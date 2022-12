Tutti noi passiamo la settimana aspettando che arrivi il fine settimana per poterci rilassare. Pensate di sfruttare bene i vostri sabati e di rilassarvi la domenica? È comprensibile che nel fine settimana tutti vogliamo stare con i nostri amici e le nostre famiglie. Ma non è mai troppo difficile trovare del tempo per se stessi. Questo articolo è dedicato alle attività da svolgere nel fine settimana per ritemprarsi dopo una settimana frenetica e difficile.

Organizzate un fine settimana di recupero per migliorare le vostre prestazioni:

Avere un programma per il fine settimana è più facile a dirsi che a farsi. Le seguenti sono attività che è sempre un piacere aggiungere alla vostra lista. Non solo, ma una volta che le seguenti attività diventano un'abitudine. Non potrete più voltargli le spalle. Seguite i consigli che seguono per iniziare il lunedì in modo nuovo!

1. Uscire con gli amici:

Sembra che tutti noi dimentichiamo metà delle nostre preoccupazioni quando interagiamo con gli amici. Se parliamo di benefici per la salute alla luce della pace mentale, non c'è niente di meglio della pace che possiamo godere con i nostri amici. Le preoccupazioni vengono spazzate via quando le condividiamo con i nostri cari amici. Si tratta di sollevarsi l'un l'altro nei momenti di difficoltà e di fuga di cervelli.

2. Camminare fuori e prendere una boccata d'aria rinfrescante:

È sempre un piacere godersi l'atmosfera aperta e uscire a fare una passeggiata per godersi la brezza fresca. Inoltre, fa muovere il corpo! Sarebbe utile fare sempre una passeggiata al mattino o alla sera in un parco vicino. Non solo si può godere di un'aria rinfrescante. Si ha la possibilità di socializzare con nuove persone.

3. Staccare la spina dal lavoro:

La prima cosa da fare è disconnettersi da tutto ciò che riguarda il lavoro. Non preoccupatevi mai di affrontare le questioni legate al lavoro mentre vi godete il vostro fine settimana. Assicuratevi di non interagire con i vostri colleghi di lavoro dal venerdì sera al lunedì mattina.

4. Ridurre al minimo le faccende domestiche:

Si consiglia di evitare di occuparsi delle faccende domestiche durante il fine settimana. Spesso rimandiamo le cose e le aggiungiamo alla lista delle cose da fare per il fine settimana. Sarebbe utile evitarlo a tutti i costi. Trascorrere la maggior parte del fine settimana a fare le faccende domestiche vi farà sentire come se non aveste mai avuto il tempo di rendervi felici durante il fine settimana.

5. Esercizio fisico:

Trascorrete i vostri giorni feriali occupati? Ma volete vivere e seguire i benefici per la salute? Potete sempre contare sui fine settimana, poiché avete 48 ore da dedicare. Gli studi dimostrano che le persone riescono a pensare meglio alle idee quando si allenano! L'esercizio fisico nel fine settimana può essere la vostra attività preferita.

6. Riflettere:

Il tempo per dedicarsi al pensiero e alla riflessione è sempre piacevole e salutare per il cervello. Tutto ciò che contribuisce al vostro successo a lungo termine ha bisogno di grande concentrazione. Prendetevi del tempo durante il fine settimana e dedicatelo ad allineare i vostri piani e i vostri obiettivi per il raggiungimento dei vostri obiettivi finali.

7. Perseguite una passione:

C'è qualcosa che vi appassiona profondamente? Sarete sorpresi di vedere i progressi produttivi che potrete fare aggiungendo la passione nel fine settimana.

8. Trascorrere tempo di qualità con la famiglia:

Tutti conosciamo l'intimità di condividere le proprie esperienze con una persona cara. Ma come potete affrontare tutto questo nella prossima settimana? È sempre un sollievo godersi un fine settimana con la famiglia. È sempre frenetico parlare e condividere le cose durante i giorni feriali. Se avete dei bambini, la cosa migliore è sempre quella di entrare in contatto con loro portandoli al parco, mentre voi potete sempre portare la persona amata nel suo ristorante preferito.

9. Programmate delle micro-avventure:

Le micro-avventure possono includere l'acquisto di biglietti per un buon spettacolo teatrale, un concerto, un'escursione o qualsiasi altra avventura che vi piaccia.

10. Svegliarsi alla stessa ora:

Spesso le persone danno la priorità al dormire di più nel fine settimana invece che nella settimana successiva. Questo disturba inconsciamente il vostro programma. Assicuratevi di dormire una quantità adeguata di sonno piuttosto che esagerare. Se si dorme per 6-8 ore, ci si sente riposati e rilassati.

11. Dedicate la mattina al tempo per me:

Il momento migliore per dedicarsi a se stessi è la mattina. Quando le persone finiscono di fare colazione, le famiglie desiderano socializzare e sedersi insieme. Assicuratevi di fare ciò che vi piace al mattino e dedicatelo a cose che vi fanno sentire meglio con voi stessi.

12. Collegatevi con la famiglia e gli amici.

Se lavorate a lungo durante la settimana, non passate il tempo che vorreste con la vostra famiglia, i vostri amici o il vostro partner. Quindi, questo fine settimana, recuperate lo squilibrio facendo qualcosa di piacevole con le persone a cui tenete, anche se si tratta solo di bere un caffè e risolvere le parole crociate.

