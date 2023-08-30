CI/CD Mavi-Yeşil Dağıtımı, sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hatlarıyla ilişkili riskleri önemli ölçüde azaltan gelişmiş, son derece güvenilir bir yazılım dağıtım stratejisidir. Öncelikle AppMaster no-code platform gibi modern metodolojiler ve araçlar kullanan son teknoloji geliştirme ekipleri ve kuruluşlar tarafından benimsenen bu metodoloji, minimum kesinti süresiyle uygulama sürümleri arasında sorunsuz geçişe olanak tanıyor ve böylece sonuna kadar kesintisiz, yüksek kaliteli hizmet sunumu sağlıyor. -kullanıcılar ve günümüzün karmaşık, çok boyutlu yazılım sistemlerinin katı performans, kararlılık ve kullanılabilirlik gereksinimlerini karşılar.

Temel olarak, CI/CD Mavi-Yeşil Dağıtımı, her biri uygulamanın farklı bir sürümünü çalıştıran iki özdeş üretim ortamının (mavi ve yeşil) eşzamanlı dağıtımını gerektirir. Mavi ortam, uygulamanın kullanıcılar tarafından erişilen kararlı, şu anda etkin sürümünü barındırırken, yeşil ortam daha yeni, güncellenmiş sürümü dağıtmak, test etmek ve doğrulamak için kullanılır. İkincisinin başarılı bir şekilde doğrulanması üzerine, veri senkronizasyonu, sistem tutarlılığı ve uygulama birlikte çalışabilirliği sağlanırken trafiğin mavi ortamdan yeşil ortama yeniden yönlendirilmesi denenir. Yeşil ortamdaki testler herhangi bir noktada başarısız olursa yazılım kolayca mavi ortama geri döndürülebilir, böylece dağıtım hatasının olası etkileri ortadan kaldırılabilir.

CI/CD Mavi-Yeşil Dağıtım stratejisini kullanmanın temel avantajı, birden fazla uygulama sürümünün eşzamanlı yönetimiyle bağlantılı riskleri ve zorlukları ve bunlardan kaynaklanan karşılıklı bağımlılıkları ve karmaşıklıkları en aza indirebilme yeteneğinde yatmaktadır. Birkaç önemli avantaj arasında hızlı geri almalar, azaltılmış başarısız dağıtım etkileri, artımlı sürümler, paralel testler ve basitleştirilmiş sorun giderme yer alır.

AppMaster no-code uygulama geliştirme platformu, yenilikçi yeteneklerinden ve güçlü özelliklerinden yararlanarak CI/CD Mavi-Yeşil Dağıtım stratejisinin güçlendirilmesine yardımcı olur. AppMaster platformu, müşterilerin görsel ve yinelemeli olarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak yazılım teslim sürecini önemli ölçüde hızlandıracak şekilde tasarlanmıştır. 'Yayınla' düğmesine basıldığında AppMaster otomatik olarak kaynak kodunu oluşturur, uygulamaları derler, testleri çalıştırır, bileşenleri Docker konteynerlerine (arka uç uygulamaları için) paketler ve bunları buluta dağıtır. Tüm bu adımlar, CI/CD Mavi-Yeşil Dağıtım paradigmasıyla zarif bir şekilde uyum sağlayarak, yeni özelliklerin ve yeteneklerin uygulamalara sorunsuz bir şekilde entegre edilmesine olanak tanır.

AppMaster tarafından benimsenen sunucu odaklı yaklaşımın bir sonucu olarak, müşteriler, yeni uygulama sürümlerinin App Store ve Play Market'e zahmetli bir şekilde gönderilmesine gerek kalmadan mobil uygulama kullanıcı arayüzünü, iş mantığını ve API anahtarlarını sürekli olarak güncelleyebilirler. Ayrıca platform, çeşitli uygulama senaryolarına ve gereksinimlerine yanıt vermek için geniş bir yelpazedeki veri yönetimini, entegrasyonları ve yapılandırmaları destekler. AppMaster uygulamaları, birincil veritabanı olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla çalışabilir, bu da kapsamlı uyumluluk ve ölçeklenebilirlik sağlar.

CI/CD Mavi-Yeşil Dağıtım ilkelerini desteklemek için AppMaster platformu, uygulama planında her değişiklik olduğunda uygulamaları sıfırdan oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yalnızca teknik borcu ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda dağıtılan her sürümün en yüksek kalite ve performans kriterlerini karşılamasını da sağlar. Bu benzersiz özellik, AppMaster CI/CD Mavi-Yeşil Dağıtımları alanında çok önemli bir oynatıcı haline getirerek daha hızlı, daha güvenilir ve tutarlı yazılım sürümleri sağlar.

Sonuç olarak, CI/CD Mavi-Yeşil Dağıtımı, modern yazılım sistemlerinin yayınlanmasını ve bakımını optimize eden hayati bir dağıtım modelidir. AppMaster gibi güçlü no-code uygulama geliştirme platformlarının desteğiyle işletmeler ve geliştirme ekipleri, en son teknolojiye sahip uygulamalar oluşturabilir, yeni özellikleri hızlı bir şekilde entegre edebilir ve son kullanıcılara yüksek kaliteli, kesintisiz hizmet sunumu sağlayabilir. Sonuç olarak kuruluşlar, hızlı, hedefe yönelik, tutarlı ve güvenilir yazılım sürümleri aracılığıyla rekabet avantajlarını güçlendirirken dijital pazarın sürekli gelişen taleplerini kolayca karşılayabilir.