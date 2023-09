Im Kontext von Continuous Integration und Continuous Deployment (CI/CD) bezieht sich der Begriff „CI/CD-Artefakte“ auf das Ergebnis des Software-Erstellungs- und Verpackungsprozesses. Diese Artefakte entstehen als Ergebnis des Softwareentwicklungsprozesses und sind für das Testen, Bereitstellen und Verwalten von Softwareanwendungen unerlässlich. Als umfassende no-code Plattform und Anwendungsentwicklungs-Ökosystem ist AppMaster darauf ausgelegt, den CI/CD-Prozess für Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen zu rationalisieren und so eine überragende Anwendungsleistung, effiziente Bereitstellung und erhebliche Kosteneinsparungen für Unternehmen jeder Größe zu gewährleisten.

CI/CD-Artefakte können in vier große Kategorien eingeteilt werden:

Quellcode-Artefakte: Dazu gehören der neueste Quellcode des Projekts, gemeinsam genutzte Bibliotheken und Abhängigkeiten, die für die Softwarekompilierung, das Testen und die Bereitstellung unerlässlich sind. Diese Artefakte müssen einer Versionskontrolle unterliegen, in der Regel mithilfe eines Versionskontrollsystems (VCS), um den Änderungsverlauf aufrechtzuerhalten und eine reibungslose Zusammenarbeit sicherzustellen. Kompilierte und ausführbare Artefakte: Diese Artefakte bestehen aus den binären (kompilierten) Dateien und ausführbaren Programmen, die aus dem automatisierten Build-Prozess resultieren. Sie sind für die Ausführung der Softwareanwendung erforderlich. Beispielsweise werden in AppMaster-generierten Anwendungen die Backend-Anwendungen mit Go (Golang) erstellt, Webanwendungen nutzen das Vue3-Framework und JavaScript/TypeScript und mobile Anwendungen nutzen Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS. Konfigurationsartefakte: Dies sind die wesentlichen Konfigurationsdateien, Umgebungsvariablen und Einstellungen, die für die ordnungsgemäße Funktion und Bereitstellung der Software erforderlich sind. Diese Artefakte sollten aus Sicherheitsgründen vom Quellcode der Anwendung getrennt, unabhängig versioniert und verschlüsselt sein. Dokumentationsartefakte: Zu diesen Artefakten gehören API-Dokumentation, Migrationsskripts für Datenbankschemata und andere wichtige Informationen, die für die erfolgreiche Integration, den Test, die Bereitstellung und die Wartung der Softwareanwendung erforderlich sind.

CI/CD-Artefakte spielen eine entscheidende Rolle bei der reibungslosen Entwicklung, Prüfung und Bereitstellung von Anwendungen. Sie ermöglichen es Entwicklern, Probleme frühzeitig im Entwicklungsprozess zu erkennen, wodurch das Risiko der Einführung von Fehlern verringert und Verzögerungen bei der Bereitstellung minimiert werden. Die Automatisierung der Artefakterstellung, Versionierung und Verwaltung ist ein zentraler Aspekt moderner CI/CD-Workflows, der für die Aufrechterhaltung der hohen Qualität und Effizienz von Softwareentwicklungs- und Bereitstellungsprozessen von entscheidender Bedeutung ist.

AppMaster nutzt einen innovativen Ansatz bei der Handhabung von CI/CD-Artefakten in seiner no-code Plattform. Mit dem Schwerpunkt auf der Reduzierung technischer Schulden generiert AppMaster Anwendungen automatisch von Grund auf neu, wenn sich Anforderungen ändern oder Blaupausen aktualisiert werden. Dies ermöglicht eine präzise Artefakterstellung in jedem Schritt des Prozesses und hilft Entwicklern, den Zeitaufwand für manuelle Eingriffe und Fehlerbehebung zu reduzieren. Darüber hinaus gewährleistet die automatisierte Generierung wesentlicher Dokumentationen, wie z. B. der OpenAPI-Dokumentation (Swagger), eine optimierte Integration, Prüfung und Verwaltung von Softwarekomponenten.

Durch die Integration der Verwaltung von CI/CD-Artefakten in seine no-code Plattform bietet AppMaster seinen Benutzern einen problemlosen und optimierten Ansatz für die Anwendungsentwicklung. Dadurch können Unternehmen eine höhere Effizienz bei der Anwendungsentwicklung und geringere Kosten erzielen, ohne Kompromisse bei der Qualität und Skalierbarkeit ihrer Softwarelösungen einzugehen. Mit der Lösung von AppMaster können Benutzer ihre Anwendungen per Knopfdruck veröffentlichen und so eine einwandfreie Bereitstellung und Aktualisierung der generierten Artefakte gewährleisten.

In der sich schnell entwickelnden Softwarelandschaft von heute kann die schnelle und genaue Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung von CI/CD-Artefakten den entscheidenden Unterschied bei der Bereitstellung hochwertiger Anwendungen für Geschäftsinteressenten und Endbenutzer ausmachen. Die AppMaster Plattform mit ihren überlegenen Funktionen zur Handhabung von CI/CD-Artefakten ermöglicht es Kunden, skalierbare Geschäftsanwendungen nahtlos zu entwickeln und bereitzustellen, unabhängig von der Teamgröße oder dem technischen Fachwissen. Durch die Integration der CI/CD-Artefaktverwaltung in die no-code Plattform können Kunden optimale Effizienz und eine höhere Kapitalrendite erzielen, was AppMaster zu einem bahnbrechenden Tool im Bereich der Softwareentwicklung und -bereitstellung macht.