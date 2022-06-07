Все мы проводим неделю в ожидании наступления выходных, чтобы расслабиться. Как вы думаете, правильно ли вы используете свои субботы и не расслабляетесь в воскресенье? Понятно, что все мы хотим быть с друзьями и семьями в выходные. Но никогда не бывает слишком сложно найти время для себя. В этой статье мы расскажем о том, чем можно заняться в выходные, чтобы восстановить силы после суматошной и напряженной предстоящей недели.

Сделайте выходные для восстановления сил и повышения работоспособности:



Составить расписание на выходные - легче сказать, чем сделать. Ниже перечислены виды деятельности, которые всегда приятно добавить в свой список. И не только это, но как только перечисленные ниже действия войдут в привычку. Вы уже никогда не откажетесь от них. Следуйте приведенным ниже советам, чтобы начать свой понедельник с чистого листа!

1. Проводите время с друзьями:

Мы все, кажется, забываем о половине наших забот, когда общаемся с друзьями. Ничто не может сравниться с покоем, которым мы наслаждаемся с друзьями, если мы говорим о пользе для здоровья в свете душевного спокойствия. Ваши тревоги уходят, когда вы делитесь ими с близкими друзьями. Речь идет о поддержке друг друга в плохие времена и об утечке мозгов.

2. Выйдите на улицу и подышите освежающим воздухом:

Выходя на прогулку, всегда приятно насладиться открытой атмосферой и подышать прохладным ветерком. Это также заставляет ваше тело двигаться! Вам будет полезно всегда гулять утром или вечером в ближайшем парке. Это не только позволит вам насладиться освежающим воздухом. Вы сможете пообщаться с новыми людьми.

3. Отключитесь от работы:

Первое, что вам нужно сделать, это отключиться от всего, что связано с работой. Никогда не утруждайте себя разбором рабочих вопросов, наслаждаясь выходными. Убедитесь, что вы не общаетесь с коллегами по работе с вечера пятницы до утра понедельника.

4. Сведите к минимуму домашние дела:

Советуем вам не зацикливаться на домашних делах во время выходных. Мы часто откладываем дела и позволяем им добавиться в список дел на выходные. Будет лучше, если вы будете избегать этого любой ценой. Проведя большую часть выходных за домашними делами, вы почувствуете, что у вас не было времени порадовать себя в выходные.

5. Упражнения:

Так вы проводите будни занятыми? Но хотите жить и следить за здоровьем? Вы всегда можете положиться на выходные, ведь у вас есть 48 часов, которые вы можете посвятить себе. Исследования показывают, что во время тренировок людям лучше приходят в голову идеи! Занятия спортом в выходные могут стать вашим главным занятием.

6. Размышляйте:

Время, которое можно посвятить обдумыванию и размышлению, всегда радует и полезно для мозга. Все, что способствует вашему долгосрочному успеху, требует большой сосредоточенности. Выделите время в выходные и посвятите его согласованию своих планов и целей относительно конечных достижений.

7. Занимайтесь страстью:

Есть ли что-то, чем вы глубоко увлечены? Вы будете удивлены, увидев, какого продуктивного прогресса вы сможете добиться, добавив страсти в выходные.

8. Проводите качественное время с семьей:

Все мы знаем, как интимно делиться своими переживаниями с любимым человеком. Но как справиться со всем этим на предстоящей неделе? Всегда приятно провести выходные с семьей. В будние дни всегда суматошно говорить и делиться делами. Если у вас есть дети, лучше всего пообщаться с ними, сводив их в парк, а любимого человека вы всегда можете сводить в его любимый ресторан.

9. Планируйте микроприключения:

Микроприключения могут включать в себя покупку билетов на хорошую театральную постановку, концерт, поход или любое другое приключение, которое вам нравится.

10. Просыпайтесь в одно и то же время:

Люди часто отдают предпочтение дополнительному сну в выходные, а не на предстоящей неделе. Это бессознательно нарушает ваш график. Убедитесь, что вы получаете необходимое количество сна, а не переусердствуйте. Если вы спите 6-8 часов, то чувствуете себя отдохнувшим и свежим.

11. Выделите утро для себя:

Лучшее время для посвящения себя себе - утро. Когда люди заканчивают завтракать, семьям хочется пообщаться и посидеть вместе. Пожалуйста, убедитесь, что вы делаете то, что вам нравится по утрам, и посвятите это время тому, что заставляет вас чувствовать себя лучше.

12. Общайтесь с семьей и друзьями.

Если вы работаете много часов в течение недели, вы не проводите столько времени с семьей, друзьями или своим любимым человеком, сколько бы вам хотелось. Поэтому в выходные восполните этот дисбаланс, сделав что-нибудь приятное с близкими вам людьми, даже если это просто попить кофе и разгадать кроссворд.

