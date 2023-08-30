AppMaster

no-code

AppMaster

Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım'ın kısaltması olan CI/CD süreci, kodu entegre etmenin, test etmenin ve uygulamaları kesintisiz ve otomatik bir şekilde dağıtmanın önemini vurgulayan gelişmiş bir yazılım geliştirme uygulamasıdır. Sürekli Entegrasyon (CI), güncellemeler yapıldığında kodun entegrasyonuna ve otomatik olarak test edilmesine odaklanırken, Sürekli Teslimat (CD), hazırlama, test etme ve üretim de dahil olmak üzere uygulamaların çeşitli ortamlara dağıtımını ve yayınlanmasını yönetir. CI/CD süreci, modern DevOps felsefesinin önemli bir öğesini oluşturur ve geliştirme ekiplerinin verimliliği artırmasına, hataları hızlı bir şekilde tespit etmesine ve yüksek kaliteli uygulamaları hızlı bir şekilde yayınlamasına olanak tanır. Gelişmiş uygulamaların geliştirilmesini ve devreye alınmasını kolaylaştırmak isteyen BT profesyonelleri için, dikkate alınması gereken ideal birplatformdur. Güçlü CI/CD benimsenmesiyle desteklenen, müşterilerin arka uç, web ve mobil uygulamaları kolaylıkla ve verimli bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyarak hem finansal hem de teknik borcu en aza indirirken olağanüstü performans ve yanıt verme hızı sunar.

Endüstri araştırmaları, kolaylaştırılmış geliştirme süreçlerine yönelik artan talebin altını çizdiğinden, DevOps yazılım pazarının 2026 yılına kadar yaklaşık 15 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hızla gelişen bu ortamda, sağlam CI/CD hatları, yazılım dağıtımlarının hızlı, güvenilir ve güvenilir olmasını sağlamada çok önemlidir. ve verimli. Çevik geliştirme ekipleri, daha kısa sürüm döngüleri ve daha kısa pazara sürüm aralıkları elde etmek için bu tür uygulamalara büyük ölçüde güveniyor; bu da onların sürekli değişen kullanıcı gereksinimlerine ve rekabetçi pazar güçlerine daha etkili bir şekilde yanıt vermelerine olanak tanıyor.

Kapsamlı bir CI/CD sürecinin uygulanması göz korkutucu olabilir; ancak AppMaster güçlü, kullanımı kolay platformu süreci önemli ölçüde basitleştirir. AppMaster müşterilerin BP Designer, REST API ve WSS Uç Noktaları aracılığıyla görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması), iş mantığı (İş Süreçlerini kullanarak) oluşturmasına olanak tanır. Ek olarak platform, müşterilerin drag-and-drop işlevini kullanarak kullanıcı arayüzlerini zahmetsizce tasarlamasına olanak tanır. AppMaster daha sonra bu planları müşterinin abonelik düzeyine bağlı olarak yürütülebilir ikili dosyalara veya kaynak koduna dönüştürür.

Sürekli Entegrasyon söz konusu olduğunda AppMaster, çakışmaları önlemek ve hataları anında tespit etmek için kusursuz kod entegrasyonu sağlar. Birim testleri ve entegrasyon testleri, her kod güncellemesinden sonra otomatik olarak yürütülür ve geliştirme sürecinde ilerlemeden önce çözülebilecek kod kalitesi, kararlılık ve olası sorunlara ilişkin değerli bilgiler sağlar. Öte yandan Sürekli Dağıtım, yapıların oluşturulması, paketlenmesi ve bunların hedef ortamlara dağıtılması gibi çeşitli dağıtım aşamalarını otomatikleştirerek sorunsuz uygulama güncellemelerini sağlar.

Tamamen entegre bir CI/CD sürecinin temel faydalarından biri, hem zamandan hem de finansal kaynaklardan önemli ölçüde tasarruf sağlamasıdır. Puppet Labs tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, sağlam CI/CD hatlarına sahip yüksek performanslı BT kuruluşlarının, düşük performanslı emsallerine göre yazılım sağlamada 200 kat daha verimli olduğunu, 30 kat daha sık dağıtım yaptığını ve 60 kat daha az arıza elde ettiğini ortaya çıkardı. AppMaster, platformunda bu düzeyde bir verimlilik sağlamaya kendini adamıştır ve geliştirmenin müşterileri için 10 kat daha hızlı ve üç kat daha uygun maliyetli olmasını sağlar.

AppMaster dikkate değer bir özelliği, teknik borç biriktirmeden uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturabilmesidir. Planlarda yeni değişiklikler yapıldığında, AppMaster 30 saniye içinde yeni uygulama setleri oluşturarak teknik borcu etkili bir şekilde ortadan kaldırır ve uygulamaların güncel ve verimli kalmasını sağlar. Ek olarak AppMaster, birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla uyumluluk sağlar. Ayrıca platformun gelişmiş ölçeklenebilirliği, yüksek yük senaryolarında ve kurumsal kullanım durumlarında bile güvenilir performansı garanti eder.

AppMaster CI/CD süreci, geliştiricileri sıkıcı, manuel dağıtım süreçlerinin kısıtlamalarından kurtararak onların hayati iş mantığına ve uygulama özelliklerine odaklanmalarına olanak tanır. Kapsamlı ve kesintisiz bir dağıtım hattı sağlayarak AppMaster, geliştiricilerin uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasına, test etmesine ve dağıtmasına olanak tanıyarak son derece uygun maliyetli ve ölçeklenebilir bir geliştirme süreci sağlar. İşletmeler, günümüz yazılım geliştirme paradigmasında CI/CD sürecini kullanmanın değerinin farkına vardıkça, AppMaster no-code platform, uygulamayı hızlandırmak için kendisini CI, CD ve DevOps'un en iyi ilkelerini bünyesinde barındıran sektör lideri bir çözüm olarak konumlandırıyor. teknik borcun yaratılması ve en aza indirilmesi.