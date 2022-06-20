نقضي جميعًا أسبوعنا في انتظار وصول عطلة نهاية الأسبوع حتى نتمكن من الاسترخاء. هل تعتقد أنك تستغل أيام السبت بشكل صحيح بينما تحافظ على استرخائك يوم الأحد؟ من المفهوم أننا جميعًا نريد أن نكون مع أصدقائنا وعائلاتنا في عطلة نهاية الأسبوع. لكن ليس من الصعب أبدًا تخصيص وقت لنفسك. تتناول هذه المقالة جميع أنشطة عطلة نهاية الأسبوع التي يمكنك الاستمتاع بها وتجديد نشاطك بعد أسبوع قادم محموم ومكافح.

اجعل عطلة نهاية أسبوع التعافي لتعزيز أدائك:



إن تحديد جدول زمني لعطلة نهاية الأسبوع أسهل قولًا من فعله. فيما يلي الأنشطة التي يسعد دائمًا إضافتها إلى قائمتك. ليس هذا فقط ، ولكن بمجرد أن تصبح الأنشطة التالية عادة. لن تدير ظهرك أبدًا. اتبع النصائح أدناه لبدء كل يوم اثنين جديدًا!

1. تسكع مع الأصدقاء:

يبدو أننا جميعًا ننسى نصف مخاوفنا عند التفاعل مع الأصدقاء. لا شيء يمكنه التغلب على السلام الذي نستمتع به مع أصدقائنا إذا تحدثنا عن الفوائد الصحية في ضوء السلام العقلي. يتم التخلص من همومك بمجرد مشاركتها مع أصدقائك الأعزاء. يتعلق الأمر برفع بعضنا البعض في الأوقات السيئة وهجرة الأدمغة.

2. الخروج والاستمتاع بجو منعش:

إنه لمن دواعي سروري دائمًا الاستمتاع بالجو المفتوح والخروج للاستمتاع بالنسيم البارد أثناء الخروج في نزهة على الأقدام. كما أنه يجعل جسمك يتحرك! سيكون من المفيد أن تذهب دائمًا في نزهة في الصباح أو في المساء في حديقة قريبة. لا تجعلك تستمتع فقط بالهواء المنعش. تحصل على الاختلاط مع أشخاص جدد.

3. قطع الاتصال بالعمل:

أول شيء عليك القيام به هو فصل نفسك عن جميع الأشياء المتعلقة بالعمل. لا تزعج نفسك أبدًا بالاطلاع على الأشياء المتعلقة بالعمل أثناء الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع. تأكد من أنك لا تتفاعل مع زميلك في العمل من مساء الجمعة حتى صباح الاثنين.

4. قلل من الأعمال الروتينية:

يُنصح بتجنب الوقوع في الأعمال المنزلية خلال عطلة نهاية الأسبوع. غالبًا ما نترك الأشياء ونتركها تُضاف إلى قائمة المهام في عطلة نهاية الأسبوع. سيكون من المفيد أن تتجنبها بأي ثمن. إن قضاء معظم عطلة نهاية الأسبوع في القيام بالأعمال المنزلية سيجعلك تشعر وكأنك لم يكن لديك الوقت لإسعاد نفسك في عطلة نهاية الأسبوع.

5. التمرين:

هل تقضي أيام الأسبوع مشغولاً؟ لكن هل تريد أن تعيش وتتبع الفوائد الصحية؟ يمكنك دائمًا الاعتماد على عطلات نهاية الأسبوع لأن لديك 48 ساعة لتكريسها. تظهر الدراسات أنه يمكن للناس التفكير في الأفكار بشكل أفضل عند التمرين! يمكن أن تكون ممارسة الرياضة في عطلة نهاية الأسبوع نشاطك المفضل.

6. التفكير:

حان الوقت لتكريس بعض التفكير والتفكير دائمًا بالفرح وصحي للدماغ. أي شيء يساهم في نجاحك على المدى الطويل يحتاج إلى تركيز كبير. خذ وقتك في عطلة نهاية الأسبوع وخصصه لمواءمة خططك وأهدافك فيما يتعلق بإنجازاتك النهائية.

7. السعي وراء شغف:

هل هناك شيء أنت متحمس له بشدة؟ ستندهش من رؤية التقدم المثمر الذي يمكنك تحقيقه من خلال زيادة الشغف في عطلة نهاية الأسبوع.

