Wszyscy spędzamy tydzień czekając na nadejście weekendu, abyśmy mogli się zrelaksować. Czy uważasz, że wykorzystujesz swoje soboty w prawo, jednocześnie zachowując relaks w niedzielę? Co zrozumiałe, wszyscy chcemy być z naszymi przyjaciółmi i rodzinami w weekend. Ale nigdy nie jest zbyt trudno znaleźć czas dla siebie. Ten artykuł jest wszystko o działaniach weekendowych, które można cieszyć się i odświeżyć się po gorączkowym i walczącym nadchodzącym tygodniu.

Zrób weekend rekuperacji, aby zwiększyć swoją wydajność:

Posiadanie harmonogramu ustawionego na weekend jest łatwiej powiedzieć niż zrobić. Poniższe są działania, które są zawsze przyjemność dodając do swojej listy. Nie tylko to, ale raz następujące działania stają się nawykiem. Nie będziesz już nigdy odwracał się od nich. Zastosuj się do poniższych wskazówek, aby rozpocząć swoje poniedziałki na nowo!

1. Spędzaj czas z przyjaciółmi:

Wszyscy wydajemy się zapominać o połowie naszych zmartwień podczas interakcji z przyjaciółmi. Nic nie może pokonać spokój mamy cieszyć się z naszymi przyjaciółmi, jeśli mówimy o korzyściach zdrowotnych w świetle spokoju psychicznego. Twoje zmartwienia są zmywane raz podzielić się nimi z drogimi przyjaciółmi. Chodzi o podnoszenie siebie nawzajem w złych czasach i drenażu mózgu.

2. Spacer na zewnątrz i wziąć orzeźwiające powietrze:

Zawsze przyjemnie jest cieszyć się otwartą atmosferą i wyjść na zewnątrz, aby cieszyć się chłodną bryzą podczas wychodzenia na spacer. To również dostaje swoje ciało w ruchu! Pomogłoby, gdybyś zawsze chodził na spacer rano lub wieczorem do pobliskiego parku. To nie tylko dostać się do cieszyć się orzeźwiającym powietrzem. Dostajesz się do socjalizacji z nowymi ludźmi.

3. Rozłącz się z pracą:

Początkowa rzecz, którą musisz zrobić, to uzyskać siebie odłączony od wszystkich rzeczy związanych z pracą. Nigdy nie przejmuj się przechodząc przez rzeczy związane z pracą, podczas gdy ciesząc się weekendem. Upewnij się, że nie jesteś w interakcji z kolegą z pracy od piątku wieczorem do poniedziałku rano.

4. Ogranicz do minimum obowiązki:

Sugeruje się, aby unikać utknięcia w obowiązkach podczas weekendu. Często odkładamy rzeczy na później i pozwalamy, aby zostały dodane do listy rzeczy do zrobienia na weekend. Pomogłoby, gdybyś za wszelką cenę tego unikał. Spędzanie większości weekendu na wykonywaniu obowiązków sprawi, że poczujesz się tak, jakbyś nigdy nie miał czasu na sprawienie sobie przyjemności w weekend.

5. Ćwiczenia:

Więc spędzasz swoje dni powszednie zajęty? Ale czy chcesz żyć i śledzić korzyści zdrowotne? Zawsze możesz polegać na weekendach, ponieważ masz 48 godzin do poświęcenia. Badania pokazują, że ludzie mogą myśleć o pomysłach lepiej, gdy pracują na zewnątrz! Ćwiczenie w weekend może być twoim zajęciem go-to.

6. Refleksja:

Czas, aby poświęcić trochę myśli i refleksji jest zawsze radosny i zdrowy dla mózgu. Wszystko, co przyczynia się do Twojego długoterminowego sukcesu potrzebuje wielkiego skupienia. Poświęć czas w swój weekend i poświęć go na wyrównanie swoich planów i celów dotyczących ostatecznych osiągnięć.

7. Realizuj pasję:

Czy jest coś, co jest Twoją głęboką pasją? Będziesz zaskoczony, widząc produktywny postęp, który możesz zrobić, dodając do pasji w weekend.

