Hepimiz hafta sonunun gelmesini bekleyerek geçiriyoruz, böylece rahatlayabiliriz. Pazar günü kendinizi rahatlatırken Cumartesi günlerinizi doğru değerlendirdiğinizi düşünüyor musunuz? Anlaşılır bir şekilde, hepimiz hafta sonları arkadaşlarımız ve ailelerimizle birlikte olmak istiyoruz. Ancak kendinize zaman ayırmak asla çok zor değildir. Bu makale, yoğun ve zorlu geçen bir haftanın ardından keyfini çıkarabileceğiniz ve kendinizi yenileyebileceğiniz hafta sonu etkinlikleri hakkındadır.

Performansınızı Artırmak için bir İyileşme hafta sonu yapın:



Hafta sonu için bir programa sahip olmak, söylemek yapmaktan daha kolaydır. Aşağıdakiler, listenize eklemekten her zaman zevk alan etkinliklerdir. Sadece bu değil, bir kez aşağıdaki faaliyetler alışkanlık haline gelir. Buna asla sırtını dönmeyeceksin. Pazartesi günlerinize yepyeni bir başlangıç yapmak için aşağıdaki ipuçlarını takip edin!

1. Arkadaşlarla Takıl:

Arkadaşlarla etkileşime girerken hepimiz endişelerimizin yarısını unutuyor gibiyiz. Zihinsel huzurun ışığında sağlığa faydalarından bahsedersek, arkadaşlarımızla yaşadığımız huzuru hiçbir şey yenemez. Endişeleriniz, onları sevgili arkadaşlarınızla paylaştığınız anda ortadan kalkar. Kötü zamanlarda ve beyin göçünde birbirinizi kaldırmakla ilgilidir.

2. Dışarıda Yürüyün ve Serinletici Bir Hava Alın:

Yürüyüşe çıkarken açık havanın tadını çıkarmak ve serin esintinin tadını çıkarmak her zaman bir zevktir. Ayrıca vücudunuzu hareket ettirir! Sabahları veya akşamları yakındaki bir parkta her zaman yürüyüşe çıkmanız yardımcı olacaktır. Sadece ferahlatıcı havanın tadını çıkarmanızı sağlamaz. Yeni insanlarla sosyalleşebilirsin.

3. İşle Bağlantıyı Kes:

Yapmanız gereken ilk şey, kendinizi işle ilgili tüm şeylerden uzaklaştırmaktır. Hafta sonunun tadını çıkarırken asla işle ilgili şeylerle uğraşma. Cuma akşamından Pazartesi sabahına kadar iş arkadaşınızla etkileşime girmediğinizden emin olun.

4. İşleri en aza indirin:

Hafta sonları ev işlerine takılmaktan kaçınmanız önerilir. Sık sık bir şeyleri erteler ve hafta sonu yapılacaklar listesine eklenmesine izin veririz. Her ne pahasına olursa olsun kaçınırsanız yardımcı olacaktır. Hafta sonunun çoğunu ev işleri yaparak geçirmek, hafta sonu kendinizi mutlu etmek için hiç vaktiniz olmamış gibi hissetmenizi sağlayacaktır.

5. Egzersiz:

Yani hafta içi günlerini meşgul mü geçiriyorsun? Ama yaşamak ve sağlık yararlarını takip etmek istiyor musunuz? Ayırmak için 48 saatiniz olduğu için hafta sonlarına her zaman güvenebilirsiniz. Araştırmalar, insanların egzersiz yaparken fikirleri daha iyi düşünebildiğini gösteriyor! Hafta sonu egzersiz yapmak, en önemli aktiviteniz olabilir.

6. Yansıtmak:

Biraz düşünce ve yansıma ayırma zamanı, beyin için her zaman sevindirici ve sağlıklıdır. Uzun vadeli başarınıza katkıda bulunan her şey büyük bir odaklanma gerektirir. Hafta sonunuza zaman ayırın ve nihai başarılarınızla ilgili planlarınızı ve hedeflerinizi hizalamaya ayırın.

7. Bir tutkunun peşinden gidin:

Derinden tutkulu olduğunuz bir şey var mı? Hafta sonu tutkuya ekleyerek yapabileceğiniz üretken ilerlemeyi görünce şaşıracaksınız.

