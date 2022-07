私たちは皆、リラックスできるように週末が来るのを待ちながら1週間を過ごしています。あなたは、日曜日にリラックスしながら、土曜日を正しく活用していると思いますか?当然ながら、週末は友人や家族と一緒にいたいものです。しかし、自分のための時間を作ることは決して難しいことではありません。

週末にスケジュールを立てることは、言うは易く行うは難しです。以下は、常にリストに追加する楽しみのある活動です。これだけでなく、以下の活動が習慣化されれば、自分の時間を有効に使うことができます。決して背を向けることはないでしょう。

1. 友人と過ごす:

私たちは皆、友人と交流すると悩みの半分を忘れてしまうようです。

友達と遊ぶと、悩みを半分くらい忘れてしまいます。大切な友人と分かち合えば、悩みは洗い流される。

2. 外を歩いてさわやかな空気を吸う:

開放的な雰囲気を楽しみ、散歩に出かけて涼しい風を楽しむのは、いつでも楽しいことです。また、体を動かすこともできますよ。いつも朝や夕方に近くの公園へ散歩に行くと効果的です。爽やかな空気を味わえるだけではありません。

3. 仕事と切り離す:

まず最初にすべきことは、仕事に関するすべてのことから自分を切り離すことです。

料理はあなたにとって素晴らしいストレス解消法であることが知られています。

17 料理をする。このような、"痒いところに手が届く "ような料理は、決して無駄にはなりません。

19.外に出る

19.外に出る

ビーチや友人とのちょっとしたピクニックなど、外に出ることはとても素敵なことです。

20. 日曜日を取り戻す

このアイデアリストに従うと、週末が素敵でストレスフリーになります。

このリストに従えば、週末が楽しく、ストレスのないものになるでしょう。また、"beautiful "は "beautiful "を意味します。

What do you like to do on weekends?

ここでは、週末を最大限に活用して、仕事の生産性を高めるために役立つことを挙げています:

Learn to Play a Musical instrument.

読書



新しい言語に挑戦する

旅行に行く

ハイキング

作曲

パン作り

スポーツに参加



週末の仕事の後は?

時間管理こそが平和な週末を達成するカギとなるのです。週末はいつもの予定から離れるようにしましょう。

仕事の後にできる楽しいことのリストは?

何をしたらいいか途方に暮れている人のために、15の提案リストを作りました:

読書にふける!

ポッドキャストに耳を傾ける!

確かに、テクノロジーを使う必要があります。 読書にふける! テレビを見る! 目を閉じて聞く!

友人に電話をする。

あるいは、直接会う。

作文をする。

料理をする。

少し時間を取って瞑想を行う。 花瓶に花を生ける 鳥に関心を持つ(窓の外に小さな餌箱を置く) 料理やパンを作って食べ物の準備をする。 何かを作ったり、アートプロジェクトに取り組む。 言語を学んでみる。 塗り絵をする。 お茶でリラックスする。 クロスワードパズルやナンプレ問題を完成させる。 仕事以外の生活を送るためにできることは?

私たちの8つの秘訣で、ワークライフバランスを保つことができます。

個人的なルーチンを確立する。

前もって計画を立てる。

少量の時間が長い道のりを行くことができる。

仕事の休憩を取る(理由の範囲内で)

毎日「自分の」時間を計画する。

毎晩決まった時間以降は仕事をしない

通勤時間を短くする

家にいる代わりに、何ができるでしょうか?