我们都花了一周的时间来等待周末的到来，以便我们能够放松。你认为你是否正确地利用了你的星期六，同时在星期天保持自己的放松？可以理解的是，我们都想在周末与朋友和家人在一起。但是，为自己腾出时间永远不会太困难。

周末休整，提升业绩：



为周末制定时间表，说起来容易做起来难。下面这些活动总是让人高兴地加入到你的清单中。不仅如此，一旦以下活动成为一种习惯。你就不会再背弃它了。遵循下面的提示，开始你的周一都是新鲜的！

1.与朋友出去玩：

我们都似乎在与朋友互动时忘记了一半的烦恼。如果我们从精神安宁的角度来谈论健康的好处，没有什么能胜过我们与朋友一起享受的安宁。一旦你与你亲爱的朋友分享，你的烦恼就会被冲淡。这是关于在不好的时候互相提携，脑力劳动。

2.到外面走走，呼吸一下新鲜空气：

享受开放的气氛，出去享受凉爽的微风，同时出去走走，总是一种乐趣。这也能让你的身体动起来!如果你总是在早晨或傍晚到附近的公园去散步，会有帮助。它不仅让你享受到清爽的空气。

3.与工作脱节：

你需要做的第一件事是让自己与所有与工作有关的东西脱节。在享受周末的时候，千万不要打扰自己去处理与工作有关的事情。

4.尽量减少家务：

建议你在周末期间应避免陷入家务中。我们经常把事情推掉，让它们加入周末的待办事项清单。如果你不惜一切代价避免它，会有帮助。把周末的大部分时间花在做家务上，会让你觉得你在周末从来没有时间让自己开心。

5.锻炼：

那么你平日里是在忙碌中度过的？但你想生活和遵循健康的好处吗？你总是可以依靠周末，因为你有48小时可以奉献。研究表明，人们在锻炼时能更好地思考问题!在周末锻炼可以成为你的首选活动。

6.

6.反思：

花时间进行一些思考和反思，总是让人欢欣鼓舞，而且对大脑也很健康。任何有助于你长期成功的事情都需要高度重视。

7.追求激情：

你是否对某些事情充满激情？你会惊讶地发现，通过在周末增加激情，你可以取得富有成效的进展。

8.与家人共度美好时光：

我们都知道与爱人分享你的经历的亲密感。但在接下来的一周里，你如何处理这一切呢？与家人一起享受一个周末总是让人松一口气。平日里谈话和分享事情总是很忙。如果你有孩子，最好的办法是带他们去公园玩，而你可以随时带你的爱人去他们最喜欢的餐厅。

9.安排微冒险：

微冒险可以包括买票去看一场好的戏剧表演、音乐会、徒步旅行或任何其他你喜欢的冒险。在同一时间起床：

人们常常优先考虑在周末多睡一会儿，而不是在未来一周多睡一会儿。这不自觉地扰乱了你的时间表。确保你得到适量的睡眠，而不是过度的睡眠。因此，如果你睡了6-8个小时，你会感到神清气爽和放松。

11.将早晨指定为我的时间：

为自己奉献的最佳时间是早晨。当人们吃完早餐后，家庭希望进行社交活动并坐在一起。请确保你在早上做你喜欢的事情，并把它奉献给让你自己感觉更好的事情。

12.与家人和朋友联系。

如果你在一周内工作时间很长，你就不能像你或你的重要伴侣所希望的那样，花很多时间与家人、朋友或重要伴侣相处。因此，这个周末，通过与你关心的人一起做一些愉快的事情来弥补这种不平衡，哪怕只是喝咖啡和解决填字游戏。

13.学习一门新的语言：

人们对学习语言和探索自己的边界充满热情，经常被建议尝试这样做。你可以找到由讲母语的人上传的各种大小的视频片段。你可以在周末观看它们来练习你的技能。

14.参加新课程：

当你应该在工作日投入大部分时间工作时，学习新事物是很困难的。因此，人们往往喜欢在周末学习语言、技能和其他有价值的东西。你也可以在世界一流大学的技能课程中注册。这样，你就可以获得一个专业的附属证书。

15.加入公众认可

如果乐趣被定义为 "带来快乐或喜悦的东西"，那么这个概念就符合这两点。让别人的日子过得有滋有味，让施予者感到满意。

16.来一次公路旅行

在车内听着悦耳的音乐去旅行，绝对不会是不愉快的经历，是有成效的。你可以在不在家里的时候四处探索。在未来一周开始忙碌之前，与新朋友一起沉迷于漫长的放松的公路旅行总是最好的。最好的办法是依靠旅行来覆盖你的健康利益。

17.做饭：

众所周知，做饭对你来说是一种神奇的压力缓解剂。无论是烘烤还是烹饪，人们往往都喜欢这个主意。它能让你挑战自己的界限，并四处探索。你为做饭所做的努力永远不会白费。你可以在做饭和吃饭时都有一段美好的时光。

18.

18.允许一些休息时间。

我们已经讨论了经常外出的强度。但是，坐下来放松一下作为休息时间也不是那么糟糕。你不想在一天结束的时候让自己负担过重。试图做太多事可能会让你不知所措。

19.到外面去

到外面去，无论是海滩还是和朋友一起野餐，都是很好的。感受一下新鲜空气会让你精神一振。因此，在周末保持平静的心态应该是你的首要任务。

20.

最后的结论：



遵循这一系列的想法将使你的周末变得可爱和无压力。你应该测试一下这些，看看你即将到来的一周能演变出怎样的乐趣。人们习惯于在工作上忽视自己的优先事项。我们希望这些提示对你获得工作与生活的比例是有用的！

常见问题：



你喜欢在周末做什么？

这里列出了一些事情，帮助你充分利用周末，帮助你在工作中更有效率：

学习演奏乐器。

阅读。

尝试一种新的语言。

去旅行。

徒步旅行。

作曲。

烘焙。

参加体育运动。

周末工作后做什么？

时间管理是实现和平周末的关键。尽量在周末远离你的常规日程。确保你计划好你的周末，把你计划做的事情加起来，并把它们与时间统一起来。

工作之余可以做哪些有趣的事情？

如果你对做什么感到茫然，我为你制作了一份15条建议的清单：

沉迷于阅读！

收听播客节目。当然，这需要使用技术，但你现在要做的就是坐下来，闭上眼睛，听一听。

给朋友打个电话。

另外，你可以亲自去见一见。

作曲。

准备食物。

花些时间冥想。

学习绘画。

除了工作后看电视，我还能做什么？

除了看电视，你还可以做一些罕见的活动。

在花瓶里插上鲜花

关注鸟儿（在窗外放一个小鸟食器）

通过烹饪或烘烤准备食物。

制作一些东西或从事一个艺术项目。

尝试学习一门语言。

在绘本上涂鸦。

喝杯茶放松一下。

完成一个填字游戏或数独问题。

我可以做什么来拥有工作以外的生活？

通过我们的8个提示，你可以实现工作和生活的平衡。

提前上班并及时离开。

建立一个个人常规。

提前计划。

少量的时间可以走很长的路。

采取工作休息（在合理范围内）

每天安排 "我 "的时间。

每天晚上的某个时间之后就没有工作了。

缩短你的通勤时间。