8. Spędzaj wysokiej jakości czas z rodziną:

Wszyscy znamy intymność dzielenia się swoimi doświadczeniami z ukochaną osobą. Ale jak poradzić sobie z tym wszystkim w nadchodzącym tygodniu? To zawsze jest ulga cieszyć się weekendem z rodziną. Zawsze jest gorączkowo, aby rozmawiać i dzielić się rzeczami w dni powszednie. Jeśli masz dzieci, zawsze najlepiej jest połączyć się z nimi, zabierając je do parku, podczas gdy zawsze możesz zabrać ukochaną osobę do swojej ulubionej restauracji.

9. Zaplanuj mikroprzygody:

Mikroprzygody mogą obejmować zdobycie biletów na dobrą sztukę teatralną, koncert, wędrówkę lub jakąkolwiek inną przygodę, którą lubisz.

10. Obudź się w tym samym czasie:

Ludzie często traktują priorytetowo dodatkowe spanie w weekend zamiast w nadchodzącym tygodniu. To nieświadomie zaburza twój harmonogram. Upewnij się, że dostajesz odpowiednią ilość snu, zamiast przesadzać. Stąd czujesz się odświeżony i zrelaksowany, jeśli śpisz przez 6-8 godzin.

11. Wyznacz poranki jako me-time:

Najlepszym czasem na poświęcenie się dla siebie jest poranek. Kiedy ludzie kończą śniadanie, rodziny chcą się socjalizować i siedzieć razem. Upewnij się, że robisz to, co lubisz rano i poświęć go na rzeczy, które sprawiają, że czujesz się lepiej o sobie.

12. Połącz się z rodziną i przyjaciółmi.

Jeśli pracujesz długie godziny w ciągu tygodnia, nie spędzasz tyle czasu, ile ty lub twój znaczący inny chciałby z rodziną, przyjaciółmi lub znaczącą osobą. Więc w ten weekend nadrób nierównowagę, robiąc coś przyjemnego z ludźmi, na których ci zależy, nawet jeśli to tylko picie kawy i rozwiązywanie krzyżówki.

13. Naucz się nowego języka:

Ludzie pasjonujący się nauką języka i odkrywaniem swoich granic są często sugerowani, aby spróbować tego. Możesz znaleźć szeroką gamę kąsków wideo przesyłanych przez native speakerów. Możesz je oglądać w weekend, aby ćwiczyć swoje umiejętności.

14. Weź udział w nowym kursie:

Uczenie się nowych rzeczy jest trudne, gdy masz zainwestować większość swojego czasu w pracę w dni powszednie. Dlatego ludzie często wolą uczyć się języka, umiejętności i innych wartościowych rzeczy w weekend. Możesz również zapisać się na wykwalifikowany kurs na światowej klasy uczelniach. W ten sposób można zdobyć certyfikat powiązany z zawodem.

15. Dołącz do Public Recognition

Ta koncepcja spełnia oba punkty, jeśli zabawa jest zdefiniowana jako "to, co przynosi przyjemność lub rozkosz". Robienie komuś dnia daje satysfakcjonującą przyjemność i zadowolenie dającym.

16. Weź udział w wycieczce drogowej

Idąc w podróż z przyjemną muzyką w samochodzie nigdy nie może być nieprzyjemne doświadczenie produktywne. Dostajesz do zbadania wokół, podczas gdy nie jest w domu. Zawsze najlepiej jest pobłażać z nowymi ludźmi i wziąć długą relaksującą wycieczkę drogową, zanim zaczniesz dostawać zajęty w nadchodzącym tygodniu. Najlepiej jest polegać na wycieczce, aby pokryć swoje korzyści zdrowotne.

17. Zrób Gotowanie:

Gotowanie jest znany jako fantastyczny stres reliever dla Ciebie. Czy to będzie pieczenie lub gotowanie, ludzie często kochają ten pomysł. To dostaje cię do wyzwania swoje granice i zbadać wokół. Wszystkie twoje walki do gotowania nigdy nie idzie na marne. Dostajesz mieć dobry czas zarówno gotowania i jedzenia.

