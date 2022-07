Wir alle verbringen unsere Woche damit, auf das Wochenende zu warten, damit wir uns entspannen können. Glauben Sie, dass Sie Ihre Samstage richtig nutzen, während Sie sich am Sonntag entspannen? Es ist verständlich, dass wir alle am Wochenende mit unseren Freunden und Familien zusammen sein wollen. Aber es ist nie zu schwierig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. In diesem Artikel geht es um die Aktivitäten am Wochenende, die Sie genießen und sich nach einer hektischen und anstrengenden Woche erholen können.

Erholungswochenende zur Leistungssteigerung:



Einen Zeitplan für das Wochenende aufzustellen ist leichter gesagt als getan. Es gibt Aktivitäten, die man immer wieder gerne auf seine Liste setzt. Und nicht nur das: Sobald die folgenden Aktivitäten zur Gewohnheit werden. Sie werden nie wieder darauf verzichten wollen. Befolgen Sie die folgenden Tipps, um Ihren Montag ganz neu zu beginnen!

1. Mit Freunden abhängen:

Wir alle scheinen die Hälfte unserer Sorgen zu vergessen, wenn wir mit Freunden zusammen sind. Es gibt nichts Besseres als die Ruhe, die wir mit unseren Freunden genießen können, wenn wir über die gesundheitlichen Vorteile im Lichte des geistigen Friedens sprechen. Ihre Sorgen sind wie weggewaschen, wenn Sie sie mit Ihren lieben Freunden teilen. Es geht darum, sich in schlechten Zeiten gegenseitig aufzumuntern und den Kopf frei zu bekommen.

2. Draußen spazieren gehen und erfrischende Luft schnappen:

Es ist immer ein Vergnügen, die offene Atmosphäre zu genießen und hinauszugehen, um die kühle Brise beim Spazierengehen zu genießen. Das bringt auch Ihren Körper in Bewegung! Es wäre hilfreich, wenn Sie morgens oder abends immer in einem nahe gelegenen Park spazieren gehen würden. Dabei genießen Sie nicht nur die erfrischende Luft. Sie lernen auch neue Leute kennen.

3. Trennen Sie sich von der Arbeit:

Das erste, was Sie tun müssen, ist, sich von allen arbeitsbezogenen Dingen zu trennen. Beschäftigen Sie sich niemals mit der Arbeit, während Sie Ihr Wochenende genießen. Stellen Sie sicher, dass Sie von Freitagabend bis Montagmorgen nicht mit Ihren Arbeitskollegen interagieren.

4. Minimieren Sie Hausarbeiten:

Es wird vorgeschlagen, dass Sie es vermeiden sollten, sich während des Wochenendes mit Hausarbeiten zu beschäftigen. Oft schieben wir Dinge auf und lassen sie auf die To-Do-Liste für das Wochenende setzen. Es wäre hilfreich, wenn Sie dies um jeden Preis vermeiden würden. Wenn Sie die meiste Zeit des Wochenendes mit Hausarbeiten verbringen, werden Sie das Gefühl haben, dass Sie nie die Zeit hatten, sich selbst am Wochenende glücklich zu machen.

5. Bewegung:

So verbringen Sie Ihre Wochentage beschäftigt? Aber Sie wollen leben und die gesundheitlichen Vorteile nutzen? Sie können sich immer auf die Wochenenden verlassen, da Sie 48 Stunden zur Verfügung haben. Studien zeigen, dass Menschen besser auf Ideen kommen, wenn sie trainieren! Sport am Wochenende kann Ihre Lieblingsaktivität sein.

6. Nachdenken:

Zeit zum Nachdenken und Reflektieren ist immer erfreulich und gesund für das Gehirn. Alles, was zu Ihrem langfristigen Erfolg beiträgt, braucht große Aufmerksamkeit. Nehmen Sie sich am Wochenende Zeit, um Ihre Pläne und Ziele im Hinblick auf Ihre endgültigen Errungenschaften auszurichten.

7. Verfolgen Sie eine Leidenschaft:

Gibt es etwas, das Sie mit großer Leidenschaft verfolgen? Sie werden überrascht sein, welche produktiven Fortschritte Sie machen können, wenn Sie am Wochenende Ihrer Leidenschaft nachgehen.

