant que plate-forme complète no-code et écosystème de développement d'applications, AppMaster est conçu pour rationaliser le processus CI/CD pour les applications Web, mobiles et back-end, garantissant des performances applicatives supérieures, un déploiement efficace et des économies significatives pour les entreprises de toutes tailles.

Les artefacts CI/CD peuvent être classés en quatre grandes catégories :

Artefacts de code source : ils incluent le dernier code source du projet, les bibliothèques partagées et les dépendances, essentiels à la compilation, aux tests et au déploiement des logiciels. Ces artefacts doivent être contrôlés en version, généralement à l'aide d'un système de contrôle de version (VCS), pour conserver l'historique des modifications et garantir une collaboration fluide. Artefacts compilés et exécutables : comprenant les fichiers binaires (compilés) et les programmes exécutables résultant du processus de génération automatisé, ces artefacts sont requis pour exécuter l'application logicielle. Par exemple, dans les applications générées par AppMaster, les applications backend sont créées à l'aide de Go (Golang), les applications Web utilisent le framework Vue3 et JavaScript/TypeScript, et les applications mobiles utilisent Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS. Artefacts de configuration : il s'agit des fichiers de configuration essentiels, des variables d'environnement et des paramètres requis pour le bon fonctionnement et le déploiement du logiciel. Ces artefacts doivent être distincts du code source de l'application, versionnés indépendamment et chiffrés pour des raisons de sécurité. Artefacts de documentation : ces artefacts incluent la documentation de l'API, les scripts de migration de schéma de base de données et d'autres informations critiques nécessaires pour réussir l'intégration, le test, le déploiement et la maintenance de l'application logicielle.

Les artefacts CI/CD jouent un rôle essentiel dans la réalisation d’un développement, de tests et d’un déploiement transparents d’applications. Ils permettent aux développeurs de détecter les problèmes dès le début du processus de développement, réduisant ainsi le risque d'introduction de bogues et minimisant les retards de déploiement. L'automatisation de la création, de la gestion des versions et de la gestion des artefacts est une facette clé des flux de travail CI/CD modernes, essentielle au maintien de la qualité et de l'efficacité élevées des processus de développement et de déploiement de logiciels.

AppMaster utilise une approche innovante dans la gestion des artefacts CI/CD dans sa plateforme no-code. En mettant l'accent sur l'atténuation de la dette technique, AppMaster régénère automatiquement les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences changent ou que les plans sont mis à jour. Cela permet de créer des artefacts précis à chaque étape du processus, aidant ainsi les développeurs à réduire le temps consacré aux interventions manuelles et au dépannage. De plus, sa génération automatisée de documentation essentielle, telle que la documentation OpenAPI (Swagger), garantit une intégration, des tests et une gestion rationalisés des composants logiciels.

En intégrant la gestion des artefacts CI/CD dans sa plateforme no-code, AppMaster offre à ses utilisateurs une approche simple et rationalisée du développement d'applications. Cela permet aux entreprises d'atteindre une plus grande efficacité de développement d'applications et de réduire leurs coûts sans compromettre la qualité et l'évolutivité de leurs solutions logicielles. La solution d' AppMaster permet aux utilisateurs de publier leurs applications d'un simple clic, garantissant ainsi des capacités de déploiement et de mise à jour sans faille pour les artefacts générés.

Dans le paysage logiciel actuel en évolution rapide, la création, la gestion et le déploiement rapides et précis d'artefacts CI/CD peuvent faire toute la différence dans la fourniture d'applications de haute qualité aux parties prenantes de l'entreprise et aux utilisateurs finaux. La plateforme AppMaster, avec ses capacités supérieures de gestion des artefacts CI/CD, permet aux clients de développer et de déployer des applications métier évolutives de manière transparente, quelle que soit la taille de leur équipe ou leur expertise technique. En intégrant la gestion des artefacts CI/CD dans la plateforme no-code, les clients peuvent obtenir une efficacité optimale et un retour sur investissement plus élevé, faisant AppMaster un outil révolutionnaire dans le domaine du développement et du déploiement de logiciels.