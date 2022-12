L'introduction des constructeurs de sites Web dans le processus de développement et de création de sites Web a permis aux entreprises et aux particuliers de créer plus facilement leurs propres sites Web sans avoir à faire appel à des développeurs Web professionnels. Ce qu'il y a de bien avec les créateurs de sites Web modernes, c'est qu'ils vont désormais au-delà des sites Web de base tels que les blogs. Au lieu de cela, une grande variété d'excellents créateurs de sites Web vous aident à créer des sites Web réussis sans aucune connaissance du codage. Des créateurs de sites Web spécifiques sont également disponibles pour créer des boutiques en ligne, des sites d'adhésion, des pages de renvoi, des blogs et bien d'autres encore. Dans cet article, vous découvrirez les principes de base des créateurs de sites Web ainsi que quelques conseils et astuces à suivre pour choisir le meilleur créateur de sites Web. Continuez à lire !

Qu'est-ce qu'un créateur de site Web ?

Un constructeur de sites Web est une plateforme qui fournit des outils d'édition visuelle tels qu'un drag-and-drop qui permet aux utilisateurs ayant peu ou pas de connaissances en codage de construire facilement un site Web. Ces systèmes disposent souvent de modèles de sites préétablis, de possibilités de créer un domaine personnalisé, d'options d'hébergement, de stockage intégré d'images et de vidéos, et de nombreuses autres options.

De plus, la plupart des constructeurs de sites Web modernes sont équipés d'intégrations tierces pour les rendre plus accessibles et ajouter des fonctionnalités avancées. Par exemple, si vous utilisez un créateur de site Web pour créer une boutique en ligne, vous devez ajouter des paniers d'achat, la collecte de prospects et d'autres options de marketing.

Les créateurs de sites Web existent en deux versions : en ligne et hors ligne. Vous pouvez développer un site Web sur votre ordinateur à l'aide d'un logiciel de création de site Web hors ligne. Les créateurs de sites Web en ligne vous permettent de développer et de modifier votre propre site Web directement sur le serveur du fournisseur. Avec la popularité massive des systèmes en nuage, la plupart des créateurs de sites Web modernes sont en ligne, tels que Wix, Webflow, Tilda, et d'autres.

A drag-and-drop éditeur traduit les instructions visuelles en code par un constructeur de site web. Soit l'entreprise héberge votre propre site, soit une connexion est établie avec votre société d'hébergement. La majorité des créateurs de sites Web proposent une variété de thèmes ou de modèles de sites Web qui conviennent à divers types de sites. Un portfolio, par exemple, peut nécessiter un modèle différent de celui d'une boutique en ligne.

De nombreuses caractéristiques peuvent être modifiées une fois que vous avez choisi un modèle de site Web. Selon le constructeur de site Web, cela peut inclure des éléments tels que la police, la mise en page, le texte et la taille des images. Vous pouvez également intégrer des médias et ajouter des formulaires de contact.

Bien que la plupart des constructeurs de sites Web les plus populaires ne nécessitent pas de codage, la plupart des systèmes permettent aux utilisateurs de modifier le HTML et le CSS pour répondre à leurs besoins. Ce type de fonctionnalité est utile pour les personnes n'ayant aucune connaissance du codage. Cependant, si une petite entreprise utilise un constructeur de site Web pour créer un site, elle peut tout de même bénéficier d'importantes options de personnalisation.

Différents types de créateurs et d'éditeurs de sites drag-and-drop éditeurs sont disponibles pour vous aider à créer le site Web de votre choix. Voici quelques-uns des facteurs les plus importants à prendre en compte pour choisir le meilleur constructeur de site Web et créer un site Web :

Fonctions de glisser-déposer

De nombreux créateurs de sites Web vous permettent drag and drop d'éléments de pages Internet pour créer des designs qui ressemblent à des collages. Cela peut s'appliquer à n'importe quel élément de vos sites Web, comme du texte, des images, des vidéos ou du son. Chaque constructeur de site Web offre un niveau différent de liberté de personnalisation. Alors que certaines entreprises utilisent des thèmes plus difficiles à modifier, d'autres vous permettent de modifier presque tous les composants d'une page Web sans utiliser de code. Par conséquent, vous devez tenir compte des capacités de l drag-and-drop éditeur.

