Web sitesi oluşturucuların web sitesi geliştirme ve oluşturma sürecine dahil edilmesi, işletmelerin ve bireylerin profesyonel web geliştiricilerine güvenmeden kendi web sitelerini oluşturmalarını kolaylaştırdı. Modern web sitesi oluşturucularla ilgili iyi olan şey, artık bloglar gibi temel web sitelerinin ötesine geçmiş olmalarıdır. Bunun yerine, çok çeşitli harika web sitesi oluşturucuları, herhangi bir kodlama bilgisi olmadan başarılı web siteleri oluşturmanıza yardımcı olur. Çevrimiçi mağazalar, üyelik siteleri, açılış sayfaları, bloglar ve daha pek çok şey oluşturmak için belirli web sitesi oluşturucuları da mevcuttur. Bu makalede, web sitesi oluşturucuların tüm temellerini ve en iyi web sitesi oluşturucuyu seçmek için izlemeniz gereken bazı ipuçlarını ve püf noktalarını öğreneceksiniz. Okumaya devam et!

Web sitesi oluşturucu nedir?

Bir web sitesi oluşturucu, kodlama bilgisi çok az olan veya hiç olmayan kullanıcıların kolayca bir web sitesi oluşturmasını sağlayan drag-and-drop düzenleyici gibi görsel düzenleme araçları sağlayan bir platformdur. Bu sistemler genellikle önceden oluşturulmuş web sitesi şablonlarına, özel bir etki alanı oluşturma olanaklarına, barındırma seçeneklerine, entegre resim ve video depolamaya ve diğer birçok seçeneğe sahiptir.

Ayrıca, çoğu modern web sitesi oluşturucu, onları daha erişilebilir kılmak ve gelişmiş özellikler eklemek için üçüncü taraf entegrasyonlarla donatılmıştır. Örneğin, bir çevrimiçi mağaza oluşturmak için bir web sitesi oluşturucu kullanıyorsanız, alışveriş sepetleri, potansiyel müşteri toplama ve diğer pazarlama seçeneklerini eklemelisiniz.

Web sitesi oluşturucuları iki çeşittir: çevrimiçi ve çevrimdışı. Çevrimdışı web sitesi oluşturucu yazılımını kullanarak bilgisayarınızda bir web sitesi geliştirebilirsiniz. Web tabanlı çevrimiçi web sitesi kurucuları, kendi web sitenizi doğrudan sağlayıcının sunucusunda geliştirmenize ve değiştirmenize olanak tanır. Bulut tabanlı sistemlerin muazzam popülaritesi ile Wix , Webflow , Tilda , ve diğerleri gibi çoğu modern web sitesi oluşturucu çevrimiçidir.

Bir web sitesi oluşturucu nasıl çalışır?

Bir drag-and-drop editörü, görsel talimatları bir web sitesi oluşturucu tarafından koda çevirir. Ya işletme kendi web sitenizi barındıracak ya da hosting firması ile bağlantı kurulacaktır. Web sitesi oluşturucularının çoğu, çeşitli web sitesi türleri için uygun olan çeşitli temalar veya web sitesi şablonları içerir. Örneğin bir portföy, bir çevrimiçi mağazadan farklı bir şablon gerektirebilir.

Bir web sitesi şablonu seçtiğinizde özelliklerin çoğu değiştirilebilir. Web sitesi oluşturucuya bağlı olarak bu, yazı tipi , düzen , metin ve resim boyutları gibi şeyleri içerebilir. Ayrıca medyayı entegre edebilir ve iletişim formları ekleyebilirsiniz.

En popüler web sitesi oluşturucularının çoğu kodlamaya ihtiyaç duymazken, çoğu sistem kullanıcıların gereksinimlerine uyacak şekilde HTML ve CSS'yi değiştirmesine izin verir. Bu tür bir özellik, kodlama bilgisi olmayan kişiler için kullanışlıdır. Yine de, küçük bir işletme bir web sitesi oluşturmak için bir web sitesi oluşturucu kullanıyorsa, yine de önemli özelleştirme seçenekleri elde edebilir.

