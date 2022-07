Nous passons tous notre semaine à attendre l'arrivée du week-end pour pouvoir nous détendre. Pensez-vous que vous utilisez bien vos samedis tout en vous gardant détendu le dimanche ? Il est compréhensible que nous voulions tous être avec nos amis et nos familles le week-end. Mais il n'est jamais trop difficile de prendre du temps pour soi. Cet article porte sur les activités du week-end dont vous pouvez profiter et vous rafraîchir après une semaine à venir mouvementée et pleine de difficultés.

Avoir un programme établi pour un week-end est plus facile à dire qu'à faire. Les activités suivantes sont des activités qu'il est toujours agréable d'ajouter à votre liste. Non seulement cela, mais une fois que les activités suivantes deviennent une habitude. Vous ne pourrez plus jamais vous en passer. Suivez les conseils ci-dessous pour commencer vos lundis tout frais!

1. Traîner avec des amis:

Nous semblons tous oublier la moitié de nos soucis lorsque nous interagissons avec des amis. Rien ne pourrait battre la paix que nous obtenons de profiter avec nos amis si nous parlons des avantages pour la santé à la lumière de la paix mentale. Vos soucis s'envolent dès que vous les partagez avec vos chers amis. Il s'agit de se soulever les uns les autres dans les mauvais moments et de drainer les cerveaux.

2. Marcher dehors et prendre un air rafraîchissant:

C'est toujours un plaisir de profiter de l'atmosphère ouverte et de sortir pour profiter de la brise fraîche en sortant pour une promenade. Cela permet également de faire bouger votre corps ! Il serait utile que vous alliez toujours vous promener le matin ou le soir dans un parc proche. Cela ne vous permet pas seulement de profiter de l'air frais. Vous obtenez de socialiser avec de nouvelles personnes.

3. Déconnexion avec le travail:

La chose initiale que vous devez faire est de vous déconnecter de toutes les choses liées au travail. Ne vous embêtez jamais à passer par les affaires liées au travail tout en profitant de votre week-end. Assurez-vous que vous n'interagissez pas avec votre collègue de travail du vendredi soir au lundi matin.

4. Minimisez les corvées:

Il est suggéré que vous devriez éviter de vous coincer dans les corvées pendant le week-end. Nous remettons souvent les choses à plus tard et les laissons s'ajouter à la liste des choses à faire pour le week-end. Il serait bon que vous l'évitiez à tout prix. Passer la majeure partie de votre week-end à faire des corvées vous donnera l'impression de n'avoir jamais eu le temps de vous rendre heureux le week-end.

5. Faites de l'exercice :

Vous passez donc vos journées de semaine occupées ? Mais vous voulez vivre et suivre les bienfaits de la santé ? Vous pouvez toujours compter sur les week-ends puisque vous avez 48 heures à consacrer. Des études montrent que les gens peuvent mieux penser à des idées lorsqu'ils font de l'exercice ! Faire de l'exercice le week-end peut être votre activité de prédilection.

6. Réfléchissez :

Le temps de consacrer un peu de pensée et de réflexion est toujours réjouissant et sain pour le cerveau. Tout ce qui contribue à votre réussite à long terme nécessite une grande concentration. Prenez du temps sur votre week-end et consacrez-le à aligner vos plans et vos objectifs concernant vos réalisations ultimes.

7. Poursuivez une passion:

Y a-t-il quelque chose qui vous passionne profondément ? Vous serez surpris de voir les progrès productifs que vous pouvez faire en ajoutant à cette passion le week-end.

8. Passez du temps de qualité avec votre famille:

Nous connaissons tous l'intimité de partager vos expériences avec un être cher. Mais comment faire face à tout cela dans la semaine à venir ? Il est toujours soulageant de profiter d'un week-end avec sa famille. En semaine, il est toujours difficile de parler et de partager des choses. Si vous avez des enfants, il est toujours préférable de se connecter avec eux en les emmenant dans un parc, tandis que vous pouvez toujours emmener votre proche dans son restaurant préféré.

9. Programmez des micro-aventures :

Les micro-aventures peuvent consister à obtenir des billets pour une bonne pièce de théâtre, un concert, une randonnée ou toute autre aventure que vous aimez.

10. Réveillez-vous à la même heure:

Les gens donnent souvent la priorité à un sommeil supplémentaire le week-end plutôt que la semaine à venir. Cela perturbe inconsciemment votre emploi du temps. Assurez-vous d'avoir une quantité appropriée de sommeil plutôt que d'en faire trop. Ainsi, vous vous sentez rafraîchi et détendu si vous dormez pendant 6 à 8 heures.

11. Désignez les matins comme temps pour moi:

Le meilleur moment à consacrer à vous-même est le matin. Lorsque les gens ont terminé leur petit-déjeuner, les familles souhaitent socialiser et s'asseoir ensemble. Veillez à faire ce que vous aimez le matin et à le consacrer à des choses qui vous font vous sentir mieux dans votre peau.

12. Connectez-vous avec votre famille et vos amis.

Si vous travaillez de longues heures pendant la semaine, vous ne passez pas autant de temps que vous le souhaiteriez avec votre famille, vos amis ou votre moitié. Alors, ce week-end, compensez ce déséquilibre en faisant quelque chose d'agréable avec les personnes qui vous sont chères, même si c'est juste pour boire un café et résoudre les mots croisés.