8. Verbringen Sie wertvolle Zeit mit der Familie:

Wir alle kennen die Intimität, die es bedeutet, seine Erfahrungen mit einem geliebten Menschen zu teilen. Aber wie kann man das alles in der kommenden Woche verarbeiten? Es ist immer eine Erleichterung, ein Wochenende mit seiner Familie zu verbringen. Unter der Woche ist es immer hektisch, zu reden und Dinge zu teilen. Wenn Sie Kinder haben, ist es immer am besten, mit ihnen in einen Park zu gehen, während Sie Ihren Liebsten jederzeit in sein Lieblingsrestaurant ausführen können.

9. Planen Sie Mikro-Abenteuer:

Mikro-Abenteuer könnten darin bestehen, Karten für ein gutes Theaterstück, ein Konzert, eine Wanderung oder ein anderes Abenteuer zu besorgen, das Sie mögen.

10. Aufwachen zur gleichen Zeit:

Menschen legen oft Wert darauf, am Wochenende länger zu schlafen als in der kommenden Woche. Das bringt unbewusst Ihren Zeitplan durcheinander. Achten Sie darauf, dass Sie eine angemessene Menge an Schlaf bekommen, anstatt es zu übertreiben. So fühlen Sie sich erfrischt und entspannt, wenn Sie 6-8 Stunden schlafen.

11. Gestalte den Morgen als Zeit für mich:

Die beste Zeit, um sich selbst zu widmen, ist der Morgen. Wenn die Leute mit dem Frühstück fertig sind, wollen Familien Kontakte knüpfen und zusammensitzen. Sorgen Sie dafür, dass Sie morgens das tun, was Sie mögen, und widmen Sie sich Dingen, die Ihnen ein besseres Gefühl geben.

12. Treffen Sie sich mit Familie und Freunden.

Wenn Sie unter der Woche lange arbeiten, verbringen Sie nicht so viel Zeit mit Ihrer Familie, Ihren Freunden oder Ihrem Partner, wie Sie es sich wünschen würden. Machen Sie dieses Ungleichgewicht an diesem Wochenende wett, indem Sie mit den Menschen, die Ihnen wichtig sind, etwas Unterhaltsames unternehmen, selbst wenn es nur Kaffee trinken und ein Kreuzworträtsel lösen ist.

13. Lernen Sie eine neue Sprache:

Menschen, die leidenschaftlich gerne eine Sprache lernen und ihre Grenzen ausloten wollen, wird oft empfohlen, dies zu versuchen. Sie finden eine große Auswahl an mundgerechten Videoclips, die von Muttersprachlern hochgeladen wurden. Sie können sie sich am Wochenende ansehen, um Ihre Fähigkeiten zu üben.

14. Nehmen Sie an neuen Kursen teil:

Neues zu lernen ist schwierig, wenn man die meiste Zeit an den Wochentagen arbeiten muss. Deshalb ziehen es viele Menschen vor, am Wochenende Sprachen, Fertigkeiten und andere wertvolle Dinge zu lernen. Sie können sich auch für einen qualifizierten Kurs an einer Universität von Weltrang einschreiben lassen. Auf diese Weise können Sie ein berufsbezogenes Zertifikat erwerben.

15. Öffentliche Anerkennung

Dieses Konzept erfüllt beide Punkte, wenn man Spaß als "das, was Freude oder Vergnügen bereitet" definiert. Jemandem den Tag zu versüßen, bereitet den Gebern Freude und Zufriedenheit.

16. Machen Sie einen Roadtrip

Eine Reise mit angenehmer Musik im Auto kann nie eine unangenehme Erfahrung sein, die produktiv ist. Man kann die Gegend erkunden, ohne im Haus zu sein. Es ist immer am besten, sich mit neuen Leuten zu treffen und einen langen, entspannenden Roadtrip zu machen, bevor man in der kommenden Woche wieder viel zu tun hat. Es ist am besten, sich auf eine Reise zu verlassen, um Ihre Gesundheit zu schützen.

17. Kochen:

Kochen ist bekanntlich ein fantastischer Stressabbau für Sie. Ob Backen oder Kochen, die Menschen lieben diese Idee. Es bringt dich dazu, deine Grenzen herauszufordern und dich umzusehen. Die ganze Mühe, die man sich beim Kochen gibt, ist nicht umsonst. Du hast sowohl beim Kochen als auch beim Essen viel Spaß.

