Todos nós passamos a nossa semana à espera que chegue o fim-de-semana para podermos relaxar. Acha que está a utilizar bem os seus sábados enquanto se mantém descontraído ao domingo? Compreensivelmente, todos nós queremos estar com os nossos amigos e famílias ao fim-de-semana. Mas nunca é demasiado difícil arranjar tempo para si próprio. Este artigo é todo sobre as actividades de fim-de-semana que pode desfrutar e refrescar-se depois de uma semana agitada e difícil.

>h2>Fazer um fim-de-semana de recuperação para impulsionar o seu desempenho: A guardar um horário definido para um fim-de-semana é mais fácil dizer do que fazer. As seguintes são actividades que são sempre um prazer adicionar à sua lista. Não só isto, mas também quando as seguintes actividades se tornam um hábito. Nunca lhe virará as costas. Siga as dicas abaixo para começar as suas segundas-feiras todas frescas!

1. Sair com os amigos:>br>Todos parecemos esquecer metade das nossas preocupações quando interagimos com os amigos. Nada poderia bater a paz que conseguimos desfrutar com os nossos amigos se falarmos dos benefícios para a saúde à luz da paz mental. As suas preocupações são lavadas quando as partilha com os seus queridos amigos. Trata-se de nos levantarmos uns aos outros em maus momentos e de drenar cérebros.

2. Caminhe para fora e tome um ar refrescante:>br> É sempre um prazer desfrutar da atmosfera aberta e sair para desfrutar da brisa fresca enquanto sai para um passeio. Também faz o seu corpo mexer! Ajudaria se fosse sempre dar um passeio pela manhã ou à noite num parque próximo. Não só o leva a desfrutar de ar refrescante. Consegue-se socializar com novas pessoas.

3. Desligue-se com o Trabalho:>br> A coisa inicial a fazer é desligar-se de todas as coisas relacionadas com o trabalho. Nunca se preocupe em passar pelas coisas relacionadas com o trabalho enquanto desfruta do seu fim-de-semana. Certifique-se de que não está a interagir com o seu colega de trabalho de sexta-feira à noite até segunda-feira de manhã.

< forte>>4. Minimize as tarefas:>>br> Sugere-se que evite ficar preso nas tarefas durante o fim-de-semana. Muitas vezes deixamos as coisas de lado e deixamo-las ser adicionadas à lista de afazeres para o fim-de-semana. Ajudaria se o evitássemos a todo o custo. Passar a maior parte do fim-de-semana a fazer as tarefas do fim-de-semana fá-lo-á sentir que nunca teve tempo de se fazer feliz no fim-de-semana.

5. Exercício:>>br> Então, passa os seus dias de semana ocupado? Mas quer viver e seguir os benefícios para a saúde? Pode sempre contar com os fins-de-semana, uma vez que tem 48 horas para dedicar. Os estudos mostram que as pessoas podem pensar melhor nas ideias quando fazem exercício! O exercício ao fim-de-semana pode ser a sua actividade.

6. Reflect:>>br>Tempo para dedicar algum pensamento e reflexão é sempre regozijante e saudável para o cérebro. Qualquer coisa que esteja a contribuir para o seu sucesso a longo prazo necessita de grande atenção. Tire algum tempo para o seu fim-de-semana e dedique-o a alinhar os seus planos e objectivos relativamente às suas últimas realizações.

>p>> forte>>7. Perseguir uma paixão:>br>Existe alguma coisa com que esteja profundamente apaixonado? Ficará surpreendido ao ver o progresso produtivo que pode fazer ao acrescentar à paixão no fim-de-semana.

8. Passe tempo de qualidade com a família:>>br> Todos nós sabemos a intimidade de partilhar as suas experiências com um ente querido. Mas como pode lidar com tudo isto na próxima semana? É sempre um alívio desfrutar de um fim-de-semana com a sua família. É sempre agitado falar e partilhar coisas durante os dias de semana. Se tiver filhos, é sempre melhor ligar-se a eles levando-os a um parque, enquanto pode sempre levar o seu ente querido ao seu restaurante preferido.