En iyi web sitesi oluşturucu nasıl seçilir?

İstediğiniz bir web sitesini oluşturmanıza yardımcı olacak farklı türde site oluşturucular ve drag-and-drop düzenleyiciler mevcuttur. En iyi web sitesi oluşturucuyu seçmek ve bir web sitesi oluşturmak için göz önünde bulundurmanız gereken en önemli faktörlerden bazıları şunlardır:

Sürükle ve bırak özellikleri

Birçok web sitesi oluşturucu, kolajlara benzeyen tasarımlar oluşturmak için internet sayfası öğelerini drag and drop izin verir. Bu, web sitelerinizdeki metin, resim, video veya ses gibi herhangi bir öğe için geçerli olabilir. Her web sitesi oluşturucu, farklı bir düzeyde özelleştirme özgürlüğü sağlar. Bazı işletmeler değiştirmek için daha zor temalar kullanırken, diğerleri herhangi bir kod kullanmadan bir web sayfasının hemen hemen her bileşenini değiştirmenize izin verir. Bu nedenle, drag-and-drop düzenleyicisinin yeteneklerini göz önünde bulundurmalısınız.

Üçüncü taraf entegrasyonları

Alışveriş sepetleri veya sosyal ağ beslemeleri gibi üçüncü taraf yazılımları eklemek, web sitesi oluşturucularla basittir. Sıklıkla kullanılan başka bir entegrasyon seçeneği, olası müşterilerin veya müşterilerin bilgilerini doldurmasına ve ardından doğrudan kendi veritabanınıza dökmesine olanak tanıyan potansiyel müşteri yakalama formlarıdır. Bir web sitesi oluşturmak için belirli bir oluşturucu seçmeden çok önce ihtiyacınız olacak üçüncü taraf entegrasyonlarını düşünün.

Mobil uyumluluk

Pek çok kişi interneti keşfetmek için telefonlarını kullandığından, mobil uyumluluk herhangi bir web sitesi için çok önemlidir. Birçok web sitesi oluşturucunun bu yeteneği otomatik olarak entegre etmesi sayesinde, düzenlemeler yaparken web sitenizin mobil sürümünü görebilirsiniz. Hatta bazıları, tek bir tasarımın çeşitli cihazlarda etkili bir şekilde çalışması için web sitesi bileşenlerini otomatik olarak değiştirme yeteneğine sahiptir.

Bir web sitesi oluşturmanın maliyeti nedir?

Bir web sitesi oluşturucu seçmek, yalnızca web sitesi geliştirme prosedürlerinin ilk aşamalarıyla ilgilenir. Özel bir alan adı seçme, barındırma maliyeti, SEO analitiği, e-posta özellikleri, grafik tasarım, UI/UX tasarımı ve bir web sitesinin diğer birçok yönü gibi dikkate alınması gereken birçok başka husus vardır.

Basit bir ücretsiz web sitesi oluşturuyorsanız, gereksinimleriniz muhtemelen web sitesi oluşturuculardaki mevcut web sitesi şablonları tarafından karşılanacaktır. Bununla birlikte, bir küçük işletme web sitesinin genellikle kalabalığın içinde öne çıkması için özelleştirme özelliklerine odaklanması gerekir. Sonuç olarak, bir web sitesi oluşturmanın maliyeti, seçtiğiniz web sitesi oluşturucu dışındaki birçok faktöre bağlıdır. Bir web sitesi oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz bütçeyi etkileyen en önemli faktörlerden bazıları şunlardır:

Alan adı ve barındırma

Bir web sitesi oluşturmak ve hedef kitlesine ulaştırmak için bir alan adı ve uygun barındırma gereklidir. Genel olarak, belirli bir adı kaydetmenin maliyeti 10 ABD Doları ile 60 ABD Doları arasındadır, özel bir alan adında bir web sitesi barındırmanın maliyeti ise 100 ABD Doları ile 500 ABD Doları arasında olabilir.

