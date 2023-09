No contexto de Integração Contínua e Implantação Contínua (CI/CD), o termo "Artefatos de CI/CD" refere-se ao resultado do processo de construção e empacotamento de software. Esses artefatos são produzidos como resultado do processo de desenvolvimento de software e são essenciais para testes, implantação e gerenciamento de aplicativos de software. Como uma plataforma abrangente no-code e um ecossistema de desenvolvimento de aplicativos, AppMaster foi projetado para agilizar o processo de CI/CD para aplicativos web, móveis e back-end, garantindo desempenho superior de aplicativos, implantação eficiente e economias de custos significativas para empresas de todos os tamanhos.

Os artefatos CI/CD podem ser classificados em quatro grandes categorias:

Artefatos de código-fonte: incluem o código-fonte mais recente do projeto, bibliotecas compartilhadas e dependências, essenciais para compilação, teste e implantação de software. Esses artefatos devem ser controlados por versão, geralmente usando um Sistema de Controle de Versão (VCS), para manter o histórico de alterações e garantir uma colaboração tranquila. Artefatos compilados e executáveis: compreendendo os arquivos binários (compilados) e programas executáveis ​​resultantes do processo de construção automatizado, esses artefatos são necessários para executar o aplicativo de software. Por exemplo, em aplicativos gerados pelo AppMaster, os aplicativos de back-end são construídos usando Go (Golang), os aplicativos da web utilizam a estrutura Vue3 e JavaScript/TypeScript, e os aplicativos móveis empregam Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. Artefatos de configuração: são os arquivos de configuração essenciais, variáveis ​​de ambiente e configurações necessárias para o funcionamento e implantação adequados do software. Esses artefatos devem ser separados do código-fonte do aplicativo, ter versões independentes e ser criptografados por motivos de segurança. Artefatos de documentação: esses artefatos incluem documentação de API, scripts de migração de esquema de banco de dados e outras informações críticas necessárias para integrar, testar, implantar e manter o aplicativo de software com êxito.

Os artefatos CI/CD desempenham um papel vital na obtenção de desenvolvimento, teste e implantação contínuos de aplicativos. Eles permitem que os desenvolvedores detectem problemas no início do processo de desenvolvimento, reduzindo o risco de introdução de bugs e minimizando atrasos na implantação. A automação da criação, controle de versão e gerenciamento de artefatos é uma faceta fundamental dos fluxos de trabalho modernos de CI/CD, essencial para manter a alta qualidade e a eficiência dos processos de desenvolvimento e implantação de software.

AppMaster utiliza uma abordagem inovadora no tratamento de artefatos CI/CD em sua plataforma no-code. Com foco na mitigação de dívidas técnicas, AppMaster regenera automaticamente aplicativos do zero sempre que os requisitos mudam ou os projetos são atualizados. Isso permite a criação precisa de artefatos em cada etapa do processo, ajudando os desenvolvedores a reduzir o tempo consumido em intervenção manual e solução de problemas. Além disso, sua geração automatizada de documentação essencial, como a documentação OpenAPI (Swagger), garante integração, teste e gerenciamento simplificados de componentes de software.

Ao integrar o gerenciamento de artefatos CI/CD em sua plataforma no-code, AppMaster oferece a seus usuários uma abordagem simplificada e descomplicada para o desenvolvimento de aplicativos. Isso permite que as empresas obtenham maior eficiência no desenvolvimento de aplicativos e redução de custos sem comprometer a qualidade e a escalabilidade de suas soluções de software. A solução da AppMaster permite que os usuários publiquem seus aplicativos com o clique de um botão, garantindo implantação perfeita e recursos de atualização para artefatos gerados.

No atual cenário de software em rápida evolução, a criação, o gerenciamento e a implantação rápidos e precisos de artefatos de CI/CD podem fazer toda a diferença no fornecimento de aplicativos de alta qualidade às partes interessadas de negócios e aos usuários finais. A plataforma AppMaster, com seus recursos superiores de manipulação de artefatos CI/CD, capacita os clientes a desenvolver e implantar aplicativos de negócios escaláveis ​​de forma integrada, independentemente do tamanho da equipe ou do conhecimento técnico. Ao incorporar o gerenciamento de artefatos CI/CD na plataforma no-code, os clientes podem obter eficiência ideal e maior retorno sobre o investimento, tornando AppMaster uma ferramenta revolucionária no domínio do desenvolvimento e implantação de software.