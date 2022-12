We brengen allemaal onze week door met wachten tot het weekend aanbreekt, zodat we ons kunnen ontspannen. Denkt u dat u uw zaterdagen goed benut terwijl u zich op zondag ontspant? Het is begrijpelijk dat we allemaal in het weekend bij onze vrienden en familie willen zijn. Maar het is nooit te moeilijk om tijd voor jezelf te maken. Dit artikel gaat over de weekendactiviteiten waar je van kunt genieten en jezelf kunt opfrissen na een hectische en moeizame komende week.

Maak een recuperatieweekend om je prestaties te verbeteren:

Een planning laten maken voor een weekend is makkelijker gezegd dan gedaan. De volgende activiteiten zijn altijd een plezier om aan uw lijst toe te voegen. Niet alleen dit, maar zodra de volgende activiteiten een gewoonte worden. Zal je er nooit meer omheen draaien. Volg de onderstaande tips om je maandagen helemaal fris te beginnen!

1. Ga met vrienden om:

We lijken allemaal de helft van onze zorgen te vergeten wanneer we met vrienden omgaan. Er gaat niets boven de rust die we met onze vrienden beleven als we het hebben over gezondheidsvoordelen in het licht van mentale rust. Je zorgen worden weggespoeld zodra je ze deelt met je lieve vrienden. Het gaat om elkaar optillen in slechte tijden en brain drain.

2. Loop naar buiten en neem een verfrissende lucht:

Het is altijd een genot om te genieten van de open sfeer en te gaan genieten van de koele bries tijdens het wandelen. Het brengt ook je lichaam in beweging! Het zou helpen als u 's ochtends of 's avonds altijd gaat wandelen in een nabijgelegen park. Het geeft je niet alleen verfrissende lucht. Je krijgt om te socialiseren met nieuwe mensen.

3. Verbreek de verbinding met het werk:

Het eerste wat je moet doen is jezelf loskoppelen van alle werkgerelateerde dingen. Val jezelf nooit lastig met werkgerelateerde zaken terwijl je geniet van je weekend. Zorg ervoor dat je van vrijdagavond tot maandagochtend geen interactie hebt met je werkcollega.

4. Minimaliseer klusjes:

Er wordt voorgesteld om te voorkomen dat je tijdens het weekend vast komt te zitten in klusjes. We leggen vaak dingen uit en laten ze toevoegen aan de to-do lijst voor het weekend. Het zou helpen als u dit koste wat kost vermijdt. Door het grootste deel van je weekend te besteden aan klusjes krijg je het gevoel dat je nooit de tijd hebt gehad om jezelf gelukkig te maken in het weekend.

5. Lichaamsbeweging:

Dus je brengt je weekdagen druk door? Maar wil je leven en gezondheidsvoordelen volgen? U kunt altijd rekenen op het weekend, aangezien u 48 uur hebt om te besteden. Studies tonen aan dat mensen beter ideeën kunnen bedenken wanneer ze sporten! Sporten in het weekend kan je go-to activiteit zijn.

6. Reflecteren:

Tijd om wat na te denken en te reflecteren is altijd verheugend en gezond voor de hersenen. Alles wat bijdraagt aan je succes op lange termijn heeft veel focus nodig. Neem tijd in je weekend en wijd het aan het afstemmen van je plannen en doelen met betrekking tot je uiteindelijke prestaties.

7. Streef een passie na:

Is er iets waar je diep gepassioneerd over bent? Je zult versteld staan van de productieve vooruitgang die je kunt boeken door in het weekend aan die passie te werken.

8. Breng kwaliteitstijd door met familie:

We kennen allemaal de intimiteit van het delen van je ervaringen met een geliefde. Maar hoe kun je hier de komende week mee omgaan? Het is altijd opluchtend om een weekend met je familie te genieten. Doordeweeks is het altijd hectisch om te praten en dingen te delen. Als je kinderen hebt, is het altijd het beste om contact met ze te maken door ze mee te nemen naar een park, terwijl je je geliefde altijd kunt meenemen naar hun favoriete restaurant.

9. Plan micro-avonturen:

Micro-avonturen kunnen bestaan uit het verkrijgen van kaartjes voor een goed theaterstuk, concert, wandelen, of een ander avontuur dat je leuk vindt.

10. Word op dezelfde tijd wakker:

Mensen geven vaak prioriteit aan extra slapen in het weekend in plaats van de komende week. Dat verstoort onbewust je schema. Zorg voor een gepaste hoeveelheid slaap in plaats van te overdrijven. Vandaar dat je je verfrist en ontspannen voelt als je 6-8 uur slaapt.

11. Wijs ochtenden aan als me-time:

De beste tijd om aan jezelf te wijden is de ochtend. Als mensen klaar zijn met ontbijten, willen families socialiseren en bij elkaar zitten. Zorg ervoor dat je 's ochtends doet wat je leuk vindt en wijd het aan dingen waardoor je je beter voelt over jezelf.

12. Maak contact met familie en vrienden.

Als je doordeweeks lange uren werkt, breng je niet zoveel tijd door met je familie, vrienden of je significante ander als je zou willen. Maak dit weekend dus de onbalans goed door iets leuks te doen met de mensen om wie je geeft, al is het maar koffie drinken en de kruiswoordpuzzel oplossen.