13. Imparare una nuova lingua:

Alle persone appassionate di apprendimento di una lingua e di esplorazione dei propri confini viene spesso suggerito di provare questo metodo. È possibile trovare un'ampia gamma di video caricati da madrelingua. Potete guardarli durante il fine settimana per esercitarvi.

14. Partecipare a un nuovo corso:

Imparare cose nuove è difficile quando si deve investire la maggior parte del tempo lavorando nei giorni feriali. Per questo motivo, spesso si preferisce imparare lingue, abilità e altre cose preziose durante il fine settimana. Potete anche iscrivervi a un corso di specializzazione presso università di livello internazionale. In questo modo, potrete ottenere un certificato professionale.

15. Partecipare a un riconoscimento pubblico

Questo concetto soddisfa entrambi i punti se il divertimento è definito come "ciò che porta piacere o delizia". Rendere piacevole la giornata di qualcuno dà piacere e soddisfazione a chi lo fa.

16. Fare un viaggio in macchina

Un viaggio con una musica piacevole in auto non potrebbe mai essere un'esperienza sgradevole e produttiva. Si ha la possibilità di esplorare i dintorni senza stare in casa. È sempre meglio dedicarsi a nuove persone e fare un lungo e rilassante viaggio in auto prima di affrontare gli impegni della settimana successiva. È meglio affidarsi a un viaggio per ottenere benefici per la salute.

17. Cucinare:

La cucina è nota per essere un fantastico antistress. Che si tratti di cucinare o di cuocere, le persone spesso amano l'idea. Vi porta a sfidare i vostri limiti e a esplorare i dintorni. Tutta la fatica di cucinare non va mai sprecata. Ci si diverte sia a cucinare che a mangiare.

18. Concedetevi dei tempi morti.

Abbiamo parlato dell'intensità di uscire spesso. Ma non è poi così male sedersi e rilassarsi come tempo libero. Non è il caso di sovraccaricarsi alla fine della giornata. Cercare di fare troppe cose potrebbe sopraffarvi.

19. Uscire all'aperto

Uscire all'aperto, che si tratti di una spiaggia o di un piccolo picnic con gli amici, potrebbe essere piacevole. Un po' di aria fresca vi rinfrescherà. Per questo motivo, la priorità dovrebbe essere quella di mantenere la calma durante il fine settimana.

20. Recuperare la domenica

Permettere che il pensiero del nuovo giorno del lunedì mattina e del lavoro che ci aspetta prenda il sopravvento sulla nostra capacità di goderci la domenica in modo adeguato è un errore comune che commettiamo durante il fine settimana dopo essere stati produttivi.

Verdetto finale:

Seguire questo elenco di idee renderà i vostri fine settimana piacevoli e privi di stress. Provatele e vedrete come si evolverà la vostra settimana. Le persone sono abituate a trascurare le loro priorità per il lavoro. Speriamo che questi consigli vi siano utili per acquisire una proporzione tra lavoro e vita privata!

Domande frequenti:

Cosa vi piace fare nel fine settimana?

Ecco un elenco di cose che vi aiuteranno a sfruttare al meglio il vostro fine settimana e ad essere più produttivi al lavoro:

Imparare a suonare uno strumento musicale.

Leggere.

Provare una nuova lingua.

Fare un viaggio.

Fare escursioni.

Comporre.

Cucinare

Fare sport.

Cosa fare dopo aver lavorato nel fine settimana?

La gestione del tempo è la chiave per ottenere un fine settimana sereno. Cercate di non seguire i vostri impegni abituali durante il fine settimana. Assicuratevi di pianificare il vostro fine settimana, di sommare le cose che intendete fare e di allinearle al tempo.

Qual è l'elenco delle cose divertenti che potete fare dopo il lavoro?

Se non sapete cosa fare, ho stilato per voi un elenco di 15 proposte:

Dedicarsi alla lettura!

Sintonizzarsi su un podcast. Certo, richiede l'uso della tecnologia, ma tutto ciò che dovete fare ora è sedervi, chiudere gli occhi e ascoltare.

Telefonate a un amico.

In alternativa, potreste incontrarvi di persona.

Comporre.

Preparare il cibo

Prendetevi del tempo per meditare.

Imparare a dipingere.

Oltre a guardare la TV dopo il lavoro, cos'altro posso fare?

Oltre a guardare la televisione, ci sono rare attività che si possono fare.

Sistemare i fiori in un vaso

Prestare attenzione agli uccelli (mettere una piccola mangiatoia fuori dalla finestra).

Preparare il cibo cucinando o cuocendo.

Realizzare qualcosa o lavorare a un progetto artistico.

Cercare di imparare una lingua.

Fare scarabocchi su un libro da colorare.

Rilassarsi con una tazza di tè.

Completare un cruciverba o un Sudoku.

Cosa posso fare per avere una vita al di fuori del lavoro?

Con i nostri 8 consigli, potete avere un equilibrio tra lavoro e vita privata.

Arrivare al lavoro in anticipo e andarsene in fretta.

Stabilire una routine personale.

Pianificate in anticipo.

Una piccola quantità di tempo può essere molto utile.

Fare pause di lavoro (nei limiti del possibile)

Programmate ogni giorno del tempo per me.

Ogni sera non si potrà lavorare dopo una certa ora.

Accorciare il tragitto.



Invece di stare a casa, cosa posso fare?