8. Ailenizle kaliteli zaman geçirin:

Hepimiz, deneyimlerinizi sevdiğiniz biriyle paylaşmanın samimiyetini biliyoruz. Ama önümüzdeki hafta tüm bunlarla nasıl başa çıkabilirsiniz? Ailenizle birlikte bir hafta sonu geçirmek her zaman rahatlatıcıdır. Hafta içi günlerde konuşmak ve bir şeyler paylaşmak her zaman telaşlıdır. Çocuklarınız varsa, sevdiklerinizi her zaman en sevdikleri restorana götürebilirken, onları bir parka götürerek onlarla bağlantı kurmak her zaman en iyisidir.

9. Mikro maceralar planlayın:

Mikro maceralar, iyi bir tiyatro oyununa, konsere, yürüyüşe veya sevdiğiniz diğer maceralara bilet almayı içerebilir.

10. Aynı anda uyanın:

İnsanlar genellikle önümüzdeki hafta yerine hafta sonları fazladan uyumaya öncelik verir. Bilinçsizce programınızı bozar. Aşırıya kaçmak yerine uygun miktarda uyuduğunuzdan emin olun. Dolayısıyla 6-8 saat uyursanız kendinizi yenilenmiş ve rahatlamış hissedersiniz.

11. Sabahları benim zamanım olarak belirleyin:

Kendinize adamak için en iyi zaman sabahtır. İnsanlar kahvaltıyı bitirdiğinde aileler sosyalleşmek ve birlikte oturmak isterler. Lütfen sabahları sevdiğiniz şeyi yaptığınızdan emin olun ve bunu kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak şeylere adayın.

12. Aileniz ve arkadaşlarınızla bağlantı kurun.

Hafta içi uzun saatler çalışıyorsanız, aileniz, arkadaşlarınız veya diğer önemli kişilerle sizin veya diğer önemli kişileriniz arasında isteyebileceği kadar zaman geçirmiyorsunuzdur. Bu yüzden, bu hafta sonu, sadece kahve içmek ve bulmacayı çözmek olsa bile, değer verdiğiniz insanlarla eğlenceli bir şeyler yaparak dengesizliği telafi edin.

13. Yeni bir dil öğrenin:

Bir dil öğrenmek ve sınırlarını keşfetmek konusunda tutkulu olan kişilere genellikle bunu denemeleri önerilir. Ana dili İngilizce olan kişiler tarafından yüklenen çok çeşitli küçük boyutlu video klipler bulabilirsiniz. Becerilerinizi geliştirmek için hafta sonları onları izleyebilirsiniz.

14. Yeni Kursa Katılın:

Zamanınızın çoğunu hafta içi çalışarak geçirmeniz gerektiğinde yeni şeyler öğrenmek zordur. Bu nedenle insanlar genellikle hafta sonları dil, beceri ve diğer değerli şeyleri öğrenmeyi tercih ederler. Ayrıca birinci sınıf üniversitelerde yetenekli bir kursa kaydolabilirsiniz. Bu şekilde, profesyonel olarak bağlı bir sertifika kazanabilirsiniz.

15. Halkın Tanınmasına Katılın

Bu kavram, eğlencenin "zevk veya haz getiren şey" olarak tanımlanması durumunda her iki noktayı da karşılar. Birinin gününü yapmak, verenlere tatmin edici bir zevk ve tatmin verir.

16. Bir Yol Gezisine Çıkın

Arabada keyifli müzik eşliğinde bir yolculuğa çıkmak, asla tatsız ve verimli bir deneyim olamaz. Evde değilken etrafı keşfedebilirsiniz. Önümüzdeki hafta meşgul olmaya başlamadan önce yeni insanlarla kendinizi şımartmak ve uzun ve dinlendirici bir yolculuğa çıkmak her zaman en iyisidir. Sağlık yararlarınızı karşılamak için bir seyahate güvenmek en iyisidir.

17. Yemek Yapın:

Yemek pişirmenin sizin için harika bir stres giderici olduğu biliniyor. İster pişirme ister yemek pişirme olsun, insanlar genellikle bu fikri sever. Sınırlarınızı zorlamanızı ve etrafı keşfetmenizi sağlar. Yemek pişirmek için verdiğiniz tüm mücadele asla boşa gitmez. Hem yemek yaparken hem de yemek yerken iyi vakit geçirebilirsiniz.