Intégrations tierces

L'ajout de logiciels tiers, tels que des paniers d'achat ou des flux de réseaux sociaux, est simple avec les créateurs de sites Web. Une autre option d'intégration souvent utilisée est celle des formulaires de capture de prospects, qui permettent aux clients potentiels de remplir leurs informations, puis de les transférer directement dans votre propre base de données. Pensez aux intégrations tierces dont vous aurez besoin bien avant de choisir un constructeur spécifique pour construire un site Web.

Compatibilité mobile

La compatibilité mobile est cruciale pour tout site web, car de nombreuses personnes utilisent leur téléphone pour explorer l'internet. Vous pouvez voir la version mobile de votre site Web lorsque vous effectuez des modifications, grâce à l'intégration automatique de cette fonctionnalité par de nombreux constructeurs de sites Web. Certains ont même la capacité de modifier automatiquement les composants du site Web afin qu'une conception unique fonctionne efficacement sur une variété de dispositifs.

Combien coûte la construction d'un site web ?

Le choix d'un constructeur de sites Web ne concerne que les premières étapes des procédures de développement d'un site Web. Il y a beaucoup d'autres aspects à prendre en compte, comme le choix d'un domaine personnalisé, le coût de l'hébergement, les analyses SEO, les fonctionnalités de messagerie, la conception graphique, la conception UI/UX et bien d'autres aspects d'un site Web.

Si vous construisez un site Web gratuit de base, vos besoins seront probablement satisfaits par les modèles de sites Web disponibles dans les constructeurs de sites Web. Cependant, un site Web de petite entreprise doit généralement se concentrer sur les fonctions de personnalisation pour se démarquer de la masse. Par conséquent, le coût de la création d'un site Web dépend de nombreux facteurs autres que le constructeur de site Web de votre choix. Voici quelques-uns des facteurs les plus importants qui influent sur le budget dont vous avez besoin pour construire un site Web :

Nom de domaine et hébergement

Un nom de domaine et un hébergement approprié sont nécessaires pour créer un site Web et lui permettre d'atteindre son public cible. En général, le coût d'enregistrement d'un nom spécifique se situe entre 10 et 60 $, tandis que l'hébergement d'un site Web sur un domaine personnalisé peut coûter entre 100 et 500 $.

Créateurs de sites Web

Certains constructeurs de sites Web gratuits vous permettent de créer un site Web gratuitement. Cependant, si vous voulez que votre site Web ait des fonctions complexes et soit meilleur que les autres sites Web gratuits, vous aurez besoin d'un pack payant d'un constructeur de sites Web pour créer un site Web. La plupart des constructeurs de sites Web gratuits ont également des plans payants distincts pour fournir des fonctions avancées. Le coût de ces constructeurs de sites Web varie de 100 à 500 dollars. Il serait utile d'avoir une idée claire de la raison pour laquelle vous souhaitez créer un site Web afin de vous assurer de choisir le bon constructeur de site Web.

SSL

Pour réussir le déploiement d'un site web, il ne suffit pas d'utiliser un constructeur de site web pour créer un site. Votre propre site Web doit être certifié SSL à une époque où la cybersécurité est un aspect majeur. Si vous avez un site Web pour une petite entreprise, la certification SSL devient encore plus importante. Elle peut coûter jusqu'à 250 $. Toutefois, certains des meilleurs créateurs de sites Web proposent également SSL dans leurs offres payantes.

Conseils pour créer un site Web réussi

Un site Web réussi est celui qui est capable d'atteindre son public cible et d'obtenir un maximum de visiteurs. Par exemple, le site Web d'une petite entreprise est conçu pour attirer les clients, en particulier les clients locaux. Il sera considéré comme un site Web réussi lorsque le nombre de visiteurs du site se transforme en clients réels et achète les produits ou services de l'entreprise. Si vous souhaitez utiliser un drag-and-drop pour créer un site Web, vous devez tenir compte de certains aspects importants d'un site Web.