Web sitesi oluşturucuları

Bazı ücretsiz web sitesi oluşturucular, ücretsiz olarak bir web sitesi oluşturmanıza olanak tanır. Ancak, kendi web sitenizin karmaşık özelliklere sahip olmasını ve diğer ücretsiz web sitelerinden daha iyi olmasını istiyorsanız, bir web sitesi oluşturmak için ücretli bir web sitesi oluşturucu paketine ihtiyacınız olacaktır. Ücretsiz web sitesi oluşturucularının çoğunun, gelişmiş özellikler sağlamak için ayrı ücretli planları da vardır. Bu tür web sitesi kurucularının maliyeti 100$ ile 500$ arasında değişmektedir. Doğru web sitesi oluşturucuyu seçtiğinizden emin olmak için neden bir web sitesi oluşturmak istediğiniz konusunda net bir fikriniz olması yardımcı olacaktır.

SSL

Başarılı bir web sitesi dağıtımı, bir web sitesi oluşturmak için bir web sitesi oluşturucu kullanmaktan çok daha fazlasıdır. Siber güvenliğin önemli bir unsur olduğu bu çağda kendi web sitenizin SSL sertifikasına sahip olması gerekir. Küçük işletme web siteniz varsa, SSL sertifikası daha da önemli hale gelir. 250 dolara kadar mal olabilir. Ancak, en iyi web sitesi kurucularından bazıları ücretli paketlerinde de SSL sunar.

Başarılı bir web sitesi oluşturmak için ipuçları

Başarılı bir web sitesi, hedef kitlesine ulaşabilen ve maksimum web sitesi ziyaretçisi alabilen web sitesidir. Örneğin, müşterileri, özellikle de yerel olanları çekmek için bir küçük işletme web sitesi geliştirilir. Web sitesi ziyaretçilerinin sayısı gerçek ticari müşterilere dönüştüğünde ve işletmenin ürün veya hizmetlerini satın aldığında başarılı bir web sitesi olarak kabul edilecektir. Bir web sitesi oluşturmak için bir drag-and-drop editörü kullanmak istiyorsanız, bir web sitesinin bazı önemli yönlerini göz önünde bulundurmalısınız.

Bir web sitesi oluşturmak ve başarılı kılmak için şu ipuçlarını izleyin:

Sorumlu tasarım

Günümüzde birçok kişi akıllı telefonlarını farklı web sitelerine erişmek için kullanıyor. Bu nedenle, bir web sitesi oluştururken cep telefonu kullanıcılarını göz önünde bulundurmak son derece önemlidir. Mobil uyumlu bir web sitesindeki resimler, içerik ve tasarım bileşenleri, bir mobil cihaza hızlı ve etkili bir şekilde yüklenecek şekilde otomatik olarak ayarlanır.

Çağdaş web sitesi oluşturucularının çoğu, mobil cihazlara duyarlıdır. Ancak, bunlar bile kusursuz olmayabilir. Tasarımlarınızı her zaman çeşitli boyutlardaki masaüstü ve mobil ekranlarda önizlediğinizden emin olun. Herhangi bir hata bulursanız, öğenin boyutunu değiştirerek veya belirli ekran boyutlarında belirli bölümleri atlayarak tasarımlarınızı düzeltebilirsiniz.

Her tür web sitesi için duyarlı bir tasarıma sahip olmak önemlidir, ancak küçük bir işletme web sitesi oluştururken buna özellikle dikkat etmelidir. Bir küçük işletme web sitesi yanıt vermiyorsa, potansiyel müşterinin başka bir yerel veya küçük işletmeye gitme olasılığı yüksektir.