9. Programar micro-aventuras:>br>As micro-aventuras podem incluir a obtenção de bilhetes para uma boa peça de teatro, concerto, caminhada, ou qualquer outra aventura de que goste.

10. Acorde ao mesmo tempo:>>br>As pessoas dão frequentemente prioridade a dormir mais no fim-de-semana em vez de na próxima semana. Inconscientemente, perturba a sua agenda. Certifique-se de que dorme uma quantidade adequada de sono em vez de exagerar. Assim, sente-se refrescado e relaxado se dormir durante 6-8 horas.

11. Designe as manhãs como me-time:>>br> O melhor momento para se dedicar a si próprio é de manhã. Quando as pessoas terminam o pequeno-almoço, as famílias desejam socializar e sentar-se juntas. Por favor, certifique-se de fazer o que gosta de manhã e dedique-o a coisas que o façam sentir-se melhor consigo próprio.

< forte>12. Ligue-se à família e amigos.>>br> Se trabalhar muitas horas durante a semana, não passará tanto tempo como você ou a sua outra pessoa significativa desejaria com a sua família, amigos, ou outra pessoa significativa. Assim, este fim-de-semana, compense o desequilíbrio fazendo algo agradável com as pessoas de quem gosta, mesmo que seja apenas beber café e resolver as palavras cruzadas.

13. Aprender uma Nova Língua:>br>As pessoas apaixonadas por aprender uma língua e explorar os seus limites são frequentemente sugeridas para experimentarem isto. Pode encontrar uma vasta gama de videoclips do tamanho de uma dentada carregados por falantes nativos. Pode vê-los no fim-de-semana para praticar as suas capacidades.

>forte>14. Participe no Novo Curso:>br>Aprender coisas novas é difícil quando é suposto investir a maior parte do seu tempo a trabalhar nos dias de semana. Por isso, as pessoas preferem frequentemente aprender língua, competências e outras coisas valiosas no fim-de-semana. Também se pode inscrever num curso especializado em universidades de classe mundial. Desta forma, pode ganhar um certificado de filiação profissional.

15. Junte-se ao Reconhecimento Público>br> Este conceito vai ao encontro de ambos os pontos se o divertimento for definido como "o que traz prazer ou deleite". Fazer o dia de alguém dá prazer e satisfação satisfatórios aos doadores.

>forte>16. Fazer uma viagem de carro com música agradável no carro nunca poderia ser uma experiência desagradável e produtiva. Pode-se explorar por aí enquanto não se está em casa. É sempre melhor satisfazer-se com novas pessoas e fazer uma longa e relaxante viagem por estrada antes de começar a ficar ocupado na próxima semana. É melhor contar com uma viagem para cobrir os seus benefícios de saúde.

17. Cozinhar:>>br> Cozinhar é conhecido por ser um fantástico aliviador de stress para si. Quer seja cozer ou cozinhar, as pessoas adoram frequentemente a ideia. Leva-nos a desafiar os nossos limites e a explorar à nossa volta. Toda a sua luta para cozinhar nunca é um desperdício. Pode divertir-se tanto a cozinhar como a comer.

18. Permita algum tempo parado.>>br> Discutimos a intensidade de sair muitas vezes. Mas não é assim tão mau sentar-se e relaxar como um tempo de paragem. Não se quer sobrecarregar no final do dia. Tentar fazer demasiado pode deixá-lo sobrecarregado.

19. Ir lá para fora >br> ir lá fora, quer seja uma praia ou um pequeno piquenique com os seus amigos, pode ser adorável. Ter um toque de ar fresco dar-lhe-á um impulso de refrescamento. Assim, manter a sua paz de espírito num fim-de-semana deve ser a sua prioridade.

