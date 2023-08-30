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CI/CD Sürekli Geri Bildirim

Ağu 30, 2023

CI/CD (Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım) bağlamında Sürekli Geri Bildirim, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün çeşitli aşamalarından sürekli olarak gerçek zamanlı geri bildirim toplama, geri bildirimleri analiz etme ve kaliteyi artırmak için içgörüleri kullanma sürecini ifade eder. Yazılımın performansı ve güvenilirliği. Sürekli Geri Bildirim, yazılım geliştirme uygulamalarının geliştirilmesinde ve istenen kullanıcı gereksinimlerini ve iş hedeflerini karşılayan yüksek kaliteli ürünlerin sunulmasını sağlamada önemli bir rol oynar. Otomatik test, izleme ve ekip üyeleri ve paydaşların yanı sıra son kullanıcılarla iletişimin bir kombinasyonunu içerir.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster, oluşturulan uygulamaların en iyi endüstri uygulamalarına uymasını ve optimum performansı sürdürmesini sağlamak için geliştirme süreci boyunca sürekli geri bildirim dahil edilir. AppMaster, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturmaya yönelik benzersiz yaklaşımı, teknik borcun ortadan kaldırılmasına yardımcı olur ve toplanan tüm geri bildirimlerin, sonucu iyileştirmek için verimli bir şekilde kullanılmasını garanti eder.

Sürekli Geri Bildirim genellikle yazılımın kalitesini, performansını ve kullanıcı memnuniyetini değerlendirmeye yardımcı olacak ölçüm ve parametrelerin tanımlanmasıyla başlar. Bunlar, performans kıyaslamaları, kod kalitesi göstergeleri, kullanıcı etkileşimi verileri ve müşteri memnuniyeti puanları gibi niceliksel veya niteliksel ölçümler olabilir. Bu ölçümler uygulandığında geliştirme ekibi, yazılımın farklı yönlerini sürekli olarak değerlendirebilir ve izleyebilir, içgörü toplayabilir ve iyileştirilecek alanları önceliklendirebilir. Bu, küçük değişikliklerin sık sık yapıldığı ve genel sistem üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmadıklarından emin olmak için doğrulanmaları gereken CI/CD ortamında özellikle önemlidir.

Aşağıdakiler CI/CD bağlamında Sürekli Geri Bildirimin temel bileşenlerinden bazılarıdır:

1. Otomatik Test: Sürekli Geri Bildirim, kod değişikliklerini doğrulamak ve bunların belirlenen kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için geliştirme yaşam döngüsünün farklı aşamalarındaki otomatik testlere büyük ölçüde dayanır. AppMaster uygulamaların sağlamlığını sağlamak için birim testleri, entegrasyon testleri ve uçtan uca testler dahil olmak üzere çeşitli test türlerini içerir. Bu testler, CI/CD hattının bir parçası olarak otomatik olarak çalıştırılır ve sorunlar sürecin başında tespit edilip çözülür.

2. Kod İncelemesi ve Statik Analiz: Bu uygulamalar, kaynak kodunun analiz edilmesini ve kod kokuları, güvenlik açıkları veya kodlama standartlarına uyulmaması gibi olası sorunların belirlenmesini içerir. AppMaster, otomatik statik analiz araçlarını ve eş kod incelemelerini birleştirerek, oluşturulan uygulamaların yüksek düzeyde kod kalitesini korumasını ve sektördeki en iyi uygulamalara uymasını sağlar.

3. İzleme ve Günlüğe Kaydetme: Uygulamaların performansına ve davranışına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler toplamak için AppMaster, izleme ve günlüğe kaydetme tekniklerini kullanır. Çalışan uygulamalardan toplanan ölçümler ve günlükler, uygulamalara ince ayar yapmak, performans sorunlarını belirlemek ve performansla ilgili sorunları çözmek için kullanılabilecek değerli bilgiler sağlar.

4. Kullanıcı Geri Bildirimi: Son kullanıcılarla etkileşime geçmek ve geri bildirimlerini toplamak, onların ihtiyaçlarını anlamak ve yazılımın gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için hayati öneme sahiptir. AppMaster kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alır ve uygulamalarda gerekli ayarlamaları yapmak için içgörülerden yararlanarak daha iyi kullanıcı memnuniyeti ve yazılımın genel başarısını sağlar.

5. Sürekli İyileştirme: Sürekli Geri Bildirimin nihai amacı yalnızca sorunları belirlemek değil, onlardan öğrenmek ve sürekli iyileştirmeler yapmaktır. Sürekli öğrenme ve iyileştirme kültürünü benimseyen AppMaster, üretilen uygulamaların en yüksek kalitede olmasını ve değişen iş ihtiyaçlarını ve kullanıcı beklentilerini karşılayacak şekilde sürekli gelişmesini sağlar.

Sonuç olarak, CI/CD bağlamındaki Sürekli Geri Bildirim, AppMaster yazılım geliştirme ekiplerinin çevik kalmasına ve değişikliklere duyarlı kalmasına yardımcı olarak oluşturulan uygulamaların en yüksek kalitede ve optimum performansta olmasını sağlar. Sürekli Geri Bildirimi geliştirme süreçlerine dahil ederek AppMaster, yeni kod değişikliklerinin etkisini değerlendirebilir, iyileştirme alanlarını belirleyebilir ve müşterileri için mümkün olan en iyi yazılım çözümlerini sağlayabilir. Bu yaklaşım, AppMaster yazılım geliştirme sürecinin hızına, verimliliğine ve maliyet etkinliğine önemli ölçüde katkıda bulunarak onu çeşitli sektörlerdeki işletmeler için paha biçilmez bir varlık haline getirir.

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