13. Apprenez une nouvelle langue:

On suggère souvent aux personnes passionnées par l'apprentissage d'une langue et l'exploration de leurs limites d'essayer ceci. Vous pouvez trouver un large éventail de clips vidéo de taille réduite téléchargés par des locuteurs natifs. Vous pouvez les regarder le week-end pour pratiquer vos compétences.

14. Participez à un nouveau cours:

Apprendre de nouvelles choses est difficile lorsque vous êtes censé investir la plupart de votre temps à travailler les jours de semaine. Par conséquent, les gens préfèrent souvent apprendre une langue, des compétences et d'autres choses précieuses pendant le week-end. Vous pouvez également vous inscrire à un cours spécialisé dans des universités de renommée mondiale. De cette façon, vous pouvez obtenir un certificat affilié à la profession.

15. Rejoindre la reconnaissance publique

Ce concept répond aux deux points si l'amusement est défini comme "ce qui procure du plaisir ou de la joie." Faire la journée de quelqu'un donne du plaisir et de la satisfaction à ceux qui le font.

16. Faire un road trip

Partir en voyage avec une musique agréable dans la voiture ne pourrait jamais être une expérience désagréable productive. Vous obtenez d'explorer autour tout en n'étant pas dans la maison. Il est toujours préférable de se livrer à de nouvelles personnes et de faire un long voyage en voiture relaxant avant de commencer à être occupé dans la semaine à venir. Il est préférable de compter sur un voyage pour couvrir vos avantages pour la santé.

17. Faites de la cuisine:

La cuisine est connue pour être un fantastique moyen de soulager le stress pour vous. Que ce soit la pâtisserie ou la cuisine, les gens aiment souvent l'idée. Cela vous amène à défier vos limites et à explorer autour. Tous vos efforts pour cuisiner ne sont jamais perdus. Vous obtenez de passer un bon moment à la fois en cuisinant et en mangeant.

18. Prévoyez des temps d'arrêt.

Nous avons discuté de l'intensité des sorties fréquentes. Mais ce n'est pas si mal de s'asseoir et de se détendre comme temps d'arrêt. Vous ne voulez pas vous surcharger à la fin de la journée. Essayer d'en faire trop pourrait vous accabler.

19. Sortez

Sortez, que ce soit à la plage ou pour un petit pique-nique avec vos amis, pourrait être agréable. Un peu d'air frais vous donnera un coup de fouet. Par conséquent, garder votre tranquillité d'esprit le week-end devrait être votre priorité.

20. Récupérer le dimanche

Laisser les pensées d'une nouvelle journée le lundi matin et du travail qui nous attend prendre le dessus sur notre capacité à profiter correctement de notre dimanche est une erreur commune que nous faisons tout au long du week-end après avoir été productif.

Suivre cette liste d'idées rendra vos week-ends charmants et sans stress. Vous devriez les tester et voir à quel point votre semaine à venir peut évoluer de manière amusante. Les gens ont l'habitude de négliger leurs priorités au profit du travail. Nous espérons que ces conseils vous seront utiles pour acquérir une proportion travail-vie privée !

Qu'aimez-vous faire le week-end ?

Voici une liste de choses qui vous aideront à profiter au maximum de votre week-end et à être plus productif au travail :

Apprendre à jouer d'un instrument de musique.

Lire.

S'essayer à une nouvelle langue.

Partir en voyage.

Faire de la randonnée.

Composer.

Participer à des activités sportives.

Que faire après un week-end de travail ?

La gestion du temps est la clé pour obtenir un week-end paisible. Essayez de ne pas vous éloigner de votre emploi du temps habituel pendant le week-end. Assurez-vous de planifier votre week-end, d'additionner les choses que vous prévoyez de faire et de les aligner avec le temps.

Quelle est la liste des choses amusantes que vous pouvez effectuer après le travail?

Si vous ne savez pas quoi faire, j'ai produit une liste de 15 suggestions pour vous :

Laissez-vous aller à la lecture!

Écoutez un podcast. Bien sûr, cela nécessite l'utilisation de la technologie, mais tout ce que vous avez à faire maintenant est de vous asseoir, de fermer les yeux et d'écouter.

Passer un coup de fil à un ami.

Alternativement, vous pouvez vous rencontrer en personne.

Composer.

Préparer la nourriture

Prendre du temps pour méditer.

Apprendre la peinture.

En dehors de regarder la télévision après le travail, que puis-je faire d'autre ?

A part regarder la télévision, il y a de rares activités que vous pouvez faire.

Arranger des fleurs dans un vase

Porter attention aux oiseaux (mettre une petite mangeoire à oiseaux devant une fenêtre)

Préparer la nourriture en cuisinant ou en faisant de la pâtisserie.

Fabriquez quelque chose ou travaillez sur un projet artistique.

Tentez d'apprendre une langue.

Faites des gribouillages dans un livre de coloriage.

Relaxez-vous avec une tasse de thé.

Complétez une grille de mots croisés ou un problème de Sudoku.

Que puis-je faire pour avoir une vie en dehors du travail ?

Avec nos 8 conseils, vous pouvez avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Arriver au travail tôt et partir rapidement.

Établissez une routine personnelle.

Planifiez à l'avance.

Une petite quantité de temps peut faire beaucoup de chemin.

Prenez des pauses au travail (dans la limite du raisonnable)

Prévoyez du temps pour " moi " chaque jour.

Il n'y aura pas de travail après une certaine heure chaque soir.

Réduisez votre trajet domicile-travail.



Au lieu de rester assis à la maison, que puis-je faire ?