13. Leer een nieuwe taal:

Mensen die gepassioneerd zijn over het leren van een taal en het verkennen van hun grenzen worden vaak voorgesteld om dit te proberen. U kunt een breed scala aan hapklare videoclips vinden die zijn geüpload door moedertaalsprekers. Je kunt ze in het weekend bekijken om je vaardigheden te oefenen.

14. Neem deel aan een nieuwe cursus:

Nieuwe dingen leren is moeilijk wanneer je geacht wordt het grootste deel van je tijd te investeren in werken op de weekdagen. Daarom geven mensen vaak de voorkeur aan het leren van taal, vaardigheden en andere waardevolle dingen in het weekend. U kunt zich ook laten inschrijven voor een vaardigheidscursus aan universiteiten van wereldklasse. Zo kun je een professioneel aangesloten certificaat verdienen.

15. Doe mee aan publieke erkenning

Dit concept voldoet aan beide punten als plezier wordt gedefinieerd als "wat plezier of genot brengt". Het maken van iemands dag geeft voldoening en plezier aan de gevers.

16. Maak een reisje

Op reis gaan met aangename muziek in de auto kan nooit een onaangename ervaring productief zijn. Je krijgt om te verkennen rond terwijl niet in het huis. Het is altijd het beste om je uit te leven met nieuwe mensen en een lange ontspannende roadtrip te maken voordat je het de komende week druk krijgt. Het is het beste om te vertrouwen op een reis om uw gezondheid voordelen.

17. Doe aan koken:

Koken staat bekend als een fantastische stressverlichter voor je. Of het nu bakken of koken is, mensen houden vaak van het idee. Het krijgt u om uw grenzen uit te dagen en rond te verkennen. Al je moeite om te koken gaat nooit verloren. Je krijgt een goede tijd zowel koken en eten.

18. Zorg voor wat vrije tijd.

We hebben het gehad over de intensiteit van vaak uitgaan. Maar het is niet zo erg om achterover te leunen en te ontspannen als downtime. Je wilt jezelf niet overbelasten aan het eind van de dag. Als je te veel probeert te doen, kun je overweldigd raken.

19. Ga naar buiten

Naar buiten gaan, of het nu een strand is of een kleine picknick met je vrienden, kan heerlijk zijn. Een vleugje frisse lucht geeft je een boost van verfrissing. Vandaar dat het bewaren van je rust in een weekend je prioriteit moet zijn.

20. Herwin de zondag

De gedachten aan een nieuwe dag op maandagmorgen en de baan die op ons wacht, laten prevaleren boven ons vermogen om van onze zondag te genieten, is een veelgemaakte fout die we tijdens het weekend maken nadat we productief zijn geweest.

Eindoordeel:

Als je deze lijst met ideeën volgt, worden je weekenden heerlijk en stressvrij. Test ze uit en kijk hoe leuk je komende week kan worden. Mensen zijn gewend om hun prioriteiten te verwaarlozen boven het werk. We hopen dat deze tips nuttig voor u zijn om een werk-privé verhouding te verwerven!

FAQs:

Wat doet u graag in het weekend?

Hier is een lijst met dingen om je te helpen het beste uit je weekend te halen en je te helpen productiever te zijn op je werk:

Een muziekinstrument leren spelen.

Lezen.

Een nieuwe taal uitproberen.

Op reis gaan.

Wandelen.

Componeren.

bakken.

Aan sport doen.

Wat te doen na een weekend werken?

Timemanagement is de sleutel tot een rustig weekend. Probeer in het weekend weg te blijven van je gewone schema. Zorg ervoor dat je je weekend plant, tel de dingen op die je van plan bent te doen, en stem ze af op de tijd.

Wat is de lijst van leuke dingen die je na het werk kunt doen?

Als je niet weet wat je moet doen, heb ik een lijst met 15 suggesties voor je opgesteld:

Je overgeven aan lezen.

Stem af op een podcast. Zeker, het vereist het gebruik van technologie, maar alles wat je nu moet doen is achterover leunen, je ogen sluiten en luisteren.

Bel een vriend.

Je kunt ook persoonlijk afspreken.

Componeer.

Maak eten klaar

Neem de tijd om te mediteren.

Leer schilderen.

Behalve televisiekijken na het werk, wat kan ik nog meer doen?

Naast televisiekijken zijn er zeldzame activiteiten die je kunt doen.

Schik bloemen in een vaas.

Let op de vogels (zet een klein vogelvoederhuisje voor het raam).

Maak eten klaar door te koken of te bakken.

Maak iets of werk aan een kunstproject.

Probeer een taal te leren.

Maak krabbels in een kleurboek.

Ontspan met een kopje thee.

Maak een kruiswoordpuzzel of Sudoku af.

Wat kan ik doen om een leven buiten het werk te hebben?

Met onze 8 tips kun je werk en privé in balans houden.

Kom vroeg op je werk en vertrek op tijd.

Stel een persoonlijke routine op.

Plan van tevoren.

Met een kleine hoeveelheid tijd kom je een heel eind.

Neem werkpauzes (binnen redelijke grenzen)

Plan elke dag "ik" tijd in.

Elke avond na een bepaalde tijd wordt er niet meer gewerkt.

Maak je woon-werkverkeer korter.



Wat kan ik doen in plaats van thuis te zitten?