Web sitesi şablonlarını kullanın

"Web sitesi temaları" ve "web sitesi şablonları" ifadeleri bazen eşanlamlı olarak kullanılır. Bunlar, genellikle en popüler sayfalarda (ana sayfa, hakkında, iletişim ve blog) bir üst bilgi, alt bilgi ve menü gezintisi içeren önceden oluşturulmuş sayfa tasarımlarıdır.

Web sitesi şablonlarının çoğu, kullanıcı dostu bir drag-and-drop düzenleyici aracılığıyla kendi materyalinizle değiştirebileceğiniz örnek grafikler ve metinlerle birlikte gelir. Genel web sitesi şablonu, gereksinimlerinize daha iyi uyacak şekilde sıklıkla değiştirilebilir. Ücretsiz web sitesi oluşturucular bile geniş bir web sitesi şablonu koleksiyonu sunar.

Çoğu web sitesi oluşturucu, hem ücretsiz hem de ücretli temalar sunar. Bunlar, iyi tasarlanmış bir siteyi kendi başınıza geliştirmenizden çok daha hızlı başlatmanızı mümkün kılabilir. Yine de her konu eşit yapılmaz. Materyalinizi eklerken, herhangi bir tutarsızlık veya hata olmadığından emin olmak için tüm sayfalarınızı önizlediğinizden emin olun. drag-and-drop düzenleyici ile olası hataları kolayca düzeltebilirsiniz.

Güvenlik

drag-and-drop editörüyle bir web sitesi oluştururken, süreci olabildiğince hızlı yapmaya çalışacaksınız. Ancak insanların bu telaş içinde siber güvenliğin önemini göz ardı etmeleri ve sonrasında kayıplara uğramaları yaygın bir durumdur.

İster kişisel kullanımınız için ister küçük bir işletme için bir web sitesi oluşturmak isteyin, siber güvenlik protokollerine, özellikle SSL sertifikalarına özel dikkat göstermelisiniz. Çoğu site oluşturucu, maksimum güvenliği sağlamak ve güvenli ve emniyetli bir web sitesi oluşturmanıza yardımcı olmak için SSL sağlar.

Bir web sitesine gelen ve web sitesinden gelen veri akışları, güvenli yuva katmanı ( SSL) sertifika dosyası tarafından şifrelenir. Bu nedenle, birisi güvenli web sitenize eriştiğinde veya sitenizdeki herhangi bir alana (formlar, oturum açma, şifre veya kredi kartı bilgileri) bilgi gönderdiğinde, SSL sertifikası verilerin gizliliğini korur. Kendi web sitenizin güvenliği, kullanıcı deneyimi için çok önemlidir ve bir SSL sertifikasına sahip olmak, arama motorlarında daha iyi sıralanmanıza yardımcı olabilir.

Bir web sitesi oluşturucuya ihtiyacım var mı?

Bir web sitesi oluşturmak istiyorsanız ancak kodlama bilginiz yoksa, bir web sitesi oluşturucu kullanmak en basit seçenektir. İkinci seçenek, bir profesyonel kiralamak veya web sitenizi geliştirmek için kendinizi nasıl kodlayacağınızı öğrenmek. Birini işe almak size web sitesinin görünümü üzerinde tam kontrol sağlayabilir, ancak bu oldukça pahalı bir süreç olabilir.

Bu nedenle, maksimum özelleştirme için çok çeşitli drag-and-drop öğeleri sağlayan modern bir web sitesi oluşturucu kullanmak çok daha iyidir. Çoğu web sitesi oluşturucunun, özelleştirme seçenekleriyle birlikte web sitesi şablonları vardır. Küçük işletmeler ve bireyler drag-and-drop düzenleyici aracılığıyla kendi seçtikleri bir web sitesi oluşturmak ve zamandan ve paradan tasarruf etmek için özellikle web sitesi oluşturucularına güvenmelidir.

Günümüzün en iyi web sitesi oluşturucusu nedir?