8. قضاء وقت ممتع مع العائلة:

نعلم جميعًا الحميمية المتمثلة في مشاركة تجاربك مع من تحب. لكن كيف يمكنك التعامل مع كل هذا في الأسبوع القادم؟ من المريح دائمًا الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع مع عائلتك. من الصعب دائمًا التحدث ومشاركة الأشياء خلال أيام الأسبوع. إذا كان لديك أطفال ، فمن الأفضل دائمًا التواصل معهم من خلال اصطحابهم إلى الحديقة ، بينما يمكنك دائمًا اصطحاب من تحب إلى مطعمهم المفضل.

9. جدولة المغامرات الصغيرة:

يمكن أن تشمل المغامرات الصغيرة الحصول على تذاكر مسرحية جيدة أو حفلة موسيقية أو التنزه أو أي مغامرة أخرى تحبها.

10. الاستيقاظ في نفس الوقت:

غالبًا ما يعطي الناس الأولوية للنوم الإضافي في عطلة نهاية الأسبوع بدلاً من الأسبوع المقبل. إنه يزعج جدولك دون وعي. تأكد من حصولك على قسط مناسب من النوم بدلاً من المبالغة في ذلك. وبالتالي ، تشعر بالانتعاش والاسترخاء إذا كنت تنام لمدة 6-8 ساعات.

11. حدد الصباح على أنه وقت لي:

أفضل وقت لتكريسه لنفسك هو الصباح. عندما ينتهي الناس من وجبة الإفطار ، ترغب العائلات في الاختلاط بالآخرين والجلوس معًا. من فضلك تأكد من أنك تفعل ما تريد في الصباح وخصصه للأشياء التي تجعلك تشعر بتحسن تجاه نفسك.

12. تواصل مع العائلة والأصدقاء.

إذا كنت تعمل لساعات طويلة خلال الأسبوع ، فلن تقضي الكثير من الوقت الذي تريده أنت أو شريكك المهم مع عائلتك أو أصدقائك أو شخص آخر مهم. لذا ، في نهاية هذا الأسبوع ، عوضوا عن عدم التوازن عن طريق القيام بشيء ممتع مع الأشخاص الذين تهتم بهم ، حتى لو كان مجرد شرب القهوة وحل لغز الكلمات المتقاطعة.

13. تعلم لغة جديدة:

غالبًا ما يُقترح على الأشخاص المتحمسين لتعلم لغة واستكشاف حدودهم تجربة ذلك. يمكنك العثور على مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو ذات الحجم الصغير التي تم تحميلها بواسطة متحدثين أصليين. يمكنك مشاهدتها في عطلة نهاية الأسبوع لممارسة مهاراتك.

14. شارك في دورة جديدة:

يعد تعلم أشياء جديدة أمرًا صعبًا عندما من المفترض أن تستثمر معظم وقتك في العمل خلال أيام الأسبوع. لذلك غالبًا ما يفضل الناس تعلم اللغة والمهارات والأشياء القيمة الأخرى في عطلة نهاية الأسبوع. يمكنك أيضًا التسجيل في دورة تدريبية ماهرة في جامعات عالمية المستوى. بهذه الطريقة ، يمكنك الحصول على شهادة منتسبة مهنيًا.

15. الانضمام إلى الاعتراف العام

يلبي هذا المفهوم النقطتين إذا تم تعريف المتعة على أنها "ما يجلب المتعة أو البهجة". جعل يوم شخص ما يمنح السرور والرضا للمانحين.

16. قم برحلة على الطريق

الذهاب في رحلة مع موسيقى ممتعة في السيارة لا يمكن أن يكون تجربة غير سارة مثمرة. تحصل على استكشاف بينما لا تكون في المنزل. من الأفضل دائمًا الاستمتاع بأشخاص جدد والقيام برحلة طويلة مريحة قبل أن تبدأ في الانشغال في الأسبوع القادم. من الأفضل الاعتماد على رحلة لتغطية الفوائد الصحية الخاصة بك.

17. هل الطبخ:

من المعروف أن الطبخ وسيلة رائعة للتخلص من التوتر. سواء كان ذلك في الخبز أو الطهي ، غالبًا ما يحب الناس الفكرة. يجعلك تتحدى حدودك وتستكشف ما حولك. كل معاناتك للطهي لا تذهب سدى. ستقضي وقتًا ممتعًا في الطهي وتناول الطعام.

