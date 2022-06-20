我们都花了一周的时间来等待周末的到来，以便我们能够放松。你认为你是否正确地利用了你的星期六，同时在星期天保持自己的放松？可以理解的是，我们都想在周末与朋友和家人在一起。但是，为自己腾出时间永远不会太困难。
周末休整，提升业绩：
为周末制定时间表，说起来容易做起来难。下面这些活动总是让人高兴地加入到你的清单中。不仅如此，一旦以下活动成为一种习惯。你就不会再背弃它了。遵循下面的提示，开始你的周一都是新鲜的！
1.与朋友出去玩：
我们都似乎在与朋友互动时忘记了一半的烦恼。如果我们从精神安宁的角度来谈论健康的好处，没有什么能胜过我们与朋友一起享受的安宁。一旦你与你亲爱的朋友分享，你的烦恼就会被冲淡。这是关于在不好的时候互相提携，脑力劳动。
2.到外面走走，呼吸一下新鲜空气：
享受开放的气氛，出去享受凉爽的微风，同时出去走走，总是一种乐趣。这也能让你的身体动起来!如果你总是在早晨或傍晚到附近的公园去散步，会有帮助。它不仅让你享受到清爽的空气。
3.与工作脱节：
你需要做的第一件事是让自己与所有与工作有关的东西脱节。在享受周末的时候，千万不要打扰自己去处理与工作有关的事情。
4.尽量减少家务：
建议你在周末期间应避免陷入家务中。我们经常把事情推掉，让它们加入周末的待办事项清单。如果你不惜一切代价避免它，会有帮助。把周末的大部分时间花在做家务上，会让你觉得你在周末从来没有时间让自己开心。
5.锻炼：
那么你平日里是在忙碌中度过的？但你想生活和遵循健康的好处吗？你总是可以依靠周末，因为你有48小时可以奉献。研究表明，人们在锻炼时能更好地思考问题!在周末锻炼可以成为你的首选活动。
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6.反思：
花时间进行一些思考和反思，总是让人欢欣鼓舞，而且对大脑也很健康。任何有助于你长期成功的事情都需要高度重视。
7.追求激情：
你是否对某些事情充满激情？你会惊讶地发现，通过在周末增加激情，你可以取得富有成效的进展。
8.与家人共度美好时光：
我们都知道与爱人分享你的经历的亲密感。但在接下来的一周里，你如何处理这一切呢？与家人一起享受一个周末总是让人松一口气。平日里谈话和分享事情总是很忙。如果你有孩子，最好的办法是带他们去公园玩，而你可以随时带你的爱人去他们最喜欢的餐厅。
9.安排微冒险：
微冒险可以包括买票去看一场好的戏剧表演、音乐会、徒步旅行或任何其他你喜欢的冒险。在同一时间起床：
人们常常优先考虑在周末多睡一会儿，而不是在未来一周多睡一会儿。这不自觉地扰乱了你的时间表。确保你得到适量的睡眠，而不是过度的睡眠。因此，如果你睡了6-8个小时，你会感到神清气爽和放松。
11.将早晨指定为我的时间：
为自己奉献的最佳时间是早晨。当人们吃完早餐后，家庭希望进行社交活动并坐在一起。请确保你在早上做你喜欢的事情，并把它奉献给让你自己感觉更好的事情。
12.与家人和朋友联系。
如果你在一周内工作时间很长，你就不能像你或你的重要伴侣所希望的那样，花很多时间与家人、朋友或重要伴侣相处。因此，这个周末，通过与你关心的人一起做一些愉快的事情来弥补这种不平衡，哪怕只是喝咖啡和解决填字游戏。
13.学习一门新的语言：
人们对学习语言和探索自己的边界充满热情，经常被建议尝试这样做。你可以找到由讲母语的人上传的各种大小的视频片段。你可以在周末观看它们来练习你的技能。
14.参加新课程：
当你应该在工作日投入大部分时间工作时，学习新事物是很困难的。因此，人们往往喜欢在周末学习语言、技能和其他有价值的东西。你也可以在世界一流大学的技能课程中注册。这样，你就可以获得一个专业的附属证书。
15.加入公众认可
如果乐趣被定义为 "带来快乐或喜悦的东西"，那么这个概念就符合这两点。让别人的日子过得有滋有味，让施予者感到满意。
16.来一次公路旅行
在车内听着悦耳的音乐去旅行，绝对不会是不愉快的经历，是有成效的。你可以在不在家里的时候四处探索。在未来一周开始忙碌之前，与新朋友一起沉迷于漫长的放松的公路旅行总是最好的。最好的办法是依靠旅行来覆盖你的健康利益。
17.做饭：
众所周知，做饭对你来说是一种神奇的压力缓解剂。无论是烘烤还是烹饪，人们往往都喜欢这个主意。它能让你挑战自己的界限，并四处探索。你为做饭所做的努力永远不会白费。你可以在做饭和吃饭时都有一段美好的时光。
18.
18.允许一些休息时间。
我们已经讨论了经常外出的强度。但是，坐下来放松一下作为休息时间也不是那么糟糕。你不想在一天结束的时候让自己负担过重。试图做太多事可能会让你不知所措。
19.到外面去
到外面去，无论是海滩还是和朋友一起野餐，都是很好的。感受一下新鲜空气会让你精神一振。因此，在周末保持平静的心态应该是你的首要任务。
20.
最后的结论：
遵循这一系列的想法将使你的周末变得可爱和无压力。你应该测试一下这些，看看你即将到来的一周能演变出怎样的乐趣。人们习惯于在工作上忽视自己的优先事项。我们希望这些提示对你获得工作与生活的比例是有用的！
常见问题：
你喜欢在周末做什么？
这里列出了一些事情，帮助你充分利用周末，帮助你在工作中更有效率：
- 学习演奏乐器。
- 阅读。
- 尝试一种新的语言。
- 去旅行。
- 徒步旅行。
- 作曲。
- 烘焙。
- 参加体育运动。
周末工作后做什么？
时间管理是实现和平周末的关键。尽量在周末远离你的常规日程。确保你计划好你的周末，把你计划做的事情加起来，并把它们与时间统一起来。
工作之余可以做哪些有趣的事情？
如果你对做什么感到茫然，我为你制作了一份15条建议的清单：
- 沉迷于阅读！
- 收听播客节目。当然，这需要使用技术，但你现在要做的就是坐下来，闭上眼睛，听一听。
- 给朋友打个电话。
- 另外，你可以亲自去见一见。
- 作曲。
- 准备食物。
- 花些时间冥想。
- 学习绘画。
除了工作后看电视，我还能做什么？
除了看电视，你还可以做一些罕见的活动。
- 在花瓶里插上鲜花
- 关注鸟儿（在窗外放一个小鸟食器）
- 通过烹饪或烘烤准备食物。
- 制作一些东西或从事一个艺术项目。
- 尝试学习一门语言。
- 在绘本上涂鸦。
- 喝杯茶放松一下。
- 完成一个填字游戏或数独问题。
我可以做什么来拥有工作以外的生活？
通过我们的8个提示，你可以实现工作和生活的平衡。
- 提前上班并及时离开。
- 建立一个个人常规。
- 提前计划。
- 少量的时间可以走很长的路。
- 采取工作休息（在合理范围内）
- 每天安排 "我 "的时间。
- 每天晚上的某个时间之后就没有工作了。
- 缩短你的通勤时间。
与其坐在家里，我可以做什么？