13. Выучите новый язык:

Людям, увлеченным изучением языка и исследованием своих границ, часто предлагают попробовать это. Вы можете найти широкий спектр видеороликов, загруженных носителями языка. Вы можете смотреть их в выходные, чтобы практиковать свои навыки.

14. Примите участие в новом курсе:

Учиться новому сложно, когда вы должны тратить большую часть своего времени на работу в будние дни. Поэтому люди часто предпочитают изучать язык, навыки и другие ценные вещи в выходные дни. Вы также можете поступить на квалифицированные курсы в университеты мирового класса. Таким образом, вы сможете получить сертификат профессионального образца.

15. Присоединиться к общественному признанию

Эта концепция отвечает обоим пунктам, если под весельем понимать "то, что приносит удовольствие или восторг". Сделать кому-то приятное - значит доставить удовольствие и удовлетворение дарящему.

16. Отправляйтесь в дорожное путешествие

Поездка в путешествие с приятной музыкой в машине никогда не может быть неприятным продуктивным опытом. Вы сможете исследовать окрестности, не находясь дома. Всегда лучше побаловать себя общением с новыми людьми и отправиться в долгую расслабляющую автомобильную поездку, прежде чем начать заниматься делами на предстоящей неделе. Лучше всего полагаться на путешествие, чтобы получить пользу для здоровья.

17. Займитесь кулинарией:

Известно, что приготовление пищи является отличным средством для снятия стресса. Будь то выпечка или приготовление пищи, людям часто нравится эта идея. Это заставляет вас бросить вызов своим границам и исследовать окружающий мир. Все ваши усилия по приготовлению пищи никогда не пропадают даром. Вы хорошо проведете время и за готовкой, и за едой.

18. Дайте себе время на отдых.

Мы уже говорили о том, что часто выходить из дома не так уж плохо. Но не так уж плохо посидеть и расслабиться в качестве простоя. Вы не хотите перегружать себя в конце дня. Попытка сделать слишком много может привести к переутомлению.

19. Выйдите на улицу

Выйти на улицу, будь то пляж или небольшой пикник с друзьями, может быть просто замечательно. Прикосновение свежего воздуха придаст вам бодрости. Следовательно, сохранение душевного спокойствия в выходные должно быть вашим приоритетом.

20. Позвольте мыслям о новом дне в понедельник утром и о предстоящей работе взять верх над нашей способностью насладиться воскресеньем должным образом - это распространенная ошибка, которую мы совершаем в течение выходных после продуктивной работы.

Окончательный вердикт:



Следование этому списку идей сделает ваши выходные прекрасными и свободными от стресса. Вам стоит проверить их на практике и посмотреть, как весело может развиваться ваша следующая неделя. Люди привыкли пренебрегать своими приоритетами из-за работы. Мы надеемся, что эти советы будут полезны для вас, чтобы достичь пропорции между работой и жизнью!

Вопросы:



Чем вы любите заниматься в выходные дни?

Вот список вещей, которые помогут вам извлечь максимум пользы из ваших выходных и помогут вам быть более продуктивными на работе:

Учитесь играть на музыкальном инструменте.

Читать.

Попробовать новый язык.

Поехать в путешествие.

Пойти в поход.

Композиция.

Выпечка.

Заняться спортом.

Что делать после рабочих выходных?

Управление временем - ключ к достижению спокойных выходных. Старайтесь не отходить от своего обычного графика в выходные. Обязательно спланируйте свои выходные, сложите дела, которые вы планируете сделать, и согласуйте их со временем.

Какой список интересных дел можно выполнить после работы?

Если вы в растерянности, чем заняться, я составил для вас список из 15 предложений:

Увлекитесь чтением!

Настройтесь на подкаст. Конечно, это требует использования технологий, но все, что вам нужно сделать сейчас, это сесть, закрыть глаза и слушать.

Сделайте телефонный звонок другу.

Альтернативный вариант - встретиться лично.

Подумайте.

Приготовьте еду.

Уделите время медитации.

Учитесь живописи.

Помимо просмотра телевизора после работы, что еще я могу сделать?

Помимо просмотра телевизора, есть редкие занятия, которыми вы можете заняться.

Аранжируйте цветы в вазе

Уделите внимание птицам (поставьте небольшую кормушку за окном)

Приготовьте еду, приготовив или испекая.

Сделайте что-нибудь или займитесь художественным проектом.

Попробуйте выучить язык.

Раскрасьте каракули в книжке-раскраске.

Отдохните за чашкой чая.

Решите кроссворд или задачку судоку.

Что я могу сделать, чтобы жить вне работы?

С помощью наших 8 советов вы сможете найти баланс между работой и личной жизнью.

Приходите на работу раньше и уходите вовремя.

Установите личный распорядок дня.

Планируйте заранее.

Малое количество времени может пройти долгий путь.

Перерывы в работе (в пределах разумного)

Выделяйте время "для себя" каждый день.

Не работайте после определенного времени каждый вечер.

Сократите время поездки.



Что я могу сделать вместо того, чтобы сидеть дома?