18. Biraz aksama süresine izin verin.

Sık sık dışarı çıkmanın yoğunluğunu tartıştık. Ancak bir aksama süresi olarak arkanıza yaslanıp rahatlamak o kadar da kötü değil. Günün sonunda kendinize aşırı yüklenmek istemezsiniz. Çok fazla şey yapmaya çalışmak sizi bunaltabilir.

19. Dışarı çık

İster bir plaj, ister arkadaşlarınızla küçük bir piknik olsun, dışarı çıkmak güzel olabilir. Bir dokunuş temiz hava size ferahlık verecektir. Bu nedenle, bir haftasonunda iç huzurunuzu korumak önceliğiniz olmalıdır.

20. Pazar günü geri alın

Pazartesi sabahı yeni bir gün düşüncesine izin vermek ve pazarımızın tadını çıkarmak için kapasitemizi devralmamızı bekleyen iş, verimli olduktan sonra hafta sonu boyunca yaptığımız yaygın bir hatadır.

Nihai Karar:



Bu fikir listesini takip etmek, hafta sonlarınızı güzel ve stressiz hale getirecek. Bunları test etmeli ve önümüzdeki haftanın ne kadar eğlenceli gelişebileceğini görmelisiniz. İnsanlar iş yerine önceliklerini ihmal etmeye alışkındır. Bu ipuçlarının bir iş-yaşam oranı elde etmeniz için yararlı olacağını umuyoruz!

SSS:



Hafta sonları ne yapmayı seversin?

Hafta sonundan en iyi şekilde yararlanmanıza ve işte daha üretken olmanıza yardımcı olacak şeylerin bir listesi:

Bir müzik aleti çalmayı öğrenin.

Okuma.

Yeni bir dil denemek.

Seyahate çıkmak.

Doğa yürüyüşü.

Beste yapmak.

pişirme

Spora katılın.

Hafta sonları çalıştıktan sonra ne yapmalı?

Zaman yönetimi, huzurlu bir hafta sonu geçirmenin anahtarıdır. Hafta sonu düzenli programınızdan uzak durmaya çalışın. Hafta sonunuzu planladığınızdan, yapmayı planladığınız şeyleri topladığınızdan ve bunları zamanla uyumlu hale getirdiğinizden emin olun.

İşten sonra yapabileceğiniz eğlenceli şeylerin listesi nedir?

Ne yapacağınızı bilmiyorsanız, sizin için 15 öneriden oluşan bir liste hazırladım:

Okumaya kendinizi kaptırın!

Bir podcast'e bağlanın. Elbette teknoloji kullanmayı gerektiriyor ama şimdi yapmanız gereken tek şey arkanıza yaslanıp gözlerinizi kapatmak ve dinlemek.

Bir arkadaşınızla telefon görüşmesi yapın.

Alternatif olarak, yüz yüze görüşebilirsiniz.

Oluştur.

Yemek hazırla

Meditasyon yapmak için biraz zaman ayırın.

Resim öğrenin.

İşten sonra televizyon izlemekten başka ne yapabilirim?

Televizyon izlemek dışında yapabileceğiniz nadir aktiviteler var.

Vazoda çiçekler düzenleyin

Kuşlara dikkat edin (pencerenin dışına küçük bir kuş besleyici koyun)

Yemekleri pişirerek veya fırınlayarak hazırlayın.

Bir şey yapın veya bir sanat projesi üzerinde çalışın.

Bir dil öğrenmeyi deneyin.

Bir boyama kitabında karalamalar yapın.

Bir fincan çay ile rahatlayın.

Bir bulmaca veya Sudoku problemini tamamlayın.

İş dışında bir hayatım olması için ne yapabilirim?

8 İpucumuzla İş-Yaşam Dengesine Sahip Olabilirsiniz.

İşe erken gelin ve hemen ayrılın.

Kişisel Bir Rutin Oluşturun.

Önceden planlayın.

Az Bir Zaman Uzun Bir Yol Alabilir.

İş Molaları Verin (Mantık İçinde)

Her gün "Ben" zamanını planlayın.

Her akşam belirli bir saatten sonra çalışma yapılmayacaktır.

Yolculuğunuzu Daha Kısa Hale Getirin.



Evde oturmak yerine ne yapabilirim?