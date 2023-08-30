В контексте непрерывной интеграции и непрерывного развертывания (CI/CD) термин «артефакты CI/CD» относится к результатам процесса сборки и упаковки программного обеспечения. Эти артефакты создаются в результате процесса разработки программного обеспечения и необходимы для тестирования, развертывания и управления программными приложениями. Являясь комплексной платформой no-code и экосистемой разработки приложений, AppMaster предназначен для оптимизации процесса CI/CD для веб-, мобильных и серверных приложений, обеспечивая превосходную производительность приложений, эффективное развертывание и значительную экономию средств для предприятий любого размера.

Артефакты CI/CD можно разделить на четыре большие категории:

Артефакты исходного кода. К ним относятся новейший исходный код проекта, общие библиотеки и зависимости, необходимые для компиляции, тестирования и развертывания программного обеспечения. Эти артефакты должны контролироваться версиями, обычно с использованием системы контроля версий (VCS), чтобы поддерживать историю изменений и обеспечивать бесперебойную совместную работу. Скомпилированные и исполняемые артефакты. Эти артефакты, состоящие из двоичных (скомпилированных) файлов и исполняемых программ, полученных в результате автоматического процесса сборки, необходимы для запуска программного приложения. Например, в приложениях, созданных с помощью AppMaster, серверные приложения создаются с использованием Go (Golang), веб-приложения используют платформу Vue3 и JavaScript/TypeScript, а мобильные приложения используют Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. Артефакты конфигурации: это основные файлы конфигурации, переменные среды и настройки, необходимые для правильного функционирования и развертывания программного обеспечения. Эти артефакты должны быть отделены от исходного кода приложения, иметь независимые версии и зашифрованы по соображениям безопасности. Артефакты документации. Эти артефакты включают документацию API, сценарии миграции схемы базы данных и другую важную информацию, необходимую для успешной интеграции, тестирования, развертывания и обслуживания программного приложения.

Артефакты CI/CD играют жизненно важную роль в обеспечении бесперебойной разработки, тестирования и развертывания приложений. Они позволяют разработчикам выявлять проблемы на ранних этапах процесса разработки, снижая риск появления ошибок и минимизируя задержки развертывания. Автоматизация создания артефактов, управления версиями и управления ими — ключевой аспект современных рабочих процессов CI/CD, который необходим для поддержания высокого качества и эффективности процессов разработки и развертывания программного обеспечения.

AppMaster использует инновационный подход к обработке артефактов CI/CD на своей платформе no-code. Ориентируясь на сокращение технического долга, AppMaster автоматически восстанавливает приложения с нуля при каждом изменении требований или обновлении чертежей. Это позволяет точно создавать артефакты на каждом этапе процесса, помогая разработчикам сократить время, затрачиваемое на ручное вмешательство и устранение неполадок. Кроме того, автоматическое создание необходимой документации, такой как документация OpenAPI (Swagger), обеспечивает упрощенную интеграцию, тестирование и управление программными компонентами.

Интегрируя управление артефактами CI/CD в свою платформу no-code, AppMaster предоставляет своим пользователям простой и оптимизированный подход к разработке приложений. Это позволяет предприятиям повысить эффективность разработки приложений и снизить затраты без ущерба для качества и масштабируемости своих программных решений. Решение AppMaster позволяет пользователям публиковать свои приложения одним нажатием кнопки, обеспечивая безупречные возможности развертывания и обновления созданных артефактов.

В сегодняшней быстро развивающейся среде программного обеспечения быстрое и точное создание, управление и развертывание артефактов CI/CD может иметь решающее значение в предоставлении высококачественных приложений заинтересованным сторонам бизнеса и конечным пользователям. Платформа AppMaster с ее превосходными возможностями обработки артефактов CI/CD позволяет клиентам беспрепятственно разрабатывать и развертывать масштабируемые бизнес-приложения, независимо от размера их команды или технических знаний. Включив управление артефактами CI/CD в платформу no-code, клиенты могут достичь оптимальной эффективности и более высокой окупаемости инвестиций, что делает AppMaster революционным инструментом в области разработки и развертывания программного обеспечения.