Suivez ces conseils pour créer un site Web et en faire un succès :

Conception réactive

De nos jours, beaucoup de gens utilisent leurs smartphones pour accéder à différents sites web. Il est donc primordial de tenir compte des utilisateurs de téléphones portables lors de la création d'un site Web. Les images, le contenu et les éléments de conception d'un site Web adapté aux mobiles sont automatiquement ajustés pour se charger rapidement et efficacement sur un appareil mobile.

La majorité des créateurs de sites Web contemporains sont réactifs aux appareils mobiles. Toutefois, même ceux-là peuvent ne pas l'être parfaitement. Veillez toujours à prévisualiser vos créations sur des écrans de bureau et mobiles de différentes tailles. Si vous trouvez des erreurs, vous pouvez corriger vos conceptions en modifiant la taille de l'élément ou même en omettant certaines parties sur des tailles d'écran particulières.

Il est important d'avoir un design réactif pour tous les types de sites web, mais une petite entreprise doit y prêter une attention particulière lors de la création de son site web. Si le site web d'une petite entreprise n'est pas réactif, il y a de fortes chances que le client potentiel se rende dans une autre entreprise locale ou une autre petite entreprise.

Utilisez des modèles de sites Web

Les expressions "thèmes de site web" et "modèles de site web" sont parfois utilisées comme synonymes. Il s'agit de modèles de pages préétablis qui comportent souvent un en-tête, un pied de page et un menu de navigation avec les pages les plus populaires (accueil, à propos, contact et blog).

La majorité des modèles de sites Web sont accompagnés d'exemples de graphiques et de textes que vous pouvez modifier avec vos propres éléments grâce à un éditeur convivial. drag-and-drop éditeur convivial. Le modèle de site Web global peut souvent être modifié pour mieux répondre à vos besoins. Les créateurs de sites Web gratuits proposent également une large collection de modèles de sites Web.

La plupart des créateurs de sites Web proposent une sélection de thèmes gratuits et payants. Ceux-ci peuvent vous permettre de lancer un site bien conçu beaucoup plus rapidement que si vous deviez le développer vous-même. Néanmoins, tous les thèmes ne sont pas faits de la même manière. À mesure que vous ajoutez votre matériel, veillez à prévisualiser toutes vos pages pour vous assurer qu'il n'y a pas d'incohérences ou d'erreurs. Vous pouvez facilement corriger toute erreur potentielle via l drag-and-drop éditeur.

Sécurité

Lorsque vous construisez un site Web avec un drag-and-drop éditeur, vous essayez de rendre le processus aussi rapide que possible. Cependant, il est fréquent que les gens ignorent l'importance de la cybersécurité dans cette hâte, ce qui leur fait subir des pertes par la suite.

Que vous souhaitiez construire un site Web pour votre usage personnel ou pour une petite entreprise, vous devez accorder une attention particulière à ses protocoles de cybersécurité, notamment aux certifications SSL. La plupart des constructeurs de sites proposent SSL pour garantir une sécurité maximale et vous aider à créer un site Web sûr et sécurisé.

Les flux de données en provenance et à destination d'un site Web sont cryptés par un fichier de certificat Secure Sockets Layer (SSL). Par conséquent, le certificat SSL protège la confidentialité des données lorsque quelqu'un accède à votre site Web sécurisé ou soumet des informations dans n'importe quelle zone de votre site (formulaires, login, mot de passe ou informations de carte de crédit). La sécurité de votre propre site Web est cruciale pour l'expérience de l'utilisateur, et le fait d'avoir un certificat SSL peut vous aider à être mieux classé dans les moteurs de recherche.

Ai-je besoin d'un constructeur de site Web ?

L'utilisation d'un constructeur de site Web est l'option la plus simple si vous souhaitez créer un site Web mais que vous n'avez pas de connaissances en codage. Le deuxième choix est d'engager un professionnel ou d'apprendre à coder vous-même pour développer votre site Web. L'embauche d'un professionnel peut vous donner un contrôle total sur l'apparence du site, mais ce processus peut s'avérer très coûteux.