< forte>20. Recuperar o domingo>>br>Dando pensamentos de um novo dia numa segunda-feira de manhã e o trabalho que nos espera para assumir a nossa capacidade de desfrutar devidamente do nosso domingo é um erro comum que cometemos durante todo o fim-de-semana depois de sermos produtivos.

Verdicto Final:

>

Seguir esta lista de ideias fará com que os seus fins-de-semana sejam agradáveis e sem stress. Deverá testá-las e ver como a sua próxima semana pode evoluir de forma divertida. As pessoas estão habituadas a negligenciar as suas prioridades em detrimento do trabalho. Esperamos que estas dicas lhe sejam úteis para adquirir uma proporção trabalho-vida!

>h2>FAQs:<>p>

>forte>O que gosta de fazer nos fins-de-semana?>br>Aqui está uma lista de coisas para o ajudar a aproveitar ao máximo o seu fim-de-semana e ajudá-lo a ser mais produtivo no trabalho:

Aprenda a tocar um instrumento musical.

>ul>>li>li>Leitura.li>li>Tocar uma nova língua.li>li>Partir numa viagem.li>li>Hiking.li>li>Composição.li>li>Bakingli>li>Participar em desportos.>ul>p>>forte>O que fazer depois de fins-de-semana de trabalho?>br>A gestão do tempo é a chave para alcançar um fim-de-semana tranquilo. Tente manter-se afastado do seu horário regular durante o fim-de-semana. Certifique-se de que planeia o seu fim-de-semana, acrescente coisas que planeia fazer, e alinhe-as com o tempo.>>p>>forte>Qual é a lista de coisas divertidas que pode fazer depois do trabalho?>br>Se não sabe o que fazer, produzi uma lista de 15 sugestões para si:>ul>>li>Leia!>li>li>Afine-se a um podcast. Claro, é necessário utilizar tecnologia, mas tudo o que tem de fazer agora é sentar-se, fechar os olhos, e ouvir.>li>li>Fazer uma chamada telefónica a um amigo.>li>li>Alternativamente, pode encontrar-se pessoalmente.li>li>Compor.li>li>Preparar comidali>li>Levar algum tempo para meditar.>li>Lear Pintura.>ul>p>>forte>Parte de ver televisão depois do trabalho, que mais posso fazer?>>br>Para além de ver televisão, há actividades raras que pode fazer.>ul>>li>Arrange flores num vaso>li>Paga atenção aos pássaros (coloca um pequeno comedouro de pássaros fora de uma janela)>li>Preparar comida cozinhando ou cozinhando.##li>Faça algo ou trabalhe num projecto artístico.#li>Tente aprender uma língua.#li>Faça rabiscos num livro para colorir.#li>Relax com uma chávena de chá.#li>Completar uma palavra cruzada ou problema de Sudoku.

>forte>O que posso fazer para ter uma vida fora do trabalho?>br>Com as nossas 8 Dicas, Pode Ter um equilíbrio trabalho-vida.

>ul>>>li>Até chegar cedo ao trabalho e partir imediatamente.>li>Estabeleça uma Rotina Pessoal.>li>li>Planear com antecedência.>li>Uma pequena quantidade de tempo pode ir muito longe.li>Li>Tem uma pausa no trabalho (dentro da razão)li>Li>Espera o tempo "Eu" todos os dias.>li>li>Não haverá trabalho após um certo tempo todas as noites.li>li>Faça o seu horário de trabalho mais curto.>/li>/ul>>p>> forte> Em vez de me sentar em casa, o que posso fazer?>>/p>>ul>>li>Espera e mexe-te.>li>li>Dê um passeio entre chamadas telefónicas ou reuniões.>li>li> enquanto vê televisão, estica ou fica de pé.li>li>Releve-se para se mexer.>li>Se mantenha hidratado.>li>li>Dê um passeio para se descontrair.li>li>Dê um novo tempo.>/ul>