18. السماح لبعض الوقت.

لقد ناقشنا كثافة الخروج كثيرًا. لكن ليس من السوء أن تسترخي وتسترخي كفترة نقاهة. لا تريد أن تثقل كاهل نفسك في نهاية اليوم. محاولة القيام بالكثير من الأشياء قد يربكك.

19. اخرج

قد يكون الخروج ، سواء كان ذلك على الشاطئ أو في نزهة صغيرة مع أصدقائك ، أمرًا رائعًا. يمنحك الحصول على لمسة من الهواء النقي دفعة من المرطبات. ومن ثم ، فإن الحفاظ على راحة بالك في عطلة نهاية الأسبوع يجب أن يكون من أولوياتك.

20. استعادة الأحد

السماح بأفكار يوم جديد في صباح يوم الإثنين والوظيفة التي تنتظرنا لتولي قدرتنا على الاستمتاع بيوم الأحد بشكل صحيح هو خطأ شائع نرتكبه طوال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن نكون منتجين.

الحكم النهائي:



اتباع قائمة الأفكار هذه سيجعل عطلة نهاية الأسبوع ممتعة وخالية من الإجهاد. يجب أن تختبر هذه الأشياء وترى كيف يمكن أن يتطور أسبوعك القادم. اعتاد الناس على إهمال أولوياتهم على العمل. نأمل أن تكون هذه النصائح مفيدة لك للحصول على نسبة بين العمل والحياة!

أسئلة وأجوبة:



ماذا تحب أن تفعل في عطلات نهاية الأسبوع؟

فيما يلي قائمة بالأشياء التي تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من عطلة نهاية الأسبوع وتساعدك على أن تكون أكثر إنتاجية في العمل:

تعلم العزف على آلة موسيقية.

قراءة.

تجربة لغة جديدة.

سأذهب في رحلة.

التنزه.

التأليف.

الخبز

شارك في الرياضة.

ماذا تفعل بعد عطلة نهاية الأسبوع؟

إدارة الوقت هي المفتاح لتحقيق عطلة نهاية أسبوع سلمية. حاول الابتعاد عن جدولك المعتاد في عطلة نهاية الأسبوع. تأكد من التخطيط لعطلة نهاية الأسبوع ، وإضافة الأشياء التي تخطط للقيام بها ، ومواءمتها مع الوقت.

ما هي قائمة الأشياء الممتعة التي يمكنك القيام بها بعد العمل؟

إذا كنت في حيرة مما يجب عليك فعله ، فقد قمت بإعداد قائمة من 15 اقتراحًا لك:

تنغمس في القراءة!

استمع إلى بودكاست. بالتأكيد ، يتطلب الأمر استخدام التكنولوجيا ، ولكن كل ما عليك فعله الآن هو الجلوس وإغلاق عينيك والاستماع.

قم بإجراء مكالمة هاتفية إلى صديق.

بدلاً من ذلك ، قد تلتقي شخصيًا.

مؤلف موسيقى.

حضر الطعام

خذ بعض الوقت للتأمل.

تعلم الرسم.

بصرف النظر عن مشاهدة التلفزيون بعد العمل ، ماذا يمكنني أن أفعل أيضًا؟

بصرف النظر عن مشاهدة التلفزيون ، هناك أنشطة نادرة يمكنك القيام بها.

ترتيب الزهور في إناء

انتبه إلى الطيور (ضع طائرًا صغيرًا خارج النافذة)

تحضير الطعام عن طريق الطهي أو الخبز.

اصنع شيئًا أو اعمل في مشروع فني.

جرب تعلم لغة.

اصنع خربشات في كتاب تلوين.

استرخ مع كوب من الشاي.

أكمل لغز الكلمات المتقاطعة أو مشكلة سودوكو.

ماذا يمكنني أن أفعل لأعيش خارج العمل؟

من خلال 8 نصائح ، يمكنك الحصول على توازن بين العمل والحياة.

الوصول إلى العمل مبكرًا وغادر على الفور.

ضع روتينًا شخصيًا.

خطط مسبقًا.

كمية صغيرة من الوقت يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً.

أخذ استراحات العمل (في حدود السبب)

حدد موعد "أنا" كل يوم.

لن يكون هناك عمل بعد وقت معين كل مساء.

اجعل تنقلاتك أقصر.



بدلاً من الجلوس في المنزل ، ماذا أفعل؟