Bir web sitesi oluşturmak için en iyi web sitesi oluşturucuyu seçmeye gelince, belirli bir platform yoktur. Her şey, özel gereksinimlerinize ve oluşturmak istediğiniz web sitesinin türüne bağlıdır. Genel olarak, Tilda, Webflow, Weebly ve GoDaddy en iyi web sitesi oluşturucuları olarak kabul edilir. Açılış sayfaları gibi farklı türde web siteleri ve sayfalar oluşturmak için bu oluşturucuları kullanabilirsiniz. Wix gibi diğer platformlar da çevrimiçi mağazalar oluşturmak için oldukça popülerdir. En iyi web sitesi oluşturucularının tümünde ortak olan şey, sıfırdan bir web sitesi oluşturmanıza ve mevcut bir web sitesini korumanıza yardımcı olacak kullanıcı dostu drag-and-drop editörlerine sahip olmalarıdır.

Bir web sitesi edinmenin en ucuz yolu nedir?

Sürükle ve bırak düzenleyicileri, özellikle ücretsiz web sitesi oluşturucuları, web sitesi oluşturmayı her zamankinden çok daha kolay ve hızlı hale getirdi. Artık bir web sitesi oluşturmak ve dağıtmak için profesyonel web sitesi oluşturucuları tutma konusunda endişelenmenize gerek yok. Bunun yerine, bir web sitesi geliştirmek için birkaç ucuz yoldan yararlanabilirsiniz.

Bir web sitesi edinmenin en ucuz yolu, ücretsiz web sitesi şablonları sunan ücretsiz bir web sitesi oluşturucu kullanmaktır. Yılda yalnızca 15 ABD Doları karşılığında WordPress ücretsiz bir tema alabilir ve alan adını kaydederek kendiniz bir web sitesi oluşturabilirsiniz. Bu nedenle, kişisel gereksinimlerinizi karşılamak için çok ucuza bir web sitesine sahip olacaksınız.

AppMaster nasıl yardımcı olabilir?

AppMaster, web sitesi yönetici panelleri oluşturmak ve yönetmek için no-code güçlü bir platformdur. AppMaster web geliştiricilerinin zamandan tasarruf etmesine ve sitelerinin arka uç işlemlerini kolayca yönetmesine yardımcı olur. AppMaster, kullanıcıların web sitelerinin özelliklerini ve ayarlarını nasıl özelleştireceklerini hızlı bir şekilde anlamalarını sağlayan sezgisel, kullanıcı dostu bir arayüz sağlar. AppMaster ayrıca, kullanıcıların web sitelerini ve verilerini kötü niyetli tehditlere karşı korumalarına olanak tanıyan kapsamlı güvenlik önlemleri sunar. AppMaster diğer avantajları arasında özelleştirme seçenekleri, çeşitli diller için destek ve onu web sitesi yöneticileri için ideal bir seçim haline getiren bir dizi başka özellik yer alır. AppMaster ayrıca son derece güvenilir ve ölçeklenebilirdir, yani siz daha fazla özellik ekledikçe veya trafiği artırdıkça web sitenizle birlikte büyüyebilir.

AppMaster kullanıcılara karmaşık kodlamaya dalmak zorunda kalmadan web sitelerini yönetme gücü vererek onlara web sitelerinin sorunsuz çalıştığından emin olmaya odaklanma özgürlüğü verir. AppMaster ayrıca teknik sorunları en aza indirmeye yardımcı olur ve geliştiricilerin müşteri gereksinimleriyle ilgilenirken yüksek düzeyde yanıt verebilirliği korumalarına yardımcı olabilir. AppMaster'ın güçlü platformunun kullanımı kolay, güvenli, zengin özelliklere sahip, uygun maliyetli ve ister küçük işletme web siteniz olsun ister büyük işletme web siteniz olsun, her tür web sitesi için uygundur. AppMaster, web sitenizin her zaman verimli çalışmasını sağlayacak etkili bir yönetici paneli oluşturmak için mükemmel bir araçtır.