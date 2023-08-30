在持续集成和持续部署 (CI/CD) 的背景下，术语“CI/CD 工件”是指软件构建和打包过程的结果。这些工件是软件开发过程的结果，对于软件应用程序的测试、部署和管理至关重要。作为一个全面的no-code平台和应用程序开发生态系统， AppMaster旨在简化 Web、移动和后端应用程序的 CI/CD 流程，确保为各种规模的企业提供卓越的应用程序性能、高效部署并显着节省成本。

CI/CD 工件可分为四大类：

源代码工件：包括项目的最新源代码、共享库和依赖项，对于软件编译、测试和部署至关重要。这些工件必须进行版本控制，通常使用版本控制系统 (VCS)，以维护更改历史记录并确保顺利协作。 已编译和可执行工件：包含自动构建过程生成的二进制（已编译）文件和可执行程序，这些工件是运行软件应用程序所必需的。例如，在AppMaster生成的应用程序中，后端应用程序使用Go（Golang）构建，Web应用程序使用Vue3框架和JavaScript / TypeScript，移动应用程序使用Kotlin和 Jetpack Compose （适用于Android）和 SwiftUI （适用于iOS）。 配置工件：这些是软件正常运行和部署所需的基本配置文件、环境变量和设置。这些工件应该与应用程序的源代码分开，独立版本化，并出于安全原因进行加密。 文档工件：这些工件包括 API 文档、数据库架构迁移脚本以及成功集成、测试、部署和维护软件应用程序所需的其他关键信息。

CI/CD 工件在实现无缝应用程序开发、测试和部署方面发挥着至关重要的作用。它们使开发人员能够在开发过程的早期发现问题，降低引入错误的风险并最大限度地减少部署延迟。工件创建、版本控制和管理的自动化是现代 CI/CD 工作流程的一个关键方面，这对于保持软件开发和部署流程的高质量和高效率至关重要。

AppMaster利用创新方法在其no-code平台中处理 CI/CD 工件。 AppMaster 专注于减轻技术债务，每当需求发生变化或蓝图更新时， AppMaster都会自动从头开始重新生成应用程序。这允许在流程的每个步骤中准确创建工件，帮助开发人员减少手动干预和故障排除所消耗的时间。此外，它还能自动生成必要的文档，例如 OpenAPI (Swagger) 文档，确保简化软件组件的集成、测试和管理。

通过将 CI/CD 工件的管理集成到其no-code平台中， AppMaster为其用户提供了一种轻松且简化的应用程序开发方法。这使企业能够提高应用程序开发效率并降低成本，而不会影响其软件解决方案的质量和可扩展性。 AppMaster的解决方案允许用户单击按钮即可发布其应用程序，从而确保生成的工件的完美部署和更新功能。

在当今快速发展的软件环境中，及时准确地创建、管理和部署 CI/CD 工件可以在向业务利益相关者和最终用户交付高质量应用程序方面发挥重要作用。 AppMaster平台凭借其卓越的 CI/CD 工件处理能力，使客户能够无缝开发和部署可扩展的业务应用程序，无论其团队规模或技术专长如何。通过将 CI/CD Artifact 管理纳入no-code平台，客户可以实现最佳效率和更高的投资回报，使AppMaster成为软件开发和部署领域的颠覆性工具。