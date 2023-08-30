CI/CD Hizmet Ağı, uygulama teslim sürecini kolaylaştırmak ve optimize etmek için Sürekli Entegrasyon (CI), Sürekli Dağıtım (CD) ve Hizmet Ağı yaklaşımlarını birleştiren, yazılım geliştirme ve dağıtım alanında gelişmiş bir kavramdır. Bu entegre yaklaşım, geliştirme ekipleri arasındaki işbirliğini ve iletişimi geliştirmeyi, uçtan uca yazılım yayınlama sürecini otomatikleştirmeyi ve uygulama hizmetlerinin genel güvenilirliğini ve ölçeklenebilirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Sürekli Entegrasyon (CI), geliştiricilerin kod değişikliklerini düzenli olarak merkezi bir depoya entegre ederek güncellemelerin otomatik olarak test edilmesini ve doğrulanmasını sağlayan bir geliştirme uygulamasıdır. Bu süreç olası sorunların erken tespitini ve çözülmesini kolaylaştırarak kod çakışmalarını ve hataları düzeltmek için harcanan zamanı ve çabayı azaltır. CI, yeni bir değişiklik yapıldığında uygulama kodunun otomatik olarak oluşturulmasını, test edilmesini ve doğrulanmasını içerir; böylece uygulamanın tutarlı bir şekilde işlevsel durumda kalmasını sağlar.

Sürekli Dağıtım (CD), CI hattından geçen değişiklikleri otomatik olarak üretim ortamlarına aktarır. CD, kod yazma ile üretime yerleştirme arasındaki süreyi kısaltmayı ve yazılım sürümlerinin sık, tutarlı ve güvenilir olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. CD, kodu birden fazla ortama dağıtma sürecini kolaylaştırmak ve manuel müdahale olmadan önceden tanımlanmış kabul kriterlerine göre işlevselliğini doğrulamak için dağıtım otomasyon araçlarını ve tekniklerini kullanır.

Service Mesh, mikro hizmet mimarisinin yönetimi, izlenmesi ve kontrolü ile ilgili karmaşıklıkları hafifletmeyi amaçlayan özel bir altyapı katmanıdır. Hizmet Ağı, geliştiricilerin ve operatörlerin uygulama kodunu değiştirmeden mikro hizmetler arasındaki iletişimi gözlemlemesine, güvenliğini sağlamasına ve kontrol etmesine olanak tanıyan şeffaf ve yapılandırılabilir bir platform sağlar. Service Mesh mimarisinin ana bileşenleri veri düzlemi ve kontrol düzlemidir. Veri düzlemi, hizmet isteklerinin yürütülmesi ve yönlendirilmesinden sorumludur; kontrol düzlemi ise dağıtılmış hizmetlerin yönetimi, yapılandırılması ve izlenmesiyle ilgilenir.

CI/CD'yi Service Mesh ile entegre etmek, yazılım geliştirme ve dağıtım sürecinde çeşitli faydalar ve verimlilikler sağlar. CI/CD işlem hatları uygulama kodunu otomatik olarak oluşturur, test eder ve dağıtır; Hizmet Ağı ise mikro hizmetler için gerekli ağ oluşturma, güvenlik ve gözlemlenebilirlik özelliklerini sağlar. Bu kombinasyon, daha hızlı geliştirme döngülerine, gelişmiş kod kalitesine, daha küçük ve daha sık sürümlere ve kesintisiz dağıtılmış sistem yönetimine olanak tanır. CI/CD Hizmet Ağının temel avantajlarından bazıları şunlardır:

1. Gelişmiş işbirliği: CI/CD Hizmet Ağı yaklaşımının benimsenmesi, işlevler arası ekiplerin birlikte daha yakın ve verimli çalışmasını teşvik eder. Sürekli entegrasyon ve dağıtım uygulamaları, geliştiricilerin daha küçük kod değişiklikleri üzerinde çalışmasına ve çalışmaları hakkında daha hızlı geri bildirim almalarına olanak tanır. Service Mesh altyapısı, hizmetten hizmete iletişimi basitleştirerek geliştiricilerin uygulama kodu yazmaya odaklanmasını sağlarken, operasyon ekipleri de dağıtılmış hizmetleri yönetmeye ve izlemeye odaklanır.

2. Geliştirilmiş otomasyon ve güvenilirlik: CI/CD Hizmet Ağı yaklaşımı, kod entegrasyonundan dağıtıma kadar tüm yazılım yayınlama sürecinin otomasyonunu destekler. Bu, insan müdahalesinin azalmasına, insan hatası olasılığının en aza indirilmesine ve uygulamanın genel güvenilirliğinin artmasına neden olur. Service Mesh altyapısı, otomatik esneklik, güvenlik ve gözlemlenebilirlik özellikleri sunarak mikro hizmetlerin istikrarlı ve hataya dayanıklı olmasını sağlar.

3. Daha hızlı sürüm döngüleri ve daha kısa teslim süresi: Kuruluşlar, CI/CD uygulamalarını ve Hizmet Ağı mimarisini birleştirerek, kod değişikliklerinden üretim dağıtımlarına kadar geçen süreyi önemli ölçüde azaltabilir. Kod entegrasyonu, test etme ve dağıtımın otomasyonu, hızlı yinelemeleri ve sık yayınları kolaylaştırarak işletmelerin çevik kalmasına, pazar taleplerine hızla uyum sağlamasına ve müşterilerine anında değer sunmasına olanak tanır.

4. Geliştirilmiş ölçeklenebilirlik: CI/CD ile Hizmet Ağının birleşimi, kuruluşların ölçeklenebilir uygulamaları daha kolay oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır. Service Mesh altyapısı, dağıtılmış sistem yönetiminin karmaşıklığını ele alarak uygulama hizmetlerini talebe göre yukarı veya aşağı ölçeklendirmek için esnek bir platform sağlar. AppMaster bağlamında no-code platform, Go, Vue3 ve mobil uygulama çerçevesiyle gerçek uygulamalar oluşturarak kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için olağanüstü ölçeklenebilirlik sağlar.

5. Teknik borcun ortadan kaldırılması: CI/CD Hizmet Ağı yaklaşımıyla, tüm yazılım yayınlama süreci otomatikleştirilip kolaylaştırıldığı için kuruluşlar teknik borçlarını daha iyi yönetebilirler. Geliştiriciler, AppMaster no-code platformunu benimseyerek her değişiklikte sıfırdan uygulamalar oluşturabilir, böylece eski kod veya manuel müdahaleler nedeniyle birikmiş teknik borçlardan kaçınabilirler.

Sonuç olarak, CI/CD Hizmet Ağı, yazılım geliştirme ve dağıtımına yönelik bütünsel bir yaklaşımdır; uygulamaları otomatik, tutarlı ve güvenilir bir şekilde oluşturmak, test etmek ve dağıtmak için kusursuz bir platform sağlar. Sürekli Entegrasyon, Sürekli Dağıtım ve Hizmet Ağının entegrasyonu, gelişmiş işbirliği, gelişmiş otomasyon, daha hızlı sürüm döngüleri ve azaltılmış teknik borç gibi çeşitli avantajlar sunar. Kapsamlı entegre geliştirme ortamıyla AppMaster no-code platformu, müşterilerin ölçeklenebilir, yüksek performanslı web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasını desteklemek, hızlı ve uygun maliyetli yazılım teslimi sağlamak için bu kavramlardan yararlanır.