18. Gönnen Sie sich eine Auszeit.

Wir haben schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, oft auszugehen. Aber es ist gar nicht so schlecht, sich eine Auszeit zu gönnen und zu entspannen. Sie wollen sich am Ende des Tages nicht überfordern. Wenn Sie versuchen, zu viel zu tun, könnten Sie sich überfordert fühlen.

19. Rausgehen

Ein Ausflug nach draußen, sei es an den Strand oder ein kleines Picknick mit Freunden, kann sehr schön sein. Ein Hauch von frischer Luft wird Ihnen einen Erfrischungsschub geben. Daher sollte es Ihre Priorität sein, am Wochenende die Ruhe zu bewahren.

20. Den Sonntag zurückgewinnen

Den Gedanken an den neuen Tag am Montagmorgen und die Arbeit, die auf uns wartet, die Fähigkeit zu nehmen, den Sonntag richtig zu genießen, ist ein häufiger Fehler, den wir am Wochenende machen, nachdem wir produktiv waren.

Abschließendes Fazit:



Wenn Sie diese Liste von Ideen befolgen, werden Ihre Wochenenden schön und stressfrei. Probieren Sie sie aus und sehen Sie, wie schön sich Ihre kommende Woche entwickeln kann. Die Menschen sind es gewohnt, ihre Prioritäten gegenüber der Arbeit zu vernachlässigen. Wir hoffen, dass diese Tipps für Sie nützlich sind, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben zu erreichen!

FAQs:



Was machen Sie gerne am Wochenende?

Hier ist eine Liste von Dingen, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrem Wochenende zu machen und bei der Arbeit produktiver zu sein:

Lernen Sie, ein Musikinstrument zu spielen.

Lesen.

Eine neue Sprache ausprobieren.

Verreisen.

Wandern.

Komponieren.

Backen

Sport treiben.

Was tun nach der Arbeit am Wochenende?

Zeitmanagement ist der Schlüssel zu einem ruhigen Wochenende. Versuchen Sie, sich am Wochenende von Ihrem regulären Zeitplan fernzuhalten. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Wochenende planen, zählen Sie die Dinge auf, die Sie tun wollen, und stimmen Sie sie mit der Zeit ab.

Was können Sie nach der Arbeit tun?

Wenn Sie nicht wissen, was Sie tun sollen, habe ich eine Liste mit 15 Vorschlägen für Sie erstellt:

Lesen Sie sich durch!

Hören Sie einen Podcast. Klar, das erfordert den Einsatz von Technologie, aber alles, was du dafür tun musst, ist, dich zurückzulehnen, die Augen zu schließen und zuzuhören.

Telefoniere mit einem Freund.

Alternativ kannst du dich auch persönlich treffen.

Komponiere.

Vorbereiten von Essen

Nimm dir Zeit zum Meditieren.

Lerne Malen.

Abgesehen vom Fernsehen nach der Arbeit, was kann ich sonst noch tun?

Abgesehen vom Fernsehen gibt es seltene Aktivitäten, die Sie tun können.

Blumen in einer Vase arrangieren

Auf die Vögel achten (ein kleines Vogelfutterhaus vor ein Fenster stellen)

Essen zubereiten, indem Sie kochen oder backen.

Basteln Sie etwas oder arbeiten Sie an einem Kunstprojekt.

Versuchen Sie, eine Sprache zu lernen.

Kritzeln Sie in ein Malbuch.

Entspannen Sie sich bei einer Tasse Tee.

Füllen Sie ein Kreuzworträtsel oder ein Sudoku aus.

Was kann ich tun, um ein Leben außerhalb der Arbeit zu haben?

Mit unseren 8 Tipps können Sie eine Work-Life-Balance haben.

Fahren Sie früh zur Arbeit und gehen Sie pünktlich.

Etablieren Sie eine persönliche Routine.

Planen Sie im Voraus.

Ein kleiner Zeitaufwand kann viel bewirken.

Geben Sie sich Arbeitspausen (in angemessenem Rahmen)

Planen Sie jeden Tag Zeit für "mich".

Nach einer bestimmten Zeit am Abend wird nicht mehr gearbeitet.

Kürzen Sie Ihren Arbeitsweg ab.