18. Pozwól na trochę przestoju.

Omówiliśmy intensywność wychodzenia z domu często. Ale to nie jest takie złe, aby usiąść i zrelaksować się jako downtime. Nie chcesz przeciążać się pod koniec dnia. Próba zrobienia zbyt wiele może sprawić, że będziesz przytłoczony.

19. Wyjdź na zewnątrz

Wychodząc na zewnątrz, czy to plaża lub mały piknik z przyjaciółmi, może być uroczy. Posiadanie odrobiny świeżego powietrza da ci impuls do odświeżenia. Stąd zachowanie spokoju w weekend powinno być twoim priorytetem.

20. Odzyskaj niedzielę

Pozwalanie myślom o nowym dniu w poniedziałkowy poranek i pracy, która nas czeka, aby przejąć naszą zdolność do właściwego cieszenia się niedzielą jest częstym błędem, który popełniamy w ciągu weekendu po tym, jak jesteśmy produktywni.

Werdykt końcowy:

Podążanie za tą listą pomysłów sprawi, że twoje weekendy będą urocze i bezstresowe. Powinieneś przetestować je i zobaczyć, jak zabawny może być nadchodzący tydzień. Ludzie są przyzwyczajeni do zaniedbywania swoich priorytetów przez pracę. Mamy nadzieję, że te wskazówki są dla Ciebie przydatne, aby uzyskać proporcje między życiem zawodowym a prywatnym!

FAQs:

Co lubisz robić w weekendy?

Oto lista rzeczy, które pomogą Ci w pełni wykorzystać weekend i pomogą Ci być bardziej produktywnym w pracy:

Naucz się grać na instrumencie muzycznym.

Czytanie.

Wypróbowanie nowego języka.

Wyjazd na wycieczkę.

Wędrówki.

Komponowanie.

Pieczenie

Uprawiać sport.

Co robić po pracujących weekendach?

Zarządzanie czasem jest kluczem do osiągnięcia spokojnego weekendu. Staraj się trzymać z dala od swojego regularnego harmonogramu w weekend. Upewnij się, że planujesz swój weekend, dodaj rzeczy, które planujesz zrobić, i wyrównaj je z czasem.

Jaka jest lista fajnych rzeczy, które możesz wykonać po pracy?

Jeśli jesteś w stracie co robić, stworzyłem dla Ciebie listę 15 propozycji:

Oddaj się lekturze!

Nastaw się na podcast. Jasne, wymaga to użycia technologii, ale teraz wystarczy usiąść, zamknąć oczy i słuchać.

Wykonaj telefon do przyjaciela.

Ewentualnie spotkajcie się osobiście.

Komponuj.

Przygotuj jedzenie

Poświęć trochę czasu na medytację.

Naucz się malować.

Oprócz oglądania telewizji po pracy, co jeszcze mogę robić?

Oprócz oglądania telewizji, są rzadkie czynności, które możesz wykonywać.

Ułóż kwiaty w wazonie

Zwróć uwagę na ptaki (umieść mały karmnik dla ptaków za oknem)

Przygotuj jedzenie poprzez gotowanie lub pieczenie.

Zrób coś lub pracuj nad projektem artystycznym.

Spróbuj nauczyć się języka.

Bazgraj w kolorowance.

Zrelaksuj się przy filiżance herbaty.

Rozwiąż krzyżówkę lub Sudoku.

Co mogę zrobić, aby mieć życie poza pracą?

Dzięki naszym 8 wskazówkom, możesz mieć równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Przychodź do pracy wcześniej i wychodź punktualnie.

Stwórz osobistą rutynę.

Planuj z wyprzedzeniem.

Niewielka ilość czasu może się bardzo przydać.

Rób przerwy w pracy (w granicach rozsądku)

Zaplanuj czas "dla siebie" każdego dnia.

Każdego wieczoru nie będzie pracy po określonej godzinie.

Spraw, aby Twój dojazd do pracy był krótszy.



Zamiast siedzieć w domu, co mogę zrobić?