Par conséquent, il est préférable d'utiliser un constructeur de sites Web moderne qui offre une large gamme d'éléments permettant une personnalisation maximale. drag-and-drop éléments pour une personnalisation maximale. La plupart des constructeurs de sites Web proposent des modèles de sites Web, ainsi que des options de personnalisation. Les petites entreprises et les particuliers devraient surtout s'appuyer sur les créateurs de sites Web pour créer le site de leur choix via l'éditeur de l drag-and-drop et économiser du temps et de l'argent.

Quel est le meilleur constructeur de sites Web aujourd'hui ?

Lorsqu'il s'agit de choisir le meilleur constructeur de sites Web pour créer un site Web, il n'existe pas de plate-forme spécifique. Tout dépend de vos besoins spécifiques et du type de site Web que vous souhaitez créer. En général, Tilda, Webflow, Weebly et GoDaddy sont considérés comme les meilleurs constructeurs de sites Web. Vous pouvez utiliser ces constructeurs pour créer différents types de sites et de pages, comme des pages de renvoi. D'autres plateformes comme Wix sont également très populaires pour la création de boutiques en ligne. Le point commun de tous les meilleurs créateurs de sites Web est qu'ils disposent d'éditeurs conviviaux pour vous aider à créer un site Web. drag-and-drop conviviaux pour vous aider à créer un site Web à partir de zéro et à gérer un site existant.

Quel est le moyen le moins cher d'obtenir un site Web ?

Les éditeurs de type glisser-déposer, en particulier les constructeurs de sites Web gratuits, ont rendu la création de sites Web beaucoup plus facile et rapide qu'auparavant. Vous n'avez plus à vous soucier d'engager des constructeurs de sites Web professionnels pour créer et déployer un site Web. Au lieu de cela, vous pouvez emprunter plusieurs voies bon marché pour développer un site Web.

Le moyen le moins cher d'obtenir un site Web est d'utiliser un constructeur de sites Web gratuit qui propose des modèles de sites Web gratuits. Vous pouvez obtenir un thème gratuit sur WordPress et créer vous-même un site Web en enregistrant le domaine pour seulement 15 dollars par an. Vous obtiendrez ainsi un site Web à un prix très avantageux pour répondre à vos besoins personnels.

AppMaster est une puissante no-code plate-forme puissante pour la création et la gestion de panneaux d'administration de sites Web. AppMaster aide les développeurs Web à gagner du temps et à gérer facilement les opérations de back-end de leurs sites. AppMaster offre une interface intuitive et conviviale qui permet aux utilisateurs de comprendre rapidement comment personnaliser les fonctionnalités et les paramètres de leur site Web. AppMaster offre également des mesures de sécurité complètes, permettant aux utilisateurs de protéger leur site Web et leurs données contre les menaces malveillantes. Les autres avantages de AppMaster incluent des options de personnalisation, la prise en charge de plusieurs langues et une foule d'autres caractéristiques qui en font un choix idéal pour les administrateurs de sites Web. AppMaster est également très fiable et évolutif, ce qui signifie qu'il peut évoluer avec votre site Web à mesure que vous ajoutez des fonctionnalités ou que le trafic augmente.

AppMaster offre aux utilisateurs la possibilité de gérer leurs sites Web sans avoir à se plonger dans un codage complexe, ce qui leur donne la liberté de se concentrer sur le bon fonctionnement de leur site. AppMaster permet également de minimiser les problèmes techniques et peut aider les développeurs à maintenir un haut niveau de réactivité face aux besoins des clients. La puissante plate-forme d'AppMaster est facile à utiliser, sécurisée, riche en fonctionnalités, rentable et adaptée à tous les types de sites Web - que vous ayez un site Web de petite entreprise ou de grande entreprise. AppMaster AppMaster est l'outil parfait pour créer un panneau d'administration efficace qui garantira le bon fonctionnement